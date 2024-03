Madrid recuerda a las víctimas del 11M: "La libertad se defiende ejerciéndola frente a las amenazas y chantajes"

Las campanas de la Real Casa de Correos han sonado puntuales a las 9 de la mañana de este 11 de marzo, al unísono con las de las iglesias vecinas. El acto homenaje de este 20 aniversario organizado en la sede del Gobierno regional, donde desde 2004 una placa recuerda a las 193 víctimas y más de 2.000 heridos de aquel atentado terrorista, ha contado como cada año desde aquel día con la ofrenda de una corona de laurel de mano de la presidenta de la Comunidad y el alcalde de Madrid, pero esta vez, el acto ha merecido unas palabras de ambos. Si José Luis Martínez Almeida ha recordado que "el terrorismo no consiguió ponernos de rodillas" a los madrileños, Isabel Díaz Ayuso ha señalado que "la libertad se defiende ejerciéndola frente a las amenazas y chantajes".

En una ceremonia solemne, en la que la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) ha abierto el acto con una pieza musical la ha clausurado la artista Diana Navarro con "Adiós" antes de que sonara el himno nacional, las dos autoridades madrileñas han tenido palabras de recuerdo para todas las víctimas y sus familiares y para todos los servidores públicos y los vecinos de Madrid que aquel día dedicaron todos sus esfuerzos a ayudar a quienes sufrieron aquel atentado.

Al acto han asistido junto a los representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el presidente del Senado, Pedro Rollán; el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; consejeros del Gobierno regional, portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea y varios diputados y expresidentes de la Comunidad y alcaldes de la capital.

"Principios y valores de la democracia liberal"

La presidenta madrileña ha proclamado que “los principios y valores de la democracia liberal no pueden verse violentados gratuitamente” y que “cuanto más amenazados” estén “más deben ensancharse”, y ha estimado que es una "obligación" que lo ocurrido entonces "no sea indiferente a los jóvenes que no lo vivieron y que están por venir": "Nos reunimos en la Puerta del Sol con el corazón encogido, aún incapaces de asimilar tanto dolor y crueldad, pero comprometidos con el recuerdo de todas y cada una de las víctimas, sus familias y amigos. Siempre estaremos con ellos", han sido sus primeras palabras.

"El terrorismo quiso cambiarnos, acobardarnos y someternos. No cabe mejor resistencia que el seguir siendo como somos, el de las calles de Madrid hoy rebosantes de gentes de toda condición, dispuestas a seguir con sus vidas adelante", ha destacado la presidenta antes de defender "la libertad". "Madrid se hizo uno" aquel día, ha relatado, insistiendo en que esa es la esencia de Madrid: "Cuando alguien se pierde, cae, necesita, sufre, cuando alza las manos blancas contra el terror o extiende los brazos para acurrucar a una víctima".

Poco antes, Almeida ha señalado que se cumplen "20 años de un día de infamia", pero que la ciudad "sigue firme" y el deber es "mantener vivo el recuerdo de las víctimas". Ha recordado que España es un país que ha sido duramente golpeado por el terrorismo durante la democracia, señalando que "todo terrorismo es inadmisible, no existen gradaciones ni excepciones de ningún tipo": "Somos una nación que desgraciadamente sabe lo que es el dolor inmenso de los atentados terroristas".

También ha participado en el acto en representación de las víctimas Vera Benito, que perdió a su padre en uno de los trenes cuando ella apenas tenía 10 años. Agradecida a todos los que se pusieron al servicio de los madrileños ha destacado su "generosidad" porque "antepusieron su integridad a la incertidumbre" de aquellas horas.