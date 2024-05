El presidente del CGPJ equipara la propuesta de rebajar mayorías para su renovación con las leyes franquistas

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha igualado este jueves la "aterradora" propuesta impulsada por la izquierda en el Congreso para rebajar las mayorías parlamentarias --de modo que no se precise un pacto con el PP para renovar este órgano, en funciones desde hace casi cinco años y medio-- con uno de los principios de la ley franquista de 1967, que fue la que refundió las leyes fundamentales y los principios del Movimiento. Ha añadido que "el PSOE no puede ni tan siquiera tomarla en serio".

"En el colegio había una asignatura, formación del espíritu nacional, nos la daba un viejo falangista y nos obligaban a aprender pendejadas", ha señalado en su intervención en un foro organizado por el Colegio de la Abogacía de Madrid sobre la "inaplazable" renovación del órgano de gobierno de los jueces. "Me acuerdo de los principios del Movimiento, y uno era que el sistema institucional del estado español se rige por unidad de poder y coordinación de funciones, y eso es lo que pone la propuesta para la elección de los vocales, que 16 sean por mayoría parlamentaria y el resto da igual", ha manifestado.

"No se podría llevar a Europa, estaríamos con las leyes de la dictadura y destrozaría la división de poderes", ha insistido en el turno de preguntas de los asistentes. A su juicio, se trata de una idea que "supondría el fin de nuestra arquitectura nacional", además de ser un "disparate". Fue el pasado 30 de abril cuando Podemos registró una iniciativa para reformar el modo de elección del CGPJ y habilitar la opción de elegir a los vocales por mayoría absoluta en las Cortes Generales en caso de no lograrse el consenso de las tres quintas partes del arco parlamentario en primera vuelta, lo que rebajaría el peso del Senado --ahora con mayoría del PP-- en la designación del Consejo.

Frente a ello, el presidente del Consejo --que lo es por ser el más longevo, tras la dimisión de Carlos Lesmes y la salida de Rafael Mozo tras alcanzar la edad de jubilación-- propone lo que se conoce como plan Guilarte.

Este plan busca que sean los propios jueces, en una especie de comisión de carácter profesional y sin mediar la intervención del Consejo del Poder Judicial, quienes elijan a los que ocupen puestos clave como son las presidencias de la Audiencia Nacional, las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia o integren las salas del Tribunal Supremo.

Guilarte lamenta que no haya tenido mucho impacto y que el documento que envió con su plan tanto al Congreso como al Senado no haya tenido acuse de recibo. No obstante, ha recordado que el presidente del gobierno --"tan enamorado como yo", ha bromeado--, se refirió al plan en sus intervenciones públicas tras los días de reflexión, y que el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, también le ha manifestado su interés al respecto.

Sobre su posible renuncia, ha reiterado la idea de irse en verano, apuntando al mes de agosto, porque dice que ya no pinta "nada" y sería bueno dejar espacio a otro que pudiera conseguir algún avance.

En contra de una dimisión conjunta

A la pregunta de quién tendría que dimitir dada la actual situación de falta de renovación del Consejo, Guilarte considera que son los políticos, que son los que deben proponer a los nuevos vocales según la ley. "Por elevación, que dimitan todos los diputados y todos los senadores. Igual que me dicen que dimita yo, que dimitan ellos", ha señalado.

Además, y al igual que ha hecho en anteriores ocasiones, el presidente suplente del Consejo del Poder Judicial desecha la opción de una dimisión conjunta de todos los vocales para que se desatasque la situación. "Quien no esté a gusto que se vaya, si quiere, pero la mera exigencia de una dimisión en grupo me parece un absoluto disparate. Alguien tiene que seguir defendiendo la independencia del Poder Judicial en momentos difíciles". Para el actual presidente del órgano, los miembros actuales del Consejo no son los causantes del problema. "Que se dirija a quienes lo están causando, y no a nosotros, la crítica de la no renovación", ha insistido sobre este punto.

A su juicio, en el asunto del bloqueo para renovar el Consejo del Poder Judicial "ha fallado la política", y añade que el problema actual es "la polarización política nos ha invadido y el deseo de los partidos por captar cotas de poder", por lo que aboga por un cambio de sistema.

Por otra parte, ha criticado las formas con las que ambos partidos están negociando: "Tengo la terrible sensación de que se juntan, se vuelven a contar cada uno lo suyo y no pasa nada, a día de hoy no conocemos si han avanzado". Según Guilarte, los dos partidos "parecen estar un poco más en mantener su discurso y venderlo, en culpabilizar al otro de la falta de renovación, que en una aproximación real a un espacio de entendimiento que no se intuye".

Tampoco le ha gustado la idea de acudir a la Comisión Europea en busca de una mediación "con un belga de por medio que no sé lo que pinta", ha dicho, en clara alusión al comisario de Justicia Didier Reynders. Lamenta que sobre este capítulo los negociadores de la renovación "van y vienen de Bruselas" sin ningún resultado.