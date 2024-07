El PSOE defiende las reuniones de Sánchez con Barrabés: “Es una eminencia en su sector”

El PSOE ha confirmado al tiempo que justificado las reuniones de Juan Carlos Barrabés, el empresario recomendado por Begoña Gómez, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los socialistas lo enmarcan dentro de las relaciones normales con empresarios e, incluso, destacan de Barrabés que es una “eminencia en su sector”. Después de que este empresario reconociese ante el juez haberse reunido en dos ocasiones en Moncloa con el jefe del Ejecutivo y su mujer, la portavoz del partido, Esther Gómez, ha reiterado en rueda de prensa que en este caso “no hay nada de nada, porque si parece mal que el presidente del país tenga reuniones con empresarios no sería un país serio”. Gómez está siendo investigada por dos presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

La portavoz de Ferraz se ha limitado a normalizar estos contactos y a limitar el impacto de la declaración de Barrabés. El caso “no avanza y no tiene ninguna base”, ha defendido para insistir en que existen dos informes de la Guardia Civil que rechazan la existencia de indicios penales. Para el PSOE, estas informaciones no son más que “ruido” y un “ataque” al presidente del Gobierno a través de su esposa basado en una “denuncia falsa”.

En privado, fuentes del PSOE insisten en que Barrabés es un reconocido empresario para normalizar las reuniones. De hecho, destacan que incluso participó en un congreso del PP en 2019. La presencia de Gómez en estas reuniones se explican en la sede federal del partido porque “se conocen”, al haber compartido cátedra, e insisten en enmarcar todo “dentro de la normalidad”.

La comparecencia de Barrabés en calidad de testigo se produjo como presunto beneficiado de las actuaciones de Begoña Gómez, pues recibió dos contratos públicos a través de la sociedad Innova Next SLU, que se presentó en una UTE con la empresa The Valley que fue recomendada a la empresa pública Red.es desde la cátedra universitaria que dirige la esposa de Sánchez. Las denuncias vinculaban a Barrabés y a la mujer del presidente del Gobierno con contratos para Fomación para el empleo en la economía juvenil, por 3 y 2,8 millones, respectivamente. También se le adjudicó un servicio de formación para las personas desempleadas en la economía digital por 4,4 millones.

El expresidente del Grupo Barrabés y administrador de Innova Next hasta 2022, Luis Martín Bernardos, ha asegurado al juez Juan Carlos Peinado que participó en dos proyectos empresariales de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, según informan fuentes jurídicas a este periódico. Innova Next es una empresa de Juan Carlos Barrabés, que junto a la sociedad The Valley formó una UTE que fue recomendada en concursos públicos por la esposa del presidente del Gobierno.

Comparecencia en el Congreso

En Ferraz cada vez ponen más en duda la investigación, deslizando una suerte de guerra sucia judicial. Si bien entienden que este caso se acabará archivando, apuntan a que seguirá agitándose porque “es lo único a lo que el PP tiene que acogerse”. Máxime, apuntan, tras la “inestabilidad” provocada por la ruptura de los gobiernos autonómicos de coalición por parte de Vox. Este mismo miércoles, el presidente del Gobierno comparecerá en el pleno del Congreso a petición propia para dar cuenta de su plan sobre regeneración democrática y, a buen seguro, la oposición lo cuestionará sobre este asunto.

El Gobierno tiene previsto trocear su plan de regeneración en dos paquetes. Uno primero centrado en medios de comunicación, y uno segundo sobre justicia a partir de septiembre. De lo que dará cuenta Sánchez este miércoles tiene que ver principalmente con la aplicación del reglamento europeo sobre la libertad en los medios de comunicación, a través de la reforma de la ley de publicidad institucional y las del derecho al honor y la rectificación.