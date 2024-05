Puigdemont asegura que su marcha de España es lo que da pie a la amnistía

"No vinimos al exilio a buscar atajos personales, ni a arreglar biografías. Vinimos a hacer algo que hoy cobra todo el sentido del mundo". De esta forma, el expresident Carles Puigdemont ha sacado pecho de la aprobación de la ley de amnistía este jueves en el Congreso de los Diputados y la ha vendido como una victoria que no hubiera sido posible sin su marcha a Bruselas en 2017. Un mensaje, en medio de la campaña para las elecciones europeas, que ha querido envolver de simbolismo.

El líder de Junts ha comparecido en Bruselas acompañado de su abogado, Gonzalo Boye, y del candidato al 9-J, Toni Comín, en el Press Club Brussels Europe. Justo el mismo emplazamiento en el que hace seis años y siete meses compareció por primera vez para explicar su marcha de España tras la declaración unilateral de independencia fallida. Y también el mismo lugar donde en noviembre del año pasado anunció el acuerdo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.

Puigdemont ha asegurado que prefirió "seguir luchando", antes que pasar "pocos años en la cárcel" y se ha mostrado convencido de que tomó la decisión correcta, a pesar de estar "en terreno desconocido" y "sin mapas". "Hoy el perímetro en el que el Estado puede actuar contra disidentes políticos es más estrecho, antes era barra libre", ha afirmado el expresident, que ha apostado por seguir "litigando estratégicamente" en el futuro. Ya no solo en términos de 'procés', sino que también confrontando en los tribunales posibles "malas transposiciones" de leyes europeas que puedan limitar competencias autonómicas.

Gracias a Junts y no a ERC

También Comín ha hecho balance de estos últimos seis años y medio y ha reiterado que la amnistía la han "ganado los 7 diputados" de Junts, volviendo a obviar que ERC también negoció la norma a cambio del apoyo de sus ocho parlamentarios a la investidura de Pedro Sánchez. Además, ha ido un paso más allá, y ha querido rebatir que Puigdemont y él mismo consiguieran el escaño en el Parlamento Europeo gracias a la defensa de Oriol Junqueras. A pesar de que una sentencia favorable a él la que les abrió las puertas- de la Eurocámara, Comín ha asegurado que el texto incluía "párrafos" copiados de las alegaciones presentadas por su defensa y escritos textualmente por Boye.

"Sin exilio, hoy no habría amnistía", ha sentenciado el propio abogado de Junts, dando por hecho que el acuerdo con el PSOE hubiera sido imposible si no se hubiera "europeizado el problema" y buscado "soluciones más allá del marco español". "Era imposible ganar esto en España. La amnistía se gana a partir de que el exilio es un éxito. Si hubiera habido una rendición no hubiéramos conseguido cerrar el camino", ha remachado Boye.

Investidura de Puigdemont

Todo ello después de que esta mañana, en una rueda de prensa en EFE, Comín haya asegurado que lo más "coherente" con el acuerdo entre el PSOE y Junts, suscrito en Bruselas en noviembre para la investidura de Pedro Sánchez, es que "el próximo president (de la Generalitat) sea Puigdemont", pese a que fue Salvador Illa el que ganó los comicios a una distancia de hasta siete escaños. Comín ha reconocido que la abstención a Puigdemont no es "una cláusula" como tal escrita en el texto firmado con el PSOE, pero sí una "consecuencia" de ello, y ha dado a entender a los socialistas que deberían facilitar la reelección de Puigdemont si quieren que el pacto "prospere".

Además, incluso ha ido más allá, y siguiendo con esta lógica, no ha cerrado la puerta a ningún pacto para la configuración de la nueva Mesa del Parlament, ni para su presidencia. Así, preguntado específicamente por si apuesta por una mayoría independentista en el órgano rector, el candidato europeo ha asegurado que hay que hacer "lo que más convenga" y que "todas las negociaciones tienen que estar subordinadas" al "objetivo" de que Puigdemont vuelva al Palau de la Generalitat. Con ello ha dado a entender que Junts estaría dispuesto a ceder la presidencia de la Cámara al PSC si, a cambio, Puigdemont es investido con sus votos.

Desde el partido, sin embargo, mantienen los mismos planteamientos que hace unas semanas. Para los de Puigdemont, la legislatura española no está directamente condicionada a que Puigdemont sea president, solo a que no haya pactos contradictorios, es decir, a que no haya pacto entre PSC y PP, o a que se vulneren cláusulas del acuerdo. Junts también aspira a que la Mesa del Parlament mantenga la mayoría independentista de las últimas legislaturas, a pesar de haberla perdido en las urnas.