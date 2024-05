Azcón arremete contra "los errores de bulto" y los "bulos" del informe de la ONU

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha criticado este viernes el informe de la ONU sobre las leyes de concordia impulsadas por el PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana por sus "errores de bulto" y "bulos", ya que en Aragón no se ha aprobado una ley de concordia.

En declaraciones a los medios en Jaca, Azcón ha lamentado enterarse por los medios de comunicación de ese informe y ha incidido en que debería "ser más serio" y en que, posiblemente, la falta de comunicación con el Gobierno de Aragón "es la que ha hecho que cometa errores de bulto", influenciados "exclusivamente" por la información que les ha trasladado el Gobierno de España, porque lo que dice ese escrito es "lisa y llanamente mentira".

"El informe de la ONU, ahora que está de moda, tiene bulos", ha insistido Azcón al argumentar que en Aragón no se está tramitando ninguna ley, sino que se ha derogado la ley de memoria democrática y se ha anunciado un plan de concordia "en el que todo el mundo pueda verse reflejado.

Para Azcón, cuando "no hay seriedad ni en el fondo ni en la forma", el informe "deja en mal lugar a la ONU", que "no ha contado con todas las opiniones", y al no contrastar con la opinión de la Comunidad, "ha cometido errores tan importantes como decir que en Aragón se está tramitando una ley que no es verdad".

Azcón ha afirmado además que la ley de memoria democrática derogada es "una ley de parte", que "no responde -ha abundado- a lo que queremos que sea el espíritu de la transición de todos los aragoneses". Además, su derogación en las Cortes por una mayoría "es la democracia".

En cuanto al plan de concordia, y la posibilidad de incluir modificaciones, ha señalado que cuando se apruebe será el momento en el que pueda haber un debate, y se ha mostrado convencido de que todo el mundo se podrá ver reflejado.

En todo caso, ha reiterado que lo que se pretende es que hable del espíritu de la transición y unir en los valores que ha significado la vuelta a la democracia en España de concordia, libertad, igualdad y pluralismo político. "No los valores solamente de una parte, sino los valores en los que mayoritariamente se pueden identificar los aragoneses", ha zanjado.