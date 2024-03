Yolanda Díaz critica la "frivolidad" de Ayuso por la polémica de los bares: "Estamos a favor del ocio, queremos reducir la jornada laboral"

Yolanda Díaz carga contra la "frivolidad" de Isabel Díaz Ayuso que este lunes abrió una ofensiva contra la vicepresidenta segunda por haber cuestionado los horarios de la hostelería en España. La también ministra de Trabajo ha replicado a la presidenta madrileña que "estamos muy a favor del ocio", y prueba de ello, ha defendido, es que "queremos reducir la jornada laboral".

Este lunes, Díaz cargó contra las dinámicas horarias de la restauración y consideró "una locura pretender seguir ampliando los horarios hasta no sé qué hora". "No es razonable un país que tiene sus restaurantes abiertos a la una de la mañana", censuró la dirigente, en una reunión en el Congreso de los Diputados. La presidenta madrileña no tardó en replicar su posición: "Nos quieren puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurantes porque les da la gana. Aburridos y en casa", publicó en redes Ayuso.

Unas horas después, Díaz ha vuelto a pronunciarse sobre este tema, y ha evitado insistir en sus críticas a los horarios para pasar a defender las condiciones laborales acordes al horario nocturno. "La frivolidad con la que lo plantea la presidenta de la Comunidad de Madrid es asombrosa", ha comenzado Díaz en una entrevista en TVE, donde ha defendido que el debate "no es nada nuevo", puesto que "los husos horarios son muy diferentes a otros países europeos".

"RIESGOS" DEL HORARIO NOCTURNO

En este sentido, ha insistido en que "no es normal que convoquemos reuniones a las ocho de la tarde" y que "hay que respetar los derechos laborales", aunque ha evitado reabrir la polémica sobre las horas apertura de restauración, y se ha limitado a defender unas condiciones acordes con el horario nocturno. A su juicio, Ayuso "parece olvidar que a partir de las diez de la noche las jornadas son nocturnas y tiene ciertos riesgos de salud mental en el trabajo y tienen que conllevar un a retribución diferente", ha defendido. "Dejemos de frivolizar con estas materias, que son muy serias", ha abundado.

Yolanda Díaz ha insistido en que "por supuesto, estamos a favor de la vida buena y para eso queremos reducir la jornada laboral", ha continuado la líder de Sumar, insistiendo en una de sus propuestas estrellas, la reducción de jornada laboral, que deberá alcanzar las 37,5 horas semanales a final de legislatura, en virtud del acuerdo de Gobierno firmado con el PSOE.