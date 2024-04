Ayuso sobre la personación del PSOE en el caso de su pareja: "Allá ellos con esas actitudes chavistas"

Una "torpeza" y un paso más en la estrategia de "hacer daño a un adversario político desde lo personal". Así ha despachado este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la decisión del PSOE madrileño de personarse como acusación popular en el procedimiento que afecta a su pareja, Alberto González Amador. "Allá ellos con esas actitudes chavistas", añadió durante la visita a una Oficina de Empleo de la Comunidad en la que presentó algunas de las nuevas políticas regionales orientadas al mercado laboral.

Según ha anunciado la formación en un escrito, el PSOE ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid personarse como acusación popular en el procedimiento relativo a González Amador por considerarlo una cuestión de "interés general". En su escrito, el partido de Lobato justifica su personación en la causa, sin necesidad de querella ni fianza, porque indican que "los hechos que traen su origen, en principio, en contrataciones relacionadas con el suministro de materiales sanitarios adquiridos durante la gestión de la crisis del covid-19, y que, en cualquier caso, afectarían a los intereses generales como es un intento de defraudación a la hacienda pública, nos encontraríamos ante una causa de interés general de los ciudadanos", según informa Efe.

El juzgado ha citado a declarar el 20 y 21 de mayo a González Amador y a cuatro personas como investigados por dos presuntos delitos de fraude a Hacienda y uno de falsedad en documento mercantil.

Ataques a Sánchez

"El PSOE, también a través de Madrid, demuestra que solo está a eso", ha abundado la presidenta madrileña, quien ha aprovechado para arremeter nuevamente contra el Ejecutivo central a cuenta de asuntos como las cifras de empleo, la guerra de Ucrania o el traslado de migrantes desde Canarias a la Península. "El Gobierno", ha asegurado, "no da la cara por nada y no da ninguna explicación. No sabemos ni cuántos parados hay en España, no sabemos ni siquiera cuántos soldados han ido a Ucrania, no sabemos cuántos inmigrantes están llegando a través de la no gestión y, por tanto, el fomento de la emigración irregular, a España y, en concreto, a la Comunidad de Madrid".

Asimismo, ha acusado al presidente Pedro Sánchez de "colonizar instituciones, organismos públicos y privados" y "colocar afines en todas partes". "Nos vamos acostumbrando a ello y parece normal, pero estamos hablando de más de 20 o 30 casos desde que comenzó el proyecto de Sánchez", ha concluido.