Máxima presión al PP en el Congreso para que dé su ‘ok’ al reparto de menores

Todos los actores políticos implicados en la propuesta de reforma de la ley de extranjería para la distribución obligatoria de los menores no acompañados que ahora tutela en solitario Canarias se conjuraron este lunes para intentar convencer al PP de que apoye la iniciativa y permita una solución inmediata a la “crisis humanitaria” que afecta a este colectivo, así como a la situación de emergencia que se vive en las Islas, donde casi 6000 niños y niñas no pueden ser atendidos adecuadamente por el colapso de los recursos de acogida de que dispone la comunidad autónoma. Los gobiernos central y canario, y los tres grupos parlamentarios del Congreso que abanderan la propuesta, PSOE, Sumar y CC, hicieron un llamamiento a los populares y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, para que se sume a la misma, y escenificaron su unidad como medida de presión resaltando que sin su participación la medida no se aprobará, o no podrá ser aplicada. Aquí tienes más información sobre el registro de la proposición de ley.

Esa estrategia la llevaron a cabo tras el registro en la Cámara Baja de la proposición de ley de reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, firmada por los tres grupos citados, con la presencia de los dos ministros implicados en la materia, la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el responsable de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, así como la del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, todos ellos poniendo el énfasis en la necesidad de que el PP de su respaldo, o al menos no impida con su voto en contra la aprobación de la misma.

Los tres confiaron en que la reciente ruptura entre el PP y Vox en los territorios donde cogobernaban “libere” a los populares de la influencia del partido de ultraderecha y decidan actuar como “partido de Estado” para dar una respuesta urgente a una situación insostenible para Canarias y Ceuta, sobre todo pensando en la previsible nueva oleada de llegada de cayucos y pateras a las costas canarias a partir de agosto. La iniciativa parlamentaria se tomará en consideración en el pleno de Congreso del próximo día 23.

El diputado de Sumar y líder de Más País, Iñigo Errejón y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, tras el registro de la Proposición de Ley para la modificación del artículo 35 de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en el Congreso de los Diputados, a 15 de julio de 2024, en Madrid (España). / Diego Radamés / Europa Press

Derechos de la infancia

“Hoy es un día muy importante para el avance de derechos de la infancia en nuestro país”, resaltó la ministra Rego, tras el registro de la proposición de ley en la comparecencia conjunta de todos los implicados. Tras explicar los puntos esenciales de la reforma, dejó claro el mensaje central que se trata de trasladar en ese momento.

“Estamos a la espera de ver la posición de resto de grupos y en especial lo que haga el PP”, afirmó la ministra antes de deslizar críticas al partido de Feijóo. “Acabamos de ver que se han roto los gobiernos del PP y Vox, sin embargo, las políticas de Vox siguen estando presentes”, señaló. “La pelota está ahora en el campo del PP y estamos esperando a ver qué hace el señor Feijóo, si se pone del lado de los derechos de la infancia o si sigue defendiendo las políticas ultras”, recalcó, para finalizar diciendo que confía en que el PP “apoye esta reforma”.

Escuchar a las regiones

Ángel Víctor Torres, por su lado, tras recordar los “muchos meses de trabajo” entre los gobiernos central y canario para pactar el texto, aseguró que ahora “se pone en marcha un proceso difícil y complejo” porque nunca antes se había reformado este artículo de la ley, asegurando que “esta es la única solución que da respuesta definitiva” a que los territorios fronterizos tienen que acoger a todos los menores que les llegan. Torres se esforzó en explicar que la propuesta incorpora garantías de financiación y respeta los intereses de las comunidades autónomas porque mantiene la base de las decisiones que se vayan a tomar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde los territorios tienen voz y voto. Además, añadió que también decidirán sobre los criterios de distribución de menores que se acordaron en 2022, pero con el añadido de que se establece un plazo de tres meses para poder cambiarlos si así lo determinan en conjunto.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ofrece declaraciones a los medios tras el registro de la Proposición de Ley para la modificación del artículo 35 de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en el Congreso de los Diputados, a 15 de julio de 2024, en Madrid (España). La propuesta ha sido impulsada por el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, para garantizar la distribución de los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas en pateras y permanecen en ellas posteriormente, situación en la que se encuentran en la actualidad unos 6.000 niños y adolescentes. / Diego Radamés / Europa Press

“Es una medida de emergencia y justa que da respuesta a los procesos y a las iniciativas del pasado como los casos de reparto de menores desde Andalucía o de Ceuta”, afirmó el ministro. Tras explicar que Canarias tiene 6.000 menores migrantes no acompañados y que su tope son 2.000, señaló que en el plazo de 12 meses se deberían repartir por todo el territorio español los cerca de 4.000 menores que ahora acoge por encima de su 150% de capacidad. También incluye la reforma que todos los nuevos niños y niñas que lleguen al Archipiélago deberán ser derivados en el plazo de 15 días al resto de comunidades. Aclaró que ante la duda de si un extranjero es menor de edad o no, habrán de ser las autonomías receptoras las que realicen las comprobaciones pertinentes.

Incógnitas

Una de las cuestiones que ninguno de los ministros fue capaz de aclarar fue el plazo y el método de tramitación de la proposición de ley, limitándose a señalar que será “lo más rápido posible”. Esta cuestión es vital para poder empezar a aplicar el nuevo sistema de reparto a los menores que lleguen a partir de la reforma legal de forma que Canarias no tenga que seguir haciéndose cargo de ellos. “El Gobierno de España comparte la urgencia y la emergencia”, afirmó Torres, pero insistió en su argumento de que un decreto ley “se lleva al Consejo de Ministros cuando tenemos asegurado los apoyos para su convalidación”. Y resaltó en este sentido que “el PP no ha dado su sí y otros grupos han dicho que no (en referencia a Vox y Junts), por tanto, aprobar un decreto que decayera a los 30 días, aparte de la inseguridad jurídica en que quedarían los menores, también sería una irresponsabilidad”.

Torres dijo que «quedan varios Consejos de Ministros este mes y lo que le pedimos al PP es que se manifieste cuanto antes», dando a entender que si el PP garantiza su apoyo se podría aprobar el decreto ley que reclama Canarias como solución ágil de emergencia al problema, con independencia de que la propuesta registrada ayer siga su curso ya sin ninguna urgencia. «Hemos hecho una conferencia sectorial a petición del PP, le hemos entregado el documento y, sabiendo que Junts ha dicho que no, le pedimos que por una cuestión de Estado cuanto antes nos diga que está de acuerdo para avanzar en el plazo», resaltó el ministro. «Lo haremos con la máxima urgencia y apelo al apoyo de los grupos del Congreso y del Senado para que se pueda aprobar a la mayor brevedad posible por el interés del menor y porque ninguna comunidad tiene que soportar en solitario todo el fenómeno migratorio de menores», apuntó.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras el registro de la Proposición de Ley para la modificación del artículo 35 de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en el Congreso de los Diputados, a 15 de julio de 2024, en Madrid (España). La propuesta ha sido impulsada por el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, para garantizar la distribución de los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas en pateras y permanecen en ellas posteriormente, situación en la que se encuentran en la actualidad unos 6.000 niños y adolescentes. / Europa Press / Diego Radamés

Atender la emergencia

Por parte, Fernando Clavijo mantuvo esta cuestión como una prioridad para el Gobierno de Canarias. Tras señalar que “hoy es un gran día” por tratarse de la primera iniciativa legislativa que aborda la situación en las Islas, el jefe del Ejecutivo canario dijo que “es una modificación seria, contundente, analizada y que puede dar respuesta a la necesidad inmediata que tienen los niños y niñas que llegan a Canarias”. “Hoy es una parte del proceso, en la que esperamos que tenga una amplia acogida por las fuerzas políticas, ya la hemos trabajado con los portavoces y ojalá que llegue a tiempo”.

Clavijo recalcó en todo caso que “como gobierno de Canarias, ante la urgencia de la situación y sin tener la certeza del trayecto que tendrá esta proposición de ley, seguimos trabajando para conseguir un decreto que dé una respuesta inmediata a la necesidad”. Según él, si la tramitación de la proposición de ley “se tuerce”, se hace inevitable la fórmula del decreto para afrontar la probable llegada masiva de migrantes en los próximos meses. “Ahora necesitamos que se atienda la emergencia porque tiempo hay de profundizar en el texto y modificaciones de la ley de extranjería”, señaló.

Dificultades

El presidente de Canarias se desmarcó de la argumentación del PP reclamando al Gobierno central una política migratoria que impida la llegada de embarcaciones a Canarias, y aunque reconoció que puede llegar a compartir algunas de esas críticas, señaló que “es muy difícil ponerle puertas al monte” cuando “hay una diferencia tan brutal de riqueza y prosperidad como la que hay entre la UE y África”. “Siempre habrá gente que va a seguir arriesgándose a buscar un futuro mejor, en cualquiera de las rutas posibles”, recalcó.

Según él, el PP de Canarias “está haciendo todo lo posible” para que la dirección del partido asuma esta reforma, pero que “una cosa es el PP de Canarias y las tesis que mantiene y otra es lo que se consiga mover, y creo que estamos a tiempo para que con generosidad y trabajo conseguir al final buscar un punto de encuentro con todas las fuerzas democrática del Congreso y más aún las que tienen una vocación de Estado”.

La portavoz de Coalición Canaria, Cristina Valido hace una declaración en presencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo (4d), el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón (3d), la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el portavoz del PSOE, Patxi López (d), en el marco del registro de la proposición de ley para la modificación de la ley de extranjería para garantizar la acogida solidaria de menores migrantes no acompañados por las comunidades autónomas este lunes, en el Congreso de los Diputados. / EFE/ Kiko Huesca

CC: “Estar a la altura”

En este sentido, la diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, que firmó el documento junto a los portavoces del PSOE, Patxi López, y de Sumar, Íñigo Errejón, apeló de forma implícita a los diputados canarios del PP al señalar que “lo que ocurre en Canarias es responsabilidad del Estado español y de la UE, pero también de los 350 diputados del Congreso” para que “la infancia que está en este país, hayan llegado como hayan llegado, vean cumplidos sus derechos”.

Tras señalar que algunas comunidades que ahora rechazan ese reparto “pueden mañana necesitar de ese documento para que los menores que les llegan puedan ser repartidos a otros territorios”, calificó de “absurdas” las “excusas” que se están escuchando y apeló a la “conciencia de quienes están en esta cámara elegidos por los ciudadanos de todo el país, también elegidos por los canarios” para que “estén a la altura".

También Patxi López e Íñigo Errejón apelaron al PP para que apoye la reforma. López ha exigido al resto de formaciones “que hagan una reflexión de verdad” porque “no se puede llenar la boca hablando de solidaridad y luego no aprobar una ley que la lleva a la práctica”, mientras Errejón dio por seguro el apoyo de las distintas formaciones territoriales integradas en este espacio político.

