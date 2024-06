Malestar en ERC por que Junts ceda la investidura a Illa y aparque a Puigdemont

Si alguien pensaba que el pacto Junts-ERC en la Mesa del Parlament sería el principio de una 'pax independentista' iba desencaminado. Los republicanos están molestos porque, pese a que el nuevo presidente del Parlament es Josep Rull de Junts, los posconvergentes hayan decidido ceder la iniciativa a Salvador Illa (PSC) para que sea el primero en intentar ser investido presidente. Es decir, hay perplejidad en ERC por el hecho de que Junts no apueste en primer lugar por intentar hacer president a Carles Puigdemont. "Estamos alucinando con Junts proponiendo a Illa. No se entiende", explican fuentes de la dirección de ERC consultadas por El Periódico de Catalunya, del mismo grupo editorial que este diario.

Para poner contexto al enfado y a la perplejidad en las filas republicanas hay que remontarse a enero de 2018. Entonces, la presidencia de la Cámara recayó en Roger Torrent (ERC) y tuvo que enfrentarse a numerosas presiones de Junts para investir a Puigdemont a distancia. Esa operación hubiera tenidos costes judiciales, ya que el expresident ya residía en Bélgica y el Tribunal Constitucional apercibió en contra de esa investidura a todos los miembros de aquella Mesa. Torrent pospuso el pleno que tenía que investir a Puigdemont y eso abrió un intercambio de hostilidades entre los dos partidos que dejó una de las muchas cicatrices que hoy continúan abiertas.

Seis años más tarde, el esquema vuelve a ser parecido, solo que ahora es Junts quién preside el Parlament. Es por esto que a los republicanos les ha molestado que, ahora, pese a ostentar la presidencia de la Cámara, los posconvergentes no hayan dado prioridad a Puigdemont para intentar una investidura y pasen la pelota a Illa. "No se entiende que propongan a Illa", sostienen las mismas fuentes, que recuerdan que tanto en la campaña de las elecciones catalanas como en la de las europeas, Junts garantizó que Puigdemont era el candidato a la investidura. "Decían que volvería, que no tienen otro candidato", remachan.

ERC, que no garantiza sus votos ni a Puigdemont ni a Illa, sospecha que, tras la decisión de Junts de dar paso primero al postulante socialista para que intente una investidura, podría haber un nuevo incumplimiento de la palabra del líder moral de Junts. Es decir que, igual que en 2017 prometió que si podía ser president regresaría, y no lo hizo, ahora esté preparando una renuncia similar. Esta vez, Puigdemont prometió que regresaría sí o sí el día de la investidura, el 25 de junio, siendo él u otro el candidato. El problema es que ese día, con las trabas del poder judicial a la amnistía, difícilmente tendrá resuelta su situación judicial como para volver con garantías, porque podría ser detenido al tener activa la orden de detención nacional.

El espíritu del pacto

Otra derivada de la maniobra de Junts de ceder a Illa la iniciativa es que ERC considera que, en cierta manera, se ha traicionado el espíritu del pacto de la Mesa del Parlament. Como explica este miércoles El Periódico de Catalunya, del mismo grupo editorial que este diario, Marta Rovira y Puigdemont se vieron hace unos días en Ginebra para forjar este pacto. Allí, Rovira exigió a los posconvergentes que, si querían llegar a acuerdos, luego no abonaran maniobras extrañas. "El acuerdo era también que no habría 'jugadas maestras'. Que no se harían inventos y entendemos que con Rull proponiendo esto [que sea Illa quien intente la investidura] es una jugada extraña. Parece otra jugada maestra y contradice a Puigdemont diciendo que estaría en la investidura", resuelven desde ERC.

Rull ha reunido por primera vez a la nueva Mesa este miércoles y decidirá en una semana a qué candidato propone para la investidura, si lo hay. ERC considera que, lo primero que tiene que hacer es "responder" a las dudas que han surgido. La gran paradoja, según los republicanos, es que haya una Mesa con mayoría independentista y Junts "la lea en clave de Illa 'president". La renuncia posconvergente a tomar la iniciativa con Puigdemont; la falta de prisa de Illa para intentarlo él o el enfado de ERC con Junts son una nueva prueba a la dificultad que tendrá el Parlament para investir a un president y evitar una repetición electoral.

