Marta Rovira: "Ya estamos hablando del referéndum con el PSOE"

Este fin de semana se cumplen seis años de la marcha de Marta Rovira a Ginebra (Suiza). Recibe a El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, en su lugar de trabajo, un despacho en la ciudad suiza desde donde, pese a la distancia, sigue ejerciendo de secretaria general de ERC. "Trabajo 14 horas al día", asegura. Está pendiente de la aplicación de la ley de amnistía para emprender el camino de regreso, pero avisa de que solo lo hará cuando esté muy segura de que puede hacerlo con garantías.

¿De quién es la irresponsabilidad de no haber aprobado los presupuestos?

Cada uno debe asumir sus responsabilidades. Nosotros hemos asumido las nuestras: el Govern ha hecho una propuesta trabajada con agentes sociales y económicos y la ha llevado al Parlament. No podíamos esperar más, notábamos excesivo tacticismo en los Comuns. No se podía juzgar unos presupuestos por un solo proyecto [el Hard Rock] cuando son unos presupuestos históricos en inversión social. Son ellos los que deben dar explicaciones por una decisión que no se entiende.

Es muy difícil que ERC pueda volver a gobernar en solitario a corto plazo. El adelanto electoral, ¿no supone un riesgo innecesario para su partido?

¿Y debíamos asumir el tacticismo que aplican el resto de fuerzas políticas para desgastar al Govern? Creo que no. Lo mejor que podía hacer el president era dar la palabra a la ciudadanía para que vote y fortalezca un Govern. Está bien jugado en una situación de bloqueo.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, en Ginebra. / / JORDI OTIX

Carles Puigdemont asegura que podrá estar en el Parlament para la investidura. A más tardar, sería el 25 de junio. ¿Es creíble? ¿Marta Rovira estará?

Yo volveré a Cataluña el día que se cierre la causa por la que se me acusa de terrorismo, un delito que ni he cometido ni cometeré nunca. Espero que esta causa se cierre con la ley de amnistía. Hasta entonces no puedo regresar, es imposible. No sé qué hará Puigdemont, solo deseo que tenga la garantías para volver. Hace tiempo que trabajamos para que termine la represión política para todos. Empezamos con los indultos, consiguiendo la libertad personal, y seguimos para que ellos, muchos de Junts, consiguieran recuperar los derechos políticos con la reforma del Código Penal. Es un camino que viene de lejos, defendiendo los derechos humanos. ERC no ha mirado siglas.

Su regreso, pues, no será inmediato.

La amnistía es una ley política que cierra causas judiciales de carácter político. La ley está bien hecha, pero seguramente no es perfecta, porque hay jueces que están buscando cómo hacerle un agujero y alargar la represión. Como Manuel García-Castellón. A medida que la ley avanzaba, adaptaba la causa para escapar la ley. Veremos cómo la aplican. Por eso es muy difícil fijar un día para el regreso. Si se encalla la amnistía en su aplicación, tenemos opciones, tenemos pensadas algunas salidas.

¿Por ejemplo?

No las explicaremos, no daremos ventaja a los magistrados que ya exhiben que no la aplicarán.

¿Serán unos indultos?

Los indultos que han existido son indultos de condenas y un indulto a las personas exiliadas es injusto porque el mensaje que recibimos es: vuelve, entra en prisión, asume un juicio de meses y después quizá te indultamos. Para mí no es el camino. Hay otras opciones, pero no las explicaremos.

¿Usted estará en la lista electoral de ERC?

No, aunque me encantaría poder estar en Cataluña, hacer campaña, ir por las calles y mercados, hablar con la gente y explicar nuestras propuestas. Lo que más añoras tras seis años en el exilio es el contacto con la gente. No estaré en la lista porque pienso que los que estén tienen que salir a la calle. No se dan las condiciones para que yo sea una buena candidata. Pero yo me siento candidata al ser la secretaria general de ERC y me involucraré.

"La amnistía es una victoria política: tienen que dejar de decir que somos criminales"

¿La amnistía cierra el ‘procés’?

La amnistía es una victoria política: tienen que dejar de decir que somos criminales. No me da miedo que digan que se ha terminado el ‘procés’. Hace años que entendimos que la apuesta del Gobierno era hablar de "normalización". ¿Qué es una agenda normal en un país que sufre espolio fiscal, que tiene una lengua constantemente atacada, que no puede decir cómo avanza socialmente porque el Tribunal Constitucional impugna las leyes? Me parece que es no haber entendido nada de lo que pasa en Cataluña. No he escuchado al PSC haciendo una propuesta para el futuro del país. ¿De verdad el Hard Rock resuelve los problemas de Cataluña?.

A la inversa: ¿la amnistía es una oportunidad para volverlo a hacer?

La amnistía pone fin en la primera etapa de la resolución del conflicto político y ahora tiene que empezar la segunda etapa que tiene que ser la de la agenda política. Sentarnos en una mesa y decir 'Cataluña aclama un referéndum'. Y este referéndum, el mejor de todos es el que esté pactado con el Gobierno.

Para hacer esto necesita que el presidente Pedro Sánchez continúe y ERC tiene que sostenerlo…

Esquerra no ha fallado. Hace cuatro años puso la primera piedra para sostener un gobierno español a cambio de abrir la vía de resolución del conflicto. No fue el Gobierno el que entabló el diálogo, no fueron otros partidos independentistas. Fue ERC y lo hizo a pesar de que unos nos ponían en prisión y los nos llamaban traidores. Pero sabíamos que había la oportunidad de generar las condiciones para sentar al Gobierno en una mesa y lo hicimos a pesar de todo el ruido.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, en Ginebra. / / JORDI OTIX

¿Es el momento más bajo de relaciones entre los partidos independentistas?

No. Yo defendía la independencia cuando era una idea residual y comparto militancia con muchas personas que viven el momento actual como un privilegio. Venimos de un 1-O del que hemos hecho una autocrítica justa que es una fortaleza para el movimiento.

Usted fue la primera en hacer autocrítica del 1-O y eso generó alboroto. ¿Cómo lo ve con perspectiva?

Solo se avanza con la crítica constructiva. Dado que Cataluña en estos momentos no es una república catalana, o miramos como continuamos el camino teniendo los pies en el suelo o no lo lograremos nunca. Es evidente que hemos aprendido muchas cosas de aquel 1-O y que las hemos aprendido para ganar.

ERC ha empezado la precampaña electoral declarándose "incompatible" con el PSC. ¿Por qué si en la última legislatura le ha dado más estabilidad que Junts?

Lo que hace ERC es un llamamiento para un proyecto muy claro que habla de conseguir un referéndum, de acabar con los recortes y de luchar contra el cambio climático. No queremos hablar tanto de con quién acaba contando el president Pere Aragonés para una nueva legislatura, nosotros queremos hablar del qué.

No nos presentamos a las elecciones para elegir unos socios, nos presentamos para ganarlas

Por lo tanto, ¿está más abierto de lo que podía parecer respecto a la declaración del primer día?

No está abierto. Nosotros no nos presentamos a las elecciones para elegir unos socios, nos presentamos a las elecciones para ganarlas.

A la hora de elegir aliados da la sensación que tienen que escoger entre gestión (PSC) o independencia (Junts). ¿Qué harán si depende de ustedes?

Llamo a acumular fuerza alrededor de ERC. Solo haré este llamamiento. A ERC no nos merece demasiada confianza lo que denominamos 'sociovergencia'.

¿Es decir, no cierra la puerta ni a Salvador Illa ni a Puigdemont?

Yo lo que pido es apoyo al president Aragonès.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, en Ginebra. / / JORDI OTIX

La mesa de diálogo queda suspendida. ¿No es un mal momento teniendo en cuenta que es una de las grandes apuestas estratégicas de ERC?

El acuerdo de investidura dice muy claro que abrimos la segunda fase de negociación del conflicto. Hemos dejado lista la amnistía y en esta segunda fase está muy claro: autodeterminación. Estamos hablando del referéndum. Ya estamos hablando del referéndum [con el PSOE] en esta segunda fase y no dejaremos de hablar del referéndum. Pase lo que pase en Cataluña, continuaremos negociación con el Gobierno para que sea posible.

ERC negocia cada semana con el PSOE con la participación de mediadores internacionales

Cuando pasen las elecciones, ¿se reactivará?

ERC negocia cada semana con el PSOE con la participación de mediadores internacionales. Negocia cada semana casi desde hace cuatro años y no hemos dejado de hacerlo nunca ni en elecciones. Lo que se ha suspendido es la mesa entre gobiernos.

Decía que están hablando de referéndum. ¿En qué mesa, la de gobiernos, o la que hay entre el PSOE y ERC?

ERC habla de referéndum y habla con el PSOE, que es con quien tiene el acuerdo de investidura.

Dice que negocian cada semana, pero no lo publicitan. Junts y PSOE anunciaron que ya llevan cuatro reuniones.

Si nosotros no somos discretos ponemos demasiada presión en la negociación y se convierte en una cuestión demasiada táctica y no acaba dando resultados. Y nosotros vamos a buscar resultados.

¿Algún día deberían fusionarse las tres mesas?

A nadie se le escapa que este es el escenario ideal.

Suscríbete para seguir leyendo