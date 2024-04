Sánchez defiende el reconocimiento del estado palestino "No es un invento del 'sanchismo', sino de la ONU"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido este sábado al expresidente José María Aznar que "la solución de los dos estados - Israel y Palestina - no es un invento del 'sanchismo' sino de las Naciones Unidas".

"¡Cuán importante es hoy en el mundo enarbolar la bandera de la paz!. No hay ningún cooperante que merezca morir, no hay ningún país que merezca ser masacrado y no hay ninguna resolución de Naciones Unidas que merezca ser incumplida durante décadas", ha expresado Sánchez en un mitin de campaña de las elecciones vascas en Vitoria. Según ha reiterado, "el Gobierno de España va a apoyar el reconocimiento de Palestina como un Estado de pleno derecho y, por supuesto, vamos a trabajar por la paz en el Oriente Medio".

Ha criticado las palabras de Aznar cuando aseguro que no existía el Estado palestino. "La solución de los dos estados no es un invento del 'sanchismo" sino de las "resoluciones de Naciones Unidas", le ha dicho. Según ha añadido, "lo bueno de cuando habla Aznar es que se quitan las caretas" y se aprecia "la derecha que sufrimos": "En política exterior, lo que diga Aznar; en derechos sociales, lo que mande Abascal; en corrupción, lo que dicte a Ayuso; en Economía lo que se les ocurra, y mienten con descaro".

"Con razón Fejóo dice que sufrimos la peor clase política de la historia de la democracia de España, incluido él mismo" y "sus razones tendrá" para hablar "tan mal de sí mismo", ha añadido.

Leyes de memoria

Sánchez ha insistido en que las iniciativas en contra de la Ley de Memoria Democrática llevadas a cabo por gobiernos autonómicos de la derecha tratan de "banalizar la dictadura franquista".

Ha criticado que todas estas iniciativas llevadas a cabo por gobiernos autonómicos del PP y Vox "no son de la concordia, sino de la discordia". "Nos sentimos indignados, pero por desgracia no nos sorprende, porque esto es lo que advertimos tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo y tras las generales de julio", ha recalcado.

Ha añadido que en España hay una "derecha y una ultraderecha que no se distingue", que "no se sabe dónde empieza uno y dónde acaba la otra" y conforman gobiernos "reaccionarios que pretenden reescribir la historia y equiparar la democracia con la dictadura". Sánchez ha reiterado que el Gobierno de España va a defender la "dignidad de las víctimas del franquismo y denunciar que frente a la ley de memoria democrática banalicen la dictadura franquista, como frente al feminismo banalizan la violencia de género o frente al cambio climático banalizan los efectos del cambio climático".

El presidente del Gobierno ha concluido que son "gobiernos reaccionarios" que quieren hacer regresar a la sociedad española "al peor de los pasados".