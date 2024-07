Feijóo mantiene el no a la Ley de Extranjería y vuelve a alertar del "efecto llamada"

El PP sigue muy lejos de apoyar la reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno quiere llevar la próxima semana al Congreso para agilizar la derivación de menores migrantes no acompañados cuando haya un colapso en las Islas Canarias como el actual. Además del reparto previsto para este 2024 -y que todas las CCAA excepto Cataluña respaldaron la semana pasada, dando lugar a la ruptura de los gobiernos autonómicos entre PP y Vox- el Ejecutivo quiere reformar esa norma con urgencia. Como publicó este diario, los populares se abrían al reparto de menores pero no a cambiar la ley.

Y Alberto Núñez Feijóo dejó claro que su grupo parlamentario -esencial, teniendo en cuenta que hay otros grupos socios habituales de Pedro Sánchez no parecen estar dispuestos a respaldar el cambio normativo- no ve con buenos ojos la reforma. “Esto es un problema de Estado. Lo que tiene que hacer el Gobierno es traer un plan nacional de migración, gestiones en los países de origen, un plan de contingencia económico porque las CCAA están sobrepasadas”, reiteró el líder conservador en un foro organizado por el diario ‘La Razón’.

También reprochó que la forma elegida sea una proposición de ley y no un proyecto de ley del Gobierno, lo que requeriría la consulta a los órganos consultivos. Los populares exigen además que se declare la emergencia migratoria en todo el país “para activarla en el momento concreto que cada territorio la sufra”. Para Feijóo, la reforma legal pretende “derivar los menores a las comunidades sin hablar con las comunidades”. El líder conservador se preguntó: “¿Dónde está la cogestión entonces?”.

Después de recordar que durante la pandemia -en ese momento él era presidente de la Xunta de Galicia- el Gobierno “convocaba todos los domingos a los presidentes autonómicos supuestamente para cogestionar” exigió una convocatoria expresa para tratar este asunto. “El efecto llamada que estamos trasladando es evidente. Porque a cada menor que viene se le tiene que atender por obligación. Soy perfectamente consciente de que cada vez que llegan se les debe aplicar el derecho humano del menor y se deben aplicar las leyes españolas, que son acogedoras. Por lo tanto cada vez llegarán más”, recalcó.

El líder conservador repitió en todo momento que la migración es “un asunto prioritario y un problema estructural”, criticando que la propuesta del Gobierno sea un parche y no aborde en profundidad la situación. Puso como ejemplo -ya lo hace desde hace dos semanas- a Italia y Grecia, “que han rebajado en un 70% las entradas de migrantes irregulares” trabajando en los países de origen desde el epunto de vista internacional.

Para Feijóo “la propuesta del Gobierno” es en realidad “buscar un culpable” y “que sea el PP”. “No hay nuevo sistema de financiación porque el PP no lo propone. Y ahora no hay ley por lo mismo. Las CCAA del PP siempre han sido solidarias. Quien no ha votado a favor es ERC, socio del Gobierno”, dijo, en referencia a que la Generalitat no respaldó el acuerdo de la conferencia sectorial de Santa Cruz de Tenerife. “En el año 2022 el Gobierno de Navarra, donde estaba la actual ministra de Migraciones, acogió cero menores migrantes. En País Vasco, igual. Y Cantabria y Baleares -que estaban gobernadas por el PSOE- también acogieron cero menores”.