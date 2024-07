El presidente del Tribunal Superior de Madrid rechaza que los jueces actúen por "motivaciones políticas"

En un momento en el que la actualidad política está cada vez más ligada a lo que sucede en los tribunales, Celso Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha rechazado que los jueces se vean influenciados por "motivaciones políticas" y ha criticado que haya "determinados partidos" que intenten utilizar la justicia "para sus propios fines".

"Una cosa es que los partidos quieran valerse de la justicia para sus propios intereses, y otra es que ésta esté politizada. Lo rechazo. No podemos, bajo ningún concepto, defender que los jueces actúan por motivaciones políticas", ha dicho Rodríguez.

En ese sentido, ha asegurado que son los jueces los que tienen que dar una "respuesta adecuada" a los partidos que tengan la pretensión de utilizar de forma "espúrea" a la justicia para librar sus propias "batallas políticas".

Rendición de cuentas

Así, el presidente de la justicia madrileña, que hoy ha hecho un repaso al año judicial, ha insistido en la necesidad de que exista una "independencia institucional" efectiva y de que la política respete la división de poderes.

Por ello, ha expresado su "enérgico desacuerdo" con que se le pida a "los jueces que rindan cuentas frente al poder político como ya ha ocurrido en alguna ocasión, así como con la convocatoria a comisiones de investigación parlamentaria para examinar si incurrieron en 'lawfare'". "Resulta inadmisible en un Estado de derecho", ha criticado.

Los tribunales madrileños que él preside están llevando en estos momentos asuntos que marcan la actualidad ya no solo regional, sino también nacional, como son la investigación a Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, o Nacho Cano, entre otros. Y, en todos esos casos, se ha intentado mexclar la actuación de los magistrados con sus propias motivaciones políticas.

"¿La imparcialidad, la independencia y la profesionalidad de los 820 magistrados de la Comunidad de Madrid la vamos a juzgar por lo que hagan dos?", ha criticado Rodríguez.

Más de un millón de asuntos nuevos

En su repaso a cómo ha sido el año judicial en la Comunidad de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia ha explicado que, por primera vez, se ha superado el millón de nuevas causas, un 4% más que el año anterior. Al mismo tiempo, ha conseguido resolver prácticamente otro millón (971.000) y mantiene abiertos más de 606.000, lo que supone un 13,2% más que en 2022.

"El año pasado dijimos que era cuestión de tiempo superar el millón de asuntos nuevos y en 2023 ya se ha llegado a ello. Entonces, ¿por qué seguimos arrastrando tantas causas en trámite si casi se resuelven los mismos que entran?", se ha preguntado Celso Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La respuesta, dice, está en la escasez de recursos que se les está destinando para que la justicia madrileña pueda ponerse al día con ese más de medio millón de causas abiertas.

"El mayor problema con el que seguimos tropezando es la insuficiencia del personal judicial. El año pasado, yendo a mínimos, ciframos en 127 el número de plazas necesarias para crear en la Comunidad de Madrid. De esta propuesta se nos concedieron 8", ha explicado Rodríguez. "Las cuentas simplemente no salen. No es lamento, es un rechazo por mi parte, porque mientras no se de solución a esto el tiempo de respuesta de la justicia no puede cumplir con tiempos razonables. En calidad y en cantidad".