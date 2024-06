Sondeo GESOP: la mayoría de los españoles apoyan el reconocimiento del Estado palestino

El simbólico reconocimiento del Estado palestino por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto una grieta en las relaciones entre España e Israel en plena guerra de Gaza, donde los muertos superan ya los 36.000. Pese a tener pocos efectos prácticos, la mayoría de los españoles dan su visto bueno a una medida que concita apoyos bastante transversales.

Según la Encuesta Política de España realizada por el GESOP para Prensa Ibérica, el 56,8% de los ciudadanos están de acuerdo con el reconocimiento palestino frente al 22,7% que no lo comparte. El 20,5% restante evita pronunciarse al respecto. Entre los votantes de la derecha predominan las opiniones contrarias a la medida, pero las mayorías no son en absoluto clamorosas. Por ejemplo, el PP tiene al 45,8% de sus simpatizantes en contra y al 28,4% a favor, con el 25,8% que no se pronuncia.

En el electorado de Vox, la oposición al reconocimiento aumenta hasta el 59,2% y solo el 12% se declara partidario, pero también tiene a un 29% indeciso sobre esta cuestión. El apoyo al gesto de Sánchez es alto entre los votantes del PSOE (74,5%) y similar al que se da entre quienes votan a ERC. Pero se queda lejos del 96% de respaldo que encontramos en el electorado de Sumar y el 100% en el Junts.

Por autonomías, el aval al reconocimiento es mayoritario en todas, aunque los porcentajes basculan bastante, del 42,8% en Canarias al 80,3% en el País Vasco, pasando por el 63,4% en Cataluña. El mayor rechazo lo consigna Andalucía (28,2%) y el mayor porcentaje de indecisos se localiza en Galicia (25,3%). En el resto de territorios, las diferencias entre partidarios y detractores del Estado palestino son bastante similares a la media estatal.

El debate sobre el conflicto árabe-israelí suele calar con más fuerza entre las generaciones más jóvenes, y la encuesta lo constata porque es en la franja de 18 a 29 años donde el aval al reconocimiento se encarama hasta el 62%, 10 puntos más que entre los 30 y 44 años. Pero también entre los españoles de más edad, a partir de los 60 años, el respaldo roza el 60%, igual que ocurre entre los entrevistados que residen en las ciudades más grandes de España, de más de 500.000 habitantes.