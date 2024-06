El fiscal de Tsunami pide que García Castellón que aplique la amnistía y anule la imputación a Rovira

El fiscal Miguel Ángel Carballo, como este miércoles había hecho ya la Fiscalía del Tribunal Supremo, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que aplique la amnistía y que archive la causa abierta por las protestas de Tsunami Democràtic, porque "sin necesidad de esfuerzo o desarrollo intelectual alguno" se aprecia que está incluida y debe dictarse el sobreseimiento de las actuaciones. Ello supone declarar extinguida la responsabilidad penal y con ella el fin de la imputación por terrorismo que pesa sobre la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y los otros nueve imputados que no está aforados.

En un escrito de seis páginas, el ahora fiscal jefe de Ciudad Real utiliza un tono de cierto reproche contra el instructor, al que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha autorizado a adelantar su jubilación al próximo 2 de septiembre, informa Europa Press. Carballo, que repasa punto por punto las imputaciones realizadas por el juez y se detiene a señalar lo poco o "nada que se ha avanzado" en cada una, es tajante: "A la vista de la lectura" de la ley de amnistía "y la relación de hechos consignados por el instructor en el auto de inculpación dictado 6 de noviembre de 2023 resulta manifiesto, sin necesidad de esfuerzo o desarrollo intelectual alguno, que los hechos encuentran acomodo claro en el ámbito de aplicación de la citada ley".

Y para zanjar cualquier dura prosigue afirmando que en el procedimiento, en el que siempre se ha opuesto a la imputación de terrorismo, "no concurren ninguna de las exclusiones que prevé la ley en su artículo segundo" para dejar fuera de la medida de gracia este tipo de delitos.

"Ni siquiera de las que, hipotéticamente, a efectos dialécticos, podría plantearse su aplicación a los hechos objeto del procedimiento, tal y como los configuró el instructor en el único auto de imputación que consta en el procedimiento", puesto que no consta "la comisión de actos dolosos por ninguno de los investigados que hayan causado muerte, aborto, lesiones al feto o pérdida de una utilidad de órgano o miembro sentido así como impotencia esterilidad o grave deformidad".

En el caso del turista francés que falleció en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, la muerte "no tiene relación de causalidad con la concentración convocada por Tsunami y menos aún, puede ser imputada a título de dolo a ninguno de los investigados". A la misma conclusión llega con "las lesiones sufridas por personas presentes en el aeropuerto o por policías lesionados en una manifestación no convocada directamente" por la plataforma, "en la que, como declaran policías heridos se produjeron detenciones de los organizadores (ninguno de los investigados)", explica el fiscal.

De ahí que considere que no pueda "atribuirse bajo ningún concepto la responsabilidad dolosa de esos hechos siquiera quien hubiese convocado la concentración, pues no consta mensaje ni incitación alguna inducción o provocación o causar lesiones graves a persona alguna , todo ello sin perjuicio de que no consta acreditado en los autos ninguna lesión de las graves consecuencias que establece el citado artículo de exclusión de la aplicación de la ley".

En este sentido, recuerda que la conversación entre el expresidente catalán Carles Puigdemont y el empresario Josep Campmajó sobre la posibilidad de que en las protestas se produjeran muertos, que el juez García Castellón utilizaba de forma incriminatoria, para el fiscal significa justo lo contrario, que "los interlocutores no controlaban las consecuencias de los incidentes y ello era fuente de su preocupación".

El escrito concluye insistiendo en que, pese a que el juez García Castellón considera estos hechos como terrorismo, "no se aprecia que hayan, ni hipotéticamente, causado de forma intencionada graves violaciones de los derechos humanos en particular los regulados en el artículo dos y 3 del Convenio para la Protección de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales que se refieren, como es sabido, al derecho a la vida y al derecho a no sufrir torturas ni tratos degradantes". Así, solicita que se dice el sobreseimiento libre de las actuaciones y se declare la extinción de responsabilidad penal de todos los imputados.