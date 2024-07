Vox acota la crisis a los pactos autonómicos y salva a los ayuntamientos

La ruptura de los gobiernos autonómicos no tendrá su réplica en los pactos municipales. Es lo que se ha desprendido de la corta y concisa rueda de prensa de Santiago Abascal para dar cuenta del estado de salud de los gobiernos compartidos con el PP. Los ha dado a todos por vencidos pero no ha hecho referencia a los municipios, pese a que la incertidumbre ha estado patente a lo largo de todo el día en los ayuntamientos donde la derecha y la ultraderecha gobiernan.

Así, la orden del líder nacional ha sido clara tras la reunión del comité nacional, reunido esta tarde y cuya comparecencia se ha retrasado casi dos horas más según el horario previsto. Fuentes de la formación ya predijeron esta mañana que la ruptura de los pactos se circunscribiría al ámbito autonómico y rebajaban -sin descartarlo por completo- la posibilidad de que las réplicas llegaran a los municipios donde también comparten gobierno.

"Esto está pasando por la decisión de Feijóo de romper los pactos en las comunidades", señalaron desde Vox en la Comunidad Valenciana. En todo caso, no se atrevieron a garantizar que la cascada no iba a alcanzar a los ayuntamientos, una teoría que circulaba por algunos grupos del partido. "No lo sabemos, esta tarde se aclarará", añadían las fuentes. Cabe recordar que en el partido todo estaba pendiente de lo que Abascal decidiera y, como el propio vicepresidente del Consell de la Comunidad Valenciana, Vicente Barrera, señaló, "haré lo que diga el partido".

Se mantiene el pacto

La situación parece controlada en los ayuntamientos valencianos. De mayor a menor peso demográfico, Valencia y Castellón, y Alicante puntualmente, mantienen el pacto de gobierno entre PP y Vox un año después de haber rubricado la gobernabilidad en estas tres ciudades. En el caso de Valencia, con Maria José Catalá al frente, firmó con Juan Badenas un pacto en octubre de 2023 que, a tenor de lo sucedido, se mantendrá en vigor aunque no exento de fricciones por el terremoto autonómico.

Nàquera el único municipio de Valencia donde Vox sostiene la vara de mando y el PP quien les apoya. Ayer por la mañana, la formación local que lidera Iván Expósito mantenía la cautela sobre lo que estaba por venir. No quisieron manifestarse hasta que su partido decidiera qué hacer por la tarde y no habían recibido ninguna indicación.

El foco: la acogida de menores

El origen de la ruptura de estos pactos autonómicos poco o nada tiene que ver con la política local y de proximidad. Vox entiende que se ha incumplido el acuerdo de gobierno en materia migratoria.