Feijóo apela a los "cabreados" con Sánchez, al que acusa de "atacar a los jueces" y ejercer "creyéndose impune"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este miércoles a la gente "cabreada" por la "actitud chulesca" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "ejercer creyéndose impune" y dedicarse a "atacar a los jueces, a los periodistas y a todo aquel que se levante la voz" tras la investigación judicial que afecta a su esposa, Begoña Gómez. Tras asegurar que el presidente del Gobierno está practicando un "populismo puro", ha llamado a la "movilización" para dar una "respuesta" el domingo.

"Vamos a votar el domingo por nuestro futuro, por la decencia en la política y por la igualdad de los ciudadanos ante la ley", ha pedido Feijóo en un mitin en la localidad cacereña de Torremocha, junto a la presidenta del PP de Extremadura y de la Junta, María Guardiola, y la candidata a las elecciones europeas, Elena Nevado.

Feijóo ha afirmado que "no es normal que todo lo que está cerca de Sánchez acabe siendo investigado por presunta corrupción". "Y desde luego no es normal que esa investigación esté ya dentro de las paredes del Palacio de la Moncloa", ha enfatizado, para subrayar que ya no se acuerdan de otros "escándalos" como el llamado 'caso del Tito Berni'.

El jefe de la oposición ha afirmado que "lo peor" es "el engaño" y la "arrogancia" del jefe del Ejecutivo, quién, a su entender, mantiene "una actitud chulesca" de "creerse que se puede pasar por encima de todo". A su entender, después de "otorgar impunidad a sus socios" con la amnistía, "ahora ejerce de presidente creyéndose impune". "Impune para no decir absolutamente nada, simplemente insultar a todo el mundo", ha aseverado.

"Esto es populismo puro"

Feijóo ha criticado que el presidente del Gobierno hable de nuevo de "extrema derecha" o "fango" como si los españoles fueran "tontos" pero ha avisado que el PP no se va a "callar". Además, se ha mostrado convencido de que los ciudadanos hablarán "alto y claro" en las urnas, respondiendo a la "dosis dos" de la "carta lacrimógena" de Sánchez.

El presidente del PP ha recriminado al Gobierno que "culpe" a los jueces y a los periodistas de lo que está ocurriendo. "Esto es populismo en vena, esto es populismo puro, es populismo más barato y más antiguo, impropio de un país como España", ha manifestado.