Cuando la mentira es verdad

Tomas Fernández Antuña es abogado y militante de PSOE

Al preguntar a los fanáticos por qué habían quemado la biblioteca de Alejandría, su razonamiento fue este: si los libros que allí se custodiaban decían lo mismo que las Sagradas Escrituras resultarían inútiles y si las contradecían serían herejes; por tanto, había que quemarla de igual forma.

Este razonamiento cerrado define lo que es el fundamentalismo, cuya esencia radica en la negación de posibles interpretaciones sobre la realidad en la que se cree y no tolera que alguien la cuestione, la discuta o la relativice. Desgraciadamente, en España vivimos hoy un fundamentalismo político despreciable, ejercido por quienes niegan toda la legitimidad a todo aquello que no sean ellos mismos o lo que representan. Y si bien esto no es nuevo (recuerden la gloriosa frase de que Zapatero llegó al Congreso en un tren de cercanías), lo que sí resulta novedoso es el nivel de enfrentamiento y deterioro alcanzado.

En lo que hoy se denomina la sociedad del conocimiento, juzgo a la sociedad española como una sociedad bastante ignorante, y es que la ignorancia más peligrosa no reside en la ausencia de conocimiento sino en la actitud de evitar adquirirlo, lo que la convierte en un terreno muy fértil para que la mentira germine, para que los populismos se asienten y para que todo camino resulte legítimo para lograr un propósito. Además, la bajeza de la actual oposición ya sigue la estela de esas prácticas mafiosas en las que para socavar la integridad del enemigo (el término adversario ya les queda grande) no tienen el menor escrúpulo en atacar a su familia.

He ejercido la abogacía durante quince años. Les puedo asegurar que en el ámbito penal jamás he visto en todo ese tiempo un escrito de acusación tan infundado como el presentado contra la mujer del Presidente. Y lo preocupante no es su autor, capaz de culpar a Pedro Sánchez de la erupción del volcán de la Palma, sino que un magistrado, esto es, una representante del único pilar del Estado al que la Constitución llama "Poder", le haya dado curso. Eso es lo realmente grave de este asunto. Cierto es que el recorrido de esta chatarra jurídica será muy corto, pero no lo es menos que el objetivo está cumplido y el propósito logrado.

Sin duda, la sociedad española inauguró nuestra etapa democrática profundamente dividida y, por qué no decirlo, no le faltaban razones históricas para ello. Fue la clase política de entonces quien logró amortiguar esa división, pues si un Fraga y un Carrillo (que se hubieran fusilado años antes) podían sentarse y llegar a acuerdos, carecía de sentido toda división doméstica, más allá de lo que cada cual pensara. Por tanto, la sensatez y cordura en la convivencia de nuestra sociedad en aquel incipiente contexto democrático es, en gran parte, debida a que el conjunto de las instituciones de nuestro país estuvo a la altura del momento histórico. Por el contrario, nuestra creciente y peligrosa escisión como sociedad tiene su origen en el vértice de la pirámide y desciende alarmantemente fomentada por una clase política cutre, barriobajera e irresponsable.

Sin duda, Pedro Sánchez ya tiene tomada una decisión y el lunes la sabremos. Pero, con independencia de la que sea, los fundamentalistas políticos razonaran de la misma forma en que lo hicieron los que quemaron la biblioteca de Alejandría.

