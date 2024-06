El Congreso quiere echar la quiniela y que siempre gane el fútbol femenino

'1', 'X' o '2'. El Congreso quiere que, independientemente de lo que marques en la quiniela, quien salga ganando sea el futbol femenino. Una vez más, la comisión de Deportes de la Cámara Baja ha aprobado una proposición no de ley para incorporar de manera definitiva los partidos de la Primera División Femenina en los boletos de apuesta. Además, quieren poner en marcha una comisión de trabajo para que se decida qué parte de lo recaudado va a parar al fútbol femenino.

En septiembre de 2017, el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao al ser el primer partido de la liga femenina que se incluyó en la quiniela. Desde entonces ha habido avances, pero la presencia de los choques femeninos en este juego de lotería sigue siendo residual. Durante varios años se fijó introducir hasta siete partidos por temporada. No obstante, para sus defensores sigue siendo del todo insuficiente.

En esta línea, la gran mayoría de formaciones parlamentarias han aprobado una proposición de ley del PP, pactada con el PSOE, en la que instan al Gobierno a desarrollar las medidas necesarias para "hacer efectiva la incorporación permanente de partidos de la Primera División Femenina de España en la Quiniela". Así, reclaman al Ejecutivo que ponga en marcha una equipo de trabajo que, a lo largo de la temporada 2024/25, establezca "el número de partidos que se incluirán y el reparto de las recaudaciones que se obtengan".

Los antecedentes

No obstante, la petición lleva encima de la mesa varios años. El propio PSOE ya lo solicitó en 2016, cuando era Mariano Rajoy quien estaba en el Gobierno. En 2021, en una respuesta por escrito, ya el Ejecutivo de Pedro Sánchez afirmó mantener "una posición positiva ante el hecho de que el fútbol femenino pueda incorporarse, de alguna forma, al tradicional juego de la quiniela". Sin embargo, los socialistas apuntaron que "es una cuestión no exenta de complejidad".

"Conviene tener en consideración múltiples variables y perspectivas que confluyen en su hipotética organización (planificación, formato, periodicidad, actores, coordinación, público objetivo, aspectos financieros, etc.)", aseguraron. En este sentido, admitieron ya hace tres años que no había una "previsión definida, ni en tiempos ni en lo que se refiere al formato, del modo en que pudiera concretarse en el futuro dicha participación". La votación de este jueves es un nuevo espaldarazo al fútbol femenino, pero no tiene carácter vinculante, así que todo sigue estando en manos del Gobierno.