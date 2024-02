La teniente fiscal del Supremo no ve indicios contra Puigdemont y pide devolver el caso Tsunami a la Audiencia Nacional

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha presentado este jueves el informe definitivo del ministerio público para dar respuesta a la exposición razonada que el juez Manuel García Castellón remitió a la Sala Segunda en el caso Tsunami Democràtic. Como se esperaba, a diferencia de la mayoría de los fiscales del alto tribunal, no aprecia indicios de delito para investigar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ni al diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg por un presunto delito de terrorismo. De hecho cree que en el caso del primero los que hay más bien descartan su participación.

En su escrito, la teniente fiscal propone a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que devuelva la exposición razonada a la Audiencia Nacional para continúe adelante con sus pesquisas, porque no aprecia indicios suficientes para imputar a los dos aforados. Como es preceptivo en este tipo de informes, la número 1 de la carrera fiscal argumenta que la Sala de lo Penal es la competente para investigar a un eurodiputado y a un diputado del Parlament por hechos cometidos fuera de Catalunya, pero en este caso no debe abrir un procedimiento, porque no hay indicios suficientes contra ninguno de ellos.

En el caso estudio, Sánchez Conde afirma que "el examen pormenorizado de los indicios afirmados por el magistrado instructor revela que en realidad nos hallamos ante meras conjeturas o sospechas que no permiten la atribución de hecho delictivo alguno a Carles Puigdemont, ni tan siquiera con la provisionalidad propia del presente momento procesal".

"Ninguno de los hechos que se señalan como indicios, ni examinados en su concreta significación, ni -como se debe- tomados en su totalidad, permiten inferir de modo razonable la participación del inculpado aforado en la plataforma Tsunami Democràtic, pareciendo, más bien al contrario, que descartan dicha intervención", afirma en su informe de 31 páginas.

La teniente fiscal explica que al no haber indicios contra los aforados, debe ser la Audiencia Nacional la que continúe con la investigación respecto al resto de imputados, entre los que está la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y en el que el fiscal adscrito al caso, Miguel Ángel Carballo, ha recurrido la imputación por un delito de terrorismo ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y ha apoyado los recursos de todos los imputados.

Indicios en sentido contrario

El informe fiscal resulta convincente, porque realiza el ejercicio de utilizar los mismos indicios que remitió el juez García Castellón, pero en sentido contario. De tal forma que el mensaje en el que uno de los imputados comentaba que entendía que Òmnium habría avisado a Puigdemont de la inminencia de la puesta en marcha de Tsunami es para la fiscal prueba de que no estaba al frente de la plataforma.