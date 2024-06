Jaume Asens: "Salvador Illa no puede dar por descontado el voto de los Comuns a su investidura"

El candidato de Comuns-Sumar a las elecciones europeas, Jaume Asens (Barcelona, 1972), -número dos en la lista estatal- aún no sabe si formará parte del grupo de los Verdes o de la Izquierda. El espacio, asegura, tiene el "alma dividida" y decidirá colectivamente su adscripción con los resultados sobre la mesa, que estarán condicionados por la disputa con Podem. En esta entrevista saca pecho de haber arrastrado al PSOE hacia una amnistía que rechazaba y, en medio de las negociaciones para la Mesa del Parlament y la investidura, avisa de que su formación hará valer sus votos.

¿Deberían poder votar Carles Puigdemont y Lluís Puig en el pleno de constitución del Parlament tras la sentencia del TC que anula el voto telemático?

No sé qué base legal podría tener el mecanismo, debería estudiarse, pero tendrían que poder votar.

Si no votan, los independentistas tendrán 57 votos, los mismos que suman PSC y PP. ¿Qué harán los Comuns?

Hemos descartado por activa y por pasiva cualquier acuerdo con el PP. Seguiremos trabajando para un acuerdo que permita una Mesa progresista y que garantice el derecho de todos los diputados, y eso incluye la posibilidad de que la presidencia sea para ERC.

¿Comparte, como defienden los independentistas, que la Mesa del Parlament debe de ser “antirrepresiva”?

Sería deseable que los miembros de la Mesa tuvieran una cultura antirrepresiva. Me gusta la formulación, aunque no sé a quién incluyen en ella.

¿El PSC la tiene?

Depende de quién. El PSC acaba de aprobar una ley de amnistía, que es la ley más antirrepresiva que se ha hecho en mucho tiempo. Es una ley que culmina una agenda de desjudicialización que el PSOE, con más o menos entusiasmo, ha suscrito. Se debe valorar este viraje, porque ha acabado haciendo lo contrario de lo que decía y aunque no lo haya hecho por convicción, lo importante es que ahora forman parte del bloque antirrepresivo.

¿A qué atribuye que la amnistía no se haya publicado aún en el BOE?

Ha pasado en otras ocasiones. No tengo elementos para sospechar que haya una intencionalidad política.

¿Son los socialistas los que están capitalizando a nivel de resultados la amnistía pese a que dentro del Gobierno es su formación quien la defendió primero?

Públicamente, han salido a ponerse la medalla, aunque no sé si implica que la estén capitalizando políticamente. A mí me satisface que la reivindiquen aunque sea fruto del oportunismo político y más por necesidad que por convicción. Mientras ellos hacían cálculos del coste electoral, nosotros abríamos paso.

La amnistía, el reconocimiento del Estado de Palestina… ¿Está el PSOE haciendo una opa a su izquierda?

En el momento en el que el PP queda inhabilitado como partido de Estado porque está secuestrado por Vox, el PSOE no tiene más remedio que mirar a su izquierda. Por eso pedimos tener suficiente fuerza para obligarlo a moverse. Sin nosotros no hubiera habido escudo social, subidas del salario mínimo ni reforma laboral. También nos ha costado mucho convencerlo para el reconocimiento del Estado palestino y solo esto ya da sentido a que estemos en el Gobierno de coalición.

¿Cómo hay que leer la citación judicial de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en la recta final de la campaña?

Como una interferencia más de ciertos elementos de la cúpula judicial española. Hay jueces que deberían presentarse a las elecciones porque da la sensación que muchos son políticos del PP o de Vox frustrados. Pero no es la primera vez que pasa. Toca solidarizarse con el presidente, pero hacerlo desde la memoria. Llevamos muchos años sufriendo esto mientras el PSOE miraba hacia otro lado, cuando no lo ha promovido.

La nueva carta de Sánchez, ¿la entiende como la voluntad de denunciar la actuación de los jueces o como una palanca electoral?

Como una maniobra electoral para contrarrestar el posible efecto electoral que podía tener la imputación de su mujer. Me parece legítimo, pero hay que leerlo en esta clave. Hay que actuar, empezando por una ley de rescate de la justicia que pase por renovar el CGPJ sin esperar al PP, tenemos mayoría en el Congreso para hacerlo.

Ha prometido “dejarse la piel” defendiendo el catalán en Europa. ¿No habrá un contexto más difícil con el posible auge de la extrema derecha?

Si los pronósticos se hacen realidad, no podemos engañar a la ciudadanía, es un escenario muy difícil. Un elemento esperanzador es que es probable que Cs pierda la representación y que el Partido Liberal pueda cambiar su posición.

¿Es inevitable una nueva etapa de recortes con las nuevas reglas fiscales aprobadas por el PSOE y el PP, como han advertido en sus mítines?

Venimos de suspender las reglas fiscales y eso ha permitido hacer políticas expansivas, pero las nuevas normas fiscales nos pueden devolver al pasado. Dependerá de la correlación de fuerzas, pero el marco legal está diseñado y PP y PSOE apuntalaron estos dogmas neoliberales durante la crisis de 2008 mientras muchos de nosotros estábamos en las calles haciendo huelga o en el 15-M. Los recortes pueden venir de dos grandes coaliciones: la de derecha con la extrema derecha o de la mano de los socialistas.

¿Cree que hay un “consenso belicista” en Europa que prioriza el rearme por encima de los esfuerzos diplomáticos para frenar la guerra?

Hay una escalada bélica en la que se está pidiendo a todos los países que aumenten su presupuesto militar. Cuando la guerra entra por la puerta, lo primero que sale por la ventana es la democracia y el estado del bienestar. Me preocupa el PSOE, porque la guerra es el terreno ideológico de los reaccionarios. Siempre que se aumenta el presupuesto militar hay recortes. Necesitamos una Europa que se emancipe de Estados Unidos y de la OTAN y en la gestión del conflicto con Rusia se han primado los intereses de Estados Unidos. Con esto no quiero justificar, evidentemente, lo que ha hecho Putin, que es el principal responsable y sobre quien debe ir la presión.

¿Carles Puigdemont debería ser el primero en poder en optar a la investidura?

Debería serlo quien tenga la posibilidad de ser investido. Ya lo dijimos cuando lo hizo Feijóo y engañó a la ciudadanía. Estamos en una situación parecida y por eso hay batalla por quién preside el Parlament para dar juego a uno u otro. Es evidente que Puigdemont no tiene opciones de ganarla porque el PSC ya ha dicho, pese a las amenazas, que no permitirá ese escenario. Y Junts ha dejado una puerta abierta a una cosa que nos parece muy peligrosa, que es una posible moción de censura al Gobierno. No puede ser que desde Catalunya se permita que vuelvan a gobernar los neofranquistas con Abascal de ministro.

¿Debería Junts desmarcarse de la moción de censura?

Sí, para ser leal al mandato de las urnas en Catalunya, que no le perdonaría que le volviera a dar el Gobierno a los herederos del franquismo.

¿Y Salvador Illa tiene los votos?

Tendrá que negociar para tenerlos, es una hipótesis plausible, no como la de Junts.

¿Qué condiciones ponen los Comuns para la investidura de Illa? El PSC da por descontado su apoyo.

Pues hace mal en darlo por descontado. No estaremos en un Govern que defienda proyectos antagónicos a nuestro programa electoral.

Para pactar con ERC, ¿el PSC debería aceptar una financiación singular y abordar el referéndum?

Suena bien la música propuesta por ERC, pero aún no nos han trasladado una propuesta concreta. Hay que establecer una mesa de negociación y ver hasta qué punto es viable.

¿Cómo se ha sentido compitiendo con Podemos e Irene Montero en esta campaña?

Desgraciadamente, no hemos podido ir juntos en esta contienda, pero no es el fin del mundo. Tenemos que continuar encontrando espacios de colaboración porque tenemos más cosas en común que diferencias pese a que nosotros somos un sujeto político catalán soberano con una hoja de ruta diferenciado ahora mismo del de Podemos. El cuerpo a cuerpo lo he buscado con la derecha y la extrema derecha.