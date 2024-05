Camps tras su segunda absolución en la Gürtel: "Tengo ganas de volver a la arena política es mi vida y mi vocación "

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps acaba de asegurar que tiene "ganas de volver a la arena politica es mi vida y mi vocación. Me encataría volver a someterme al escrutinio de las urnas", ha asegurado ante una nube de periodistas.Camps ha ofrecido una rueda de prensa en la sede del despacho que lo ha defendido y donde trabaja apenas dos horas después de conocerse su absolución en la pieza de los contratos menores de la trama Gürtel. Es la última causa que le quedaba pendiente después de las otras cuatro instrucciones en las que se ha visto investigado desde que dejó la presidencia de la Generalitat en julio de 2011: Valmor (la venta de la empresa organizadora de la F1), la que investigó la construcción del circuito de F1 y la de la visita del papa, que fueron archivadas y la de los trajes de la tama Gürtel, en la que acabó absuelto.

Primero ha intervenido su abogado Pablo Delgado quien ha señalado que" la sentencia supone el fin del caso Camps. La sentencia confirma la nula presencia de Camps en los hechos. Llevamos quince años investigados. Y nos hemos tenido que defender de nueve causas en todos estos años lo que supone un sufrimiento". También ha agradecido al tribunal la absolución. "¿Estos daños quien los repara?", ha asegurado leyendo a un autor. Y ha lamentado que estas causasñlo hayan apartado de la política.

"Ha sido una defensa compleja, defensa de una gran crisis: como la de la F1, donde no había pufo, la visita del papa y donde participó como patrono de honor como el Rey de España o el cardenal Arzobispo de València, o en la de la cosntrucción del circuito. Un total de 250 testigos han comparecido en los juicios diciendo que jamás recibieron indicaciones de Camps. El objetivo era la persona".

"Hablamos de diez archivos o absoluciones de diez causas (aunque en realidad son cuatro). Aunque aún quedan dos pendientes: una por falso testimonio por decir que Álvaro Pérez no era su amigo enla instrucción de la visita del papa. Y la última por llamar mentiroso a don Francisco Correa", ha defendido Pablo Delgado.

Francisco Camps, por su parte, ha agradecido el trabajo ingente, fisico e intelectual que ha realizado su abogado Pablo Delgado. "He sabido que la cuestión era política y nunca jurídica. Al venir recordaba como hace once años dimití como presidente porque alguien decidió abrirme juicio por un supuesto regalo cuatro trajes. Y dimití para defender la institución. Dimití para defender la dignidad de mi partido que hoy vuelve a salir fortalecido. Una pena terrible tener que dejar de ser presidente de la Generalitat. Me quité el oropel de presidente. Pero era conscidente que nada mal había hecho".

Camps ha recordado que fue imputado hace quince años en los que ha estado" imputado, investigado o procesado: más de cien jueces han leido mis causas, más de personas han contestado sobre mi comportamiento sobre presidente de la Generalitat. Los datos se desbordan por todas partes. Esto no tiene ningún sentido. No puede ser que me hayan apartado de la política y que haya visto mi nombre mancillado por el simple hecho de poner una instrucción penal contra mi persona".

Y ha añadido que "quince años después se demuestra que no habia nada. Yo era el presidente de la Generalitat y ahora no lo soy. No he podido ejercer la política en primera línea como me gustaría haberlo podido hacer".

También ha recordado a las 300 personas relacionadas con el PP, según él, "que han visto archivadas o absueltas en las causas seguidas contra ellos. Igualmente ha recordado a Rita Barberá "con la que tuve la suerte de compartir años extraordinarios y a la que siempre he llevado en mi corazón".