El Parlamento catalán asume que no habrá candidato este mes y apunta a una investidura al límite

Casi cuarenta días después de las elecciones, no hay aún atisbo de pacto. Tanto es así que en el Parlamento catalán ya se da por sentado que la semana que viene no se celebrará ningún debate de investidura, como prevé la normativa catalana, y que tocará recurrir a un acto equivalente a un pleno fallido para activar la cuenta atrás de dos meses que los partidos deberán aprovechar para negociar, antes de la repetición automática de los comicios.

A primera hora de la mañana de este martes ya asumía este escenario el president de la Cámara, Josep Rull, después de que el candidato del PSC, Salvador Illa, sostuviera un día antes en público que necesita "más tiempo" para amarrar los apoyos de ERC y los Comuns a su presidencia, con quién ya ha empezado a negociar. "No puedo forzar a nadie a presentar candidatura", ha afirmado Rull en una entrevista a La 2 y Radio 4, aunque el socialista no le comunicará formalmente su decisión de aún no postularse hasta este miércoles, durante su cita en el marco de la ronda de consultas estipulada.

Este martes ha sido el turno de PP, Vox, Comuns, CUP y Aliança Catalunya, mientras que mañana pasarán por el despacho del presidente de la Cámara el PSC, Junts y ERC.

En estas reuniones, tampoco Junts tiene previsto pedir a Rull que proponga a su líder, Carles Puigdemont, como candidato. Los argumentos son parecidos. Puigdemont, al igual que Illa, no quiere postularse sin contar con los apoyos suficientes, que en su caso son aún más difíciles de conseguir. Para ser president, Puigdemont necesita el apoyo de ERC y la CUP, además de la abstención del PSC, que ya ha rechazado tajantemente concedérsela.

Pleno el 25 de junio

Así, ante la inexistencia de candidato, está previsto que Rull anuncie públicamente este miércoles por la tarde que convoca un pleno para el día 25 para activar la cuenta atrás. Con la normativa en la mano, no es obligatorio que se cite el plenario para poner en marcha el reloj, pero fuentes próximas al presidente dan por hecho que será la fórmula elegida por el jefe de la Cámara, lo que permitirá a todos los grupos hacer un pronunciamiento al respecto de esta situación desde el atril.

El precedente de este "acto equivalente" se remonta al pleno del 30 de enero del 2018 que suspendió Roger Torrent por incomparecencia de Puigdemont. En aquel momento no se activó el reloj, pero los letrados lo plantearon como una especie de solución última para evitar el bloqueo. Más tarde, con la inhabilitación de Quim Torra, se usó por primera vez, aunque en aquel momento el contexto era diferente.

A diferencia de la normativa del Parlament que da diez días al presidente de la institución para designar candidato, la del Congreso de los Diputados no marca plazos para el primer debate de investidura y solo se activa el reloj de los dos meses si hay una votación fallida.

La oposición de los republicanos

ERC ha sido la única formación que ha alzado la voz contra esta decisión. Lo ha hecho la portavoz del partido, Marta Vilalta, que ha acusado tanto a Illa como a Puigdemont de "irresponsables" por no querer postularse aún a la investidura y ha tachado su decisión de esperar de "irrespetuosa" con la institución. También el Govern XXXXXXX

El resto de grupos, en cambio, se han mostrado comprensivos. Según la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, no tiene "razón de ser" que se convoque una investidura si ningún candidato tiene garantizados los votos para prosperar. "No estamos por generar falsas expectativas y frustración", ha argumentado, tras asumir que la negociación va para largo y que, si hay pacto con PSC y ERC, este será in extremis.

En un sentido similar al que se ha manifestado Laia Estrada de la CUP, que ha asegurado que su formación "entiende" que no se celebre un debate de investidura si se conoce de antemano que será fallido. Los anticapitalistas, sin embargo, han criticado tanto PSC como Junts y se han descartado de cualquier posible pacto. Además, Estrada ha exigido a los posconvergentes que dejen de "fantasear con opciones que no son factibles", en referencia a la investidura de Puigdemont con la aceptación de los socialistas.

¿Investidura en agosto?

Con todo, una vez se active el reloj el martes de la semana que viene, los partidos tendrán dos meses para negociar antes de la convocatoria automática de elecciones. Concretamente, hay tiempo hasta el 25 de agosto para celebrar un pleno de investidura, lo que obligará a los diputados a organizar sus vacaciones en función del calendario. Sin embargo, los grupos exploran un acuerdo tácito para no celebrar ningún pleno entre el 8 y el 18 de agosto, con el objetivo de garantizar el descanso y la conciliación familiar de los diputados.