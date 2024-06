El Gobierno y el PSOE se revuelven contra la citación a Begoña Gómez y ven motivos políticos ante las europeas

El Gobierno y el PSOE han reaccionando este martes con una mezcla de “extrañeza” "indignación" y “tranquilidad” a la citación judicial de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, el próximo 5 de julio como investigada en un presunto caso de corrupción y tráfico de influencias. La Moncloa no contaba con que se diese a conocer en estos momentos de campaña el movimiento judicial, que altera el guion marcado por el PSOE ante las elecciones europeas de este domingo. Pero los colaboradores del jefe del Ejecutivo insisten en que no hay ningún delito en el comportamiento de su mujer, como ya sostuvo el propio Sánchez durante su comparecencia en el Congreso hace un par de semanas.

“Quiero mostrar nuestra extrañeza por haber conocido la citación precisamente esta semana y a través de los medios de comunicación. Pero absoluta tranquilidad. Sabemos que aquí no hay nada, como ya dijo el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Lo que hay es una campaña del fango de la derecha y la ultraderecha, del PP y de Vox, de [Alberto Núñez] Feijóo y [Santiago] Abascal, de grupos ultraderechistas como Manos Limpias y Hazte Oír. Esta es la oposición de nuestro país: fango y más fango”, ha señalado en rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Según han explicado después fuentes de la Moncloa, Gómez, la propia afectada, ni siquiera ha sido notificada de la citación, de la que ha sabido a través de la prensa.

El Ejecutivo, aún así, evita acusar al juez Juan Carlos Peinado, que es quien lleva a cabo la investigación a la esposa del presidente, de prevaricación. “Este Gobierno conoce y respeta la separación de poderes. Pero también tengo que decir que sabemos que esta denuncia está basada en mentiras y bulos de tabloides digitales. El informe de la Guardia Civil ya dijo que aquí no había absolutamente nada”, ha insistido Alegría.

Un movimiento "burdo"

Los colaboradores de Sánchez han ido más allá después de la comparecencia. Fuentes del Gobierno aseguran que ya esperaban que Gómez fuese llamada en algún momento por el juez Peinado, pero no que su citación se diese a conocer cuando solo faltan cinco días para la cita con las urnas, en la que el PSOE está según las encuestas acortando las distancias con el PP, hasta el punto de que los socialistas ven ahora posible quedar por delante de su principal adversario.

La dirección socialista ha dejado aún menos espacio a la interpretación. "El PSOE quiere mostrar su indignación ante la filtración de llamar a declarar a Begoña Gómez con un mes de antelación, antes de escuchar otras declaraciones, a pesar del informe de la UCO y a cinco días de unas elecciones. Esta filtración pretende claramente influir en el transcurso normal que se desea para todo proceso electoral", argumentan en la cúpula del partido.

La tesis que traslada el Ejecutivo en privado es que se trata de un movimiento “burdo”, que no tiene ninguna “lógica procesal” al faltar aún varias testificales, y que está pensado para beneficiar a los populares. Pero no creen que vaya a tener impacto en el resultado de los comicios europeos. Primero, porque el electorado progresista es capaz de discernir los supuestos motivos de este movimiento del juez. Y después, continúan los dirigentes del entorno de Sánchez, porque los simpatizantes socialistas son “inmunes” a lo que denominan la “máquina del fango”. En este sentido, un miembro del Gobierno reconoce que hace meses sí le preguntaban en los actos del partido por la amnistía del procés, pero no por la investigación a la esposa de Sánchez.

"Contra la doctrina Aznar de 'el que pueda hacer que haga', la respuesta del PSOE es: el que pueda votar, que vote, y lo haga para parar a la ultraderecha de Feijóo y Abascal. Para derrotar a la máquina del fango de la derecha y la ultraderecha", concluyen en la ejecutiva socialista.