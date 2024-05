Puigdemont quiere optar a la investidura: "Puedo articular una mayoría más amplia que la de Illa"

A pesar de los malos resultados de los partidos independentistas, muy lejos de la mayoría absoluta en el Parlament, Junts cree que hay partido. Si este domingo, aun en caliente, el expresident Carles Puigdemont ya sugirió que haría valer la dependencia de Pedro Sánchez de los siete diputados de Junts en el Congreso para ser investido de nuevo, este lunes ha sido aún más explícito y ha anunciado que se presentará a la investidura: "Puedo articular una mayoría más amplia que la de Illa", ha espetado en una rueda de prensa desde Argelers.

Puigdemont no ha pedido explícitamente la abstención del PSC a su investidura, de hecho ha asegurado que "no habrá sociovergencia" ni ningún pacto con el partido de Salvador Illa, pero ha trasladado la pelota a su tejado. "Ellos tienen que tomar sus propias decisiones", ha apuntado el líder de Junts, al mismo tiempo que ha deslizado que "está garantizada la estabilidad si se cumplen los acuerdos", tanto en el Parlament como el Congreso. Así, se ha referido a la mesa de negociación con el PSOE en Suiza, aunque ha afirmado que su investidura "no formará parte de la agenda".

Aunque no haya mayoría independentista, ni siquiera favorable al referéndum de autodeterminación en la actual composición de la Cámara catalana, Puigdemont asegura que es una cuestión que se ha aprobado en muchas ocasiones en el Parlament y que seguirán tratando de negociarlo con el PSOE.