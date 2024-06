La Fiscalía Europea reclama al juez Peinado la causa en la que está imputada Begoña Gómez

La Fiscalía Europea ha reclamado oficialmente al juez de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, las diligencias en las que ha imputado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ser ella quien se encargue de la investigación relativa a la causa en la que están bajo la lupa de la justicia los contratos públicos que fueron adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, tras ser recomendado por la cátedra que la investigada dirigía en la Universidad Complutense, informaron a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.

La institución de la Unión ya había dictado un decreto el pasado 26 de abril para reclamar información al magistrado, quien reaccionó desglosando una pieza de la causa, que mantuvo en secreto, y remitiéndole el primer informe redactado por la UCO de la Guardia Civil en el que se afirmaba que no se apreciaban indicios contra Gómez, pero también que no había dispuesto de toda la documentación relativa a los contratos examinados. Ahora la Fiscalía Europea va más allá y dicta un decreto de avocación que supone dejar en el aire la citación de Gómez para el próximo 5 de julio por los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, puesto que la fiscalía tiene prioridad, según el artículo 27.5 de su Estatuto regulatorio.

Según las fuentes consultadas, ese precepto obliga al magistrado a "transferir el procedimiento y abstenerse de adoptar medidas", lo que debería suponer la suspensión de la declaración de la esposa del presidente, pero admiten ignorar lo que hará el juez Juan Carlos Peinado. En el caso de que el magistrado no acepte renunciar a la causa se planteará un conflicto que solo podrá ser resuelto por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, como tribunal superior a las dos instancias que lo reclaman para sí.

En un comunicado, la Fiscalía Europea explica que su decisión de asumir la causa se produce a partir de la propia información que le ha remitido el Juzgado de Instrucción número 41, así como la que pudo obtener en los registros realizados en la sede de la empresa público Red.es, que dice estar en su poder desde el pasado día 3. La apertura de diligencias de investigación, en cuyo marco consultó al juez Peinado, obedece a "la denuncia de un particular relacionada con un presunto delito de fraude que afectaba a los intereses financieros de la Unión Europea" que recibió el 12 de abril.

La Fiscalía Europea, que añade el delito de malversación a los de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que imputaba el juez, ha decidido asumir la competencia de la investigación respecto a los hechos objeto de la denuncia con fecha del pasado día 6, solo dos días después de que el juez Peinado hiciera pública la citación de Gómez para el día 5 de julio, en plena campaña de las europeas.

Límite de la Audiencia

A finales de mayo la Audiencia Provincial de Madrid respaldó la apertura de diligencias que el magistrado acordó el 16 de abril en un auto en el que limitaba la investigación a los contratos bajo la lupa del organismo que opera en 22 países de la UE. En su auto la Audiencia señalaba que la denuncia del autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias contiene "un primer bloque fáctico inverosímil o con datos erróneos", en referencia a parte de las noticias de prensa en las que se basaba, y que lo relativo a Globalia no pasa de "simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales", que "quizá hubieran merecido activar controles administrativos previos garantes de los principios de transparencia y buen gobierno".

En cambio, en lo referido a las ayudas a la UTE formada por Innove Next SLU, del Grupo Barrabés -que dirige Juan Carlos Barrabés, quien "organizó el Máster de Transformación Social Competitiva que dirige la denunciada Begoña Gómez"-, y la Escuela de Negocios The Valley señalaba que "sí aparecen ya datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación". La resolución recordaba la apertura de diligencias de la Fiscalía Europea, que ahora quiere para sí el control de las pesquisas.

La empresa por la que se interesa la Fiscalía Europea es Innova Next, una de las empresas del Grupo Barrabés, de Juan Carlos Barrabés, al que la cátedra de Begoña Gómez habría recomendado en algunas adjudicaciones a través de cartas. Según la denuncia que dio origen al procedimiento, Red.es adjudicó a la UTE integrada por Innova Next -de Barrabés- y la sociedad The Valley varios contratos para la ejecución de un Servicio de Formación para el empleo en la economía juvenil, por 3 y 2,8 millones respectivamente, IVA incluido. También se le adjudicó un servicio de formación para las personas desempleadas en la economía digital por 4,4 millones IVA incluido.