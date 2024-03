El enviado de Koldo vendió a Canarias test de antígenos por 3,1 millones

La multinacional de análisis clínico Eurofins Megalab recibió entre 2021 y 2022 un total de 3,1 millones de euros con cargo a la Dirección del Servicio Canario de Salud (SCS). La empresa, vinculada a la trama de Koldo García investigada por cobrar comisiones por contratos públicos durante la pandemia, ingresó esta cantidad a través de dos adjudicaciones. Una por valor de 652.237 euros y otra de 2,5 millones, destinadas a financiar tests gratuitos para la detección de la Covid-19 a residentes canarios de regreso en avión o barco desde la Península.

Las pruebas PCR y de antígenos, que acreditaban que el viajero estaba libre del virus y obligatorias para entrar en las Islas, se iniciaron el 18 de diciembre de 2020 con el objetivo de que los canarios, sobre todo estudiantes, que vivían fuera del Archipiélago pudiesen retornar para pasar la Navidad con sus familias. La multinacional Eurofins Megalab, con decenas de centros de análisis en el territorio nacional, se hizo con una licitación de emergencia sin concurso.

Esto ocurrió tres meses después de que el viceconsejero de la Presidencia del gobierno de Ángel Víctor Torres y actual jefe de su gabinete en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Antonio Olivera, recibiera un mensaje de Ignacio Díaz Tapia. Este empresario es amigo de David Siguero Casero, delegado en España de Megalab, uno de los integrantes de la red corrupta de Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Junto a Díaz Tapia, César Moreno García, Javier Serrano Costumero y Víctor Gonzalo de Aldama Delgado son los cabecillas de la trama. Los cuatro forman parte del grupo denominado 4 mosqueteros que aparece en el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Es ese mismo atestado en el que se observan vínculos de Torres con los llamados 4 mosqueteros. Aquí puedes encontrar más información del atestado donde se relaciona al ministro Torres con los jefes de la trama de Koldo.

Conversaciones de Whatsapp

El informe, que recopila la información de los móviles de los investigados, contiene una captura de pantalla de un chat fechado el 8 de septiembre de 2020 entre Díaz Tapia (conocido como Nacho) y Olivera, en el que se da a entender una relación de confianza entre el viceconsejero y el entonces asesor de Ábalos. "Buenas tardes, Antonio. Soy Nacho Díaz de Megalab, te he llamado, pero no tendrás mi número. Me ha dicho Koldo que te llamara. Cuando puedas hablamos", envía el empresario. "Ahora te llamo", responde el ahora jefe de gabinete del Ministerio.

A pesar de su responsabilidad como viceconsejero de la Presidencia, un cargo de segundo nivel en el organigrama del Gobierno de Canarias, la realidad es que Olivera actuaba como hombre de confianza de Ángel Víctor Torres. Como economista especializado en análisis macroeconómico, en la economía de las Islas y en la estrategia corporativa y colaboración público-privada, se encargaba de las operaciones financieras y económicas más delicadas del Ejecutivo.

¿Qué lazos unían a Megalab con los comisionistas de Koldo?

El mismo documento, entregado por el instituto armado en el juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, donde el juez Ismael Moreno investiga la causa, incluye una conversación de Serrano Costumero con un desconocido en la que este manda una fotografía de Siguero Casero. En la imagen aparece el consejero delegado de Megalab con gafas de sol durmiendo a la espera de entrar a una reunión, lo que confirma que la multinacional mantenía vínculos con Díaz Tapia y también con Serrano Costumero, dos de los cuatro principales integrantes de la red corrupta. "A su puta bola sobando 30’ (minutos) antes de la reunión", añade a la foto Díaz Tapia, Javoto en el chat.

Las bromas entre los dos da a entender, más que una relación profesional, un trato personal de confianza. "Muy fino", responde un desconocido. El intercambio termina cuando el recadero de Koldo y el responsable de Megalab salen del encuentro y el primero escribe: "Ha ido de cojones; te llamo luego". Con estas últimas palabras acaba el intercambio de mensajes de una cita convocada para intentar cerrar los contratos públicos. La conversación en el chat fue el 10 de agosto de 2020, un mes antes de que Díaz Tapia contactase con Olivera.

Colas por una PCR

Con estos movimientos por debajo de la mesa, Megalab entró en la ecuación canaria del caso Koldo en plena Navidad. La decisión de activar las pruebas serológicas gratuitas para que los residentes volvieran de la Peninsula por Navidad se tomó en el Consejo de Gobierno del 3 de diciembre, centrado básicamente en la situación sanitaria en Canarias y en las medidas adoptadas por el estado de alarma.

"Queremos que los estudiantes vuelvan, pero analizados, minimizando así los riesgos de contagio. Estas medidas no los exime, eso sí, de cumplir el resto de normas, como las distancias de seguridad, etcétera", justificó el portavoz del gabinete de Torres, Julio Pérez, en la rueda de prensa posterior a la reunión.

El cribado comenzó el 18 de diciembre para los 60.000 residentes en territorio continental de la mano de Megalab, y un día después, sus centros clínicos se llenaron de canarios con ganas de volver a casa sin el requisito de aislarse al aterrizar. Quienes viajaran sin un resultado negativo de una prueba efectuada con 72 horas de antelación al vuelo, a su llegada debían confinarse y a los tres días pasar un PCR.

Pruebas gratis

En los comunicados del Gobierno canario sobre los test se hacía mención específica a la colaboración con la multinacional: "La Consejería de Sanidad recuerda que la prueba diagnóstica, tanto en origen como en destino, será gratuita para los viajeros residentes en Canarias que procedan del resto del territorio nacional y realicen la prueba en los centros Eurofins Megalab concertados por el Servicio Canario de la Salud para tal efecto. En los restantes casos, el pasajero asumirá el coste de la realización de la PDIA, que tendrá un precio especial en los centros concertados por el SCS".

Tras este primer periodo de pruebas gratuitas, que caducó el 10 de enero, el Servicio Canario de la Salud, dirigido por Conrado Domínguez, decidió prolongar la medida dos semanas más. La primera orden del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, se mantuvo hasta el 31 de enero. Por este servicio la multinacional ingresó 652.237 euros.

El control de la propagación del covid-19 y el aumento del tráfico aéreo, básico para el desplazamiento de los isleños, obligó al Ejecutivo de Ángel Víctor Torres a ampliar la adjudicación y a activar una nueva orden que perduró hasta mayo de 2021. Por tanto, después de los cribados por Navidad, Megalab continuó ofreciendo este servicio gratuito para los canarios entre febrero y mayo. Cuatro meses más de pruebas por los que ingresó 2,5 millones, que la comunidad abonó a la multinacional en enero de 2022.

Una resolución del SCS, en la que se da luz verde al abono de las facturas presentadas por Megalab, muestra un desglose mensual del coste total de las PCR y los test de antígenos realizados tanto en origen como en destino. En febrero el importe fue de 426.409 euros; en marzo ascendió a 898.496; en abril bajó a 383.138; y en mayo volvió a repuntar hasta 747.110. "Se ha prestado el servicio a entera satisfacción de la Administración, por lo que procede estimar conforme el mismo, en aras a proceder al pago", según la orden de Sanidad.

Régimen de excepcionalidad

Estos dos contratos con la multinacional, cuyo consejero delegado en España es Siguero Casero, se tramitaron por la vía de emergencia durante el régimen de excepcionalidad que estuvo activo en los meses más duros de la pandemia para que las administraciones públicas realizaran acopio rápido de material sanitario. Como no había obligación de abrir concursos públicos, sobre todo para no dilatar el proceso, se elegía a los adjudicatarios sin que hubiera concurrencia, lo que se conoce como a dedo.

Es más, la resolución del SCS sobre los abonos a Megalab lo deja claro: "El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley [Ley de Contratos del Sector Público], incluso el de la existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria".

No obstante, el Gobierno de Canarias no fue la única administración pública con vínculos con Koldo que contrató a la multinacional en el Archipiélago. Aena, dependiente del Ministerio de Transportes, adjudicó a Eurofins Megalab un contrato por 1,5 millones en enero de 2021, al mismo tiempo que estaba realizando los cribados del SCS.

Transportes accedió a que la multinacional levantase clínicas de pruebas diagnósticas dentro de los aeropuertos, y así facilitar el regreso a su lugar de origen de pasajeros a los que se les exigía resultados en destino para evitar cuarentenas. En total, la firma de Siguero Casero actuó en 15 aeródromos de la red de Aena, entre ellos cinco de las Islas: Tenerife Sur, Gran Canaria, Fuerteventura, César Manrique-Lanzarote y La Palma.