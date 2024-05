Sumar presiona a Illa y ERC por un Govern progresista y descarta la investidura de Puigdemont: "No es posible"

Sumar minimiza el retroceso sufrido en Cataluña y ya juega la baza de la gobernabilidad, exhibiendo su papel clave a la hora de que se forme un Govern progresista bajo la presidencia del ganador de las elecciones, Salvador Illa. Un día después de las elecciones catalanas, comienzan los llamamientos abiertos tanto a socialistas como a ERC para permitir una alianza de izquierdas y se precipitan a rechazar la posibilidad de que Carles Puigdemont sea investido, como el candidato de Junts ha manifestado. Un rechazo que se une al del PSC, que también ha descartado esta opción.

Este lunes ha sido la propia Yolanda Díaz la que, en la reunión de su ejecutiva, ha pedido un "gobierno de coalición progresista" en Cataluña y ha fijado las similitudes con el papel que jugaron tras las elecciones generales, donde se convirtieron en llave para la gobernabilidad. "Es verdad que perdemos trece mil votos, pero como pasó el 23 de julio, somos la fuerza decisiva para formar un Gobierno progresista y evitar el bloqueo en Cataluña", ha sostenido la dirigente.

CONTRA LA REPETICIÓN ELECTORAL

Díaz ha hecho un llamamiento a ERC y PSC a "respetar el mandato de las urnas", y ha rechazado la posibilidad de unas nuevas elecciones. "La opción de la repetición electoral no sería correcta. La gente ha votado bien", ha apuntado.

Después de enumerar las prioridades de Sumar en un eventual Govern -industrialización verde, lucha contra la emergencia climática, medidas contra la sequía y derecho a la vivienda-, Yolanda Díaz ha hecho una referencia directa al ganador de las elecciones, llamándole a ceder el brazo en estos puntos: "El Gobierno solo se puede conformar si el señor Illa gira hacia la izquierda", ha advertido, antes de insistir en que la repetición electoral supondría una traición al electorado. "Los trabajadores catalanes no nos perdonarían que haya fuerzas progresistas catalanas que le den una oportunidad a la derecha".

La también vicepresidenta del Gobierno ha celebrado de manera contenida los resultados, al tiempo en que ha minimizado la caída de los Comunes, que pasaron de 8 a 6 diputados y apuntaron su peor resultado. "Ante un crecimiento de Illa, los Comuns se dejan sólo trece mil votos en el camino", ha defendido.

RECTA FINAL

Díaz detalló que fue precisamente su apuesta por gobernar junto a los socialistas lo que les impulsó en la recta final de campaña. "Quiero destacar singularmente la segunda semana de campaña, en los trackings diarios vimos cómo la posibilidad de un acuerdo sirvió para movilizar a nuestro votante y en la última semana, día a día, fuimos recuperando ese voto que temía que hubiera un pacto real [de Illa] con Junts", ha argumentado la dirigente, que ha felicitado a la candidata de los Comunes, Jessica Albiach.

En el mismo sentido se expresaba poco después el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, en la rueda de prensa tras la ejecutiva, donde ha señalado que la "única" posibilidad para sumar mayorías pasa por una alianza con PSC y ERC: "El mensaje de las urnas es claro: las izquierdas suman, es la única opción de Gobierno posible". Preguntado sobre la posibilidad de que Carles Puigdemont sea investido, Urtasun ha rechazado de plano esta posibilidad: "No hay mayoría independentista y esa investidura de Puigdemont no es posible", ha zanjado, antes de llamar a socialistas y republicanos: "Tenemos la responsabilidad de ponernos de acuerdo, que no vuelva a ocurrir como ha ocurrido en el Parlament en otras ocasiones, que ha habido mayoría progresista pero no se traduce en un Gobierno".