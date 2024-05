Ayuso sale en defensa de los taurinos: ofrece la sede de su Gobierno para acoger el premio de la Fundación Toro de Lidia

Los toros son el nuevo capítulo del choque con el Gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido al rescate de los aficionados a la tauromaquia y ha ofrecido la sede de su Gobierno, la Real Casa de Correos, para acoger el premio de la Fundación Toro de Lidia. El anuncio lo ha hecho su consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, a través de la red X, antes Twitter, al conocer la decisión del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia.

Este premio, creado en 2011, ya no va a concederse este año 2024 y la Fundación Toro de Lidia ha contestado, también a través de las redes sociales, que creará su propio premio "mientras dure la situación de excepcionalidad censora provocada" por el Gobierno de España. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que siempre ha mostrado su defensa de este sector, ha tardado muy poco en reaccionar.

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano de Paco, ha señalado en un acto que tenía este viernes en Madrid que es "lamentable" esta decisión, al tiempo que ha criticado que el ministro Urtasun "no trabaja mucho" y cuando lo hace es para "entorpecer el buen desarrollo de la cultura". De Paco ha reivindicado que "la tauromaquia es Patrimonio Cultural, de la misma manera que lo es el flamenco".

Novillo, por su parte, ha señalado que "es una pésima noticia" y que supone dar la espalda "a nuestras tradiciones, a la identidad de nuestro país. Un ataque más del Gobierno que quiere diluir la idea de España para que desaparezca". La idea, ha explicado, es que el premio se mantenga con el mismo nombre y mismo jurado que hasta ahora, informa Efe. Estas declaraciones las ha hecho este viernes en Fuenlabrada, municipio gobernado por el PSOE y desde el que su alcalde, Javier Ayala, ha mostrado también su desacuerdo con la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Los toros han sido, siguen y seguirán siendo una parte de la tradición de Fuenlabrada. Somos una ciudad diversa en la que cabemos todos y todas, con nuestras aficiones, nuestras inquietudes y nuestros deseos", ha dicho en Twitter: "El secreto de Fuenlabrada es convivir". Quien sí ha salido a defender a Urtasun en Madrid ha sido Más Madrid, que ha aplaudido la medida.

"La fiesta más culta", dice Almeida

El alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida, por su parte, ha rescatado en la red social X una cita atribuida a Federico García Lorca: “Los toros son la fiesta más culta que hay hoy en el mundo”, para mostrar su rechazo a la decisión del Ministerio de Cultura. “La tauromaquia es parte de la cultura de España. Madrid, orgullosa capital del toreo, lo defenderá siempre frente al sectarismo”, ha añadido el regidor madrileño en su tuit.

La reacción del alcalde llega apenas tres días después de que el Ayuntamiento aprobara conceder la Medalla de Madrid a la Fundación Toro de Lidia, entidad para la defensa y promoción de la tauromaquia presidida por el ganadero Victorino Martín, en un tumultuoso pleno en el que ya planeó la figura del poeta granadino. La delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, defendía desde la tribuna la distinción para la mencionada fundación taurina enumerando a aficionados como Picasso, Hemingway o el propio Lorca, cuando, según afirma el propio Almeida, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, se dirigió a la bancada popular diciendo: “Antes de que lo matarais”. Fuentes de Más Madrid negaron este extremo. Maestre, afirman, se limitó a comentar que Lorca fue asesinado y que el PP no ha condenado el franquismo.

También el delegado del gobierno municipal del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández Sánchez ha acudido en X a las mismas palabras de Lorca, con la apostilla de “a partir de hoy, otro facha para la izquierda”. En la misma red social, y en línea con su intervención en el pleno del pasado martes, Rivera de la Cruz ha escrito: “Lorca, Picasso, Chaves Nogales… o Enrique Tierno Galván renegarían de esta decisión del ministro de Cultura”.

Desde la oposición, el grupo municipal de Más Madrid ha celebrado la decisión del ministro Urtasun. “Que los recursos públicos y las distinciones no vayan nunca más a fiestas donde hay maltrato animal”, ha reclamado Maestre. La portavoz socialista municipal, Reyes Maroto, ha preferido insistir, en cambio, en que la eliminación del premio no supone el fin de las corridas. “En Madrid”, ha afirmado, “la tauromaquia está muy arraigada, hay muchos aficionados y aficionadas que estos días podrán disfrutar de la Feria de San Isidro”. Y ha pedido al PP que “no use este tema para confrontar y para manipular”.

En noviembre de 2021, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento firmaron un convenio “para la promoción y protección de la tauromaquia como patrimonio cultural” por el que, entre otras actuaciones, Cibeles se comprometía a ceder las instalaciones de la Venta del Batán, en la Casa de Campo, como sede de la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid José Cubero Yiyo.