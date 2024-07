María Guardiola: "Espero altura de miras en la oposición, no quiero adelanto electoral"

Un año después de su toma de posesión como presidenta de la Junta de Extremadura, alargada por las polémicas y negociaciones con Vox, María Guardiola (Cáceres-1978) mira hacia adelante con satisfacción evidente. Respaldada por los buenos resultados de las europeas y gobernando en solitario, aunque en minoría, tras la crisis interna de Vox, la primera mujer al frente del Ejecutivo extremeño confía en acabar la legislatura y ya prepara los presupuestos de 2025.

P: ¿Se siente reforzada como presidenta, ahora al frente de un gobierno sin Vox como socio y sin necesidad de variar la composición del Ejecutivo por decisión del consejero afectado?

R: El gobierno extremeño ha transmitido todos estos días estabilidad y certezas. La composición, efectivamente, es la misma que hace una semana (antes de la crisis en Vox) y vamos a seguir trabajando en la misma línea. La hoja de ruta está muy clara, marcada y consensuada también con Vox. Que sigamos, por tanto, pensando única y exclusivamente en el interés general y no en el interés de ninguna estrategia electoral de ningún partido es bueno para los extremeños y las extremeñas. La mayoría de las medidas contempladas en ese acuerdo de gobernabilidad siguen en vigor y las vamos a seguir poniendo en marcha.

P: ¿Y su situación dentro del PP nacional no es ahora mejor de lo que pintaba hace un año?

R: No he notado una gran diferencia porque me siento querida y me siento respaldada por el Partido Popular de Extremadura y por mi partido a nivel nacional.

P: Se negó hasta el último momento a pactar con Vox. ¿Cree que el tiempo le ha dado la razón?

R: Yo no me he negado nunca a pactar con Vox: no quería que entrara en el gobierno porque tenía unas líneas rojas que eran muy claras y que yo verbalicé en esa negociación que mantuvimos. Se estaba gestando un gobierno y un cambio, que era lo que había pedido la gente, pero esas líneas rojas tenían que quedar salvaguardadas. Y siempre lo han estado, creo que lo hemos demostrado en estos 12 meses de Gobierno. Se han producido avances en materia de igualdad, de derechos de las personas LGTBI, del respeto a los derechos humanos y en todas las cuestiones que para mí eran fundamentales a la hora de que Vox entrara a formar parte del Gobierno.

"No puedo creer que un documento acordado y firmado con Vox, que se ha ido cumpliendo durante todo un año de gobierno, de repente no valga para nada"

P: El caso es que sortea una crisis de gobierno tras unos resultados históricos en las elecciones europeas ¿Ha hablado con Núñez Feijóo sobre lo ocurrido estos días?

R: El resultado de las europeas ha sido un respaldo importante a las políticas que hemos ido poniendo en marcha durante todo este año. Lo que con sus votos nos vienen a transmitir los extremeños y las extremeñas es que estamos en el camino correcto, y por tanto, nosotros es en el que vamos a continuar. Yo llamé al presidente Feijóo para comunicarle la continuidad del consejero Ignacio Higuero cuando se decidió, que fue esa misma mañana del viernes, y el presidente lo que me transmitió es su enhorabuena porque era importantísimo para la certidumbre que debe transmitir un gobierno. Eso es lo que necesita la gente en un momento tan convulso como estamos viviendo a nivel nacional. Tenemos muy claro en Extremadura que el futuro de nuestra tierra no se va a decidir en ninguna sede de ningún partido en Madrid.

P: ¿Le sorprendería que algún diputado del grupo parlamentario de Vox siguiera los pasos de Ignacio Higuero?

R: El nuestro es un proyecto abierto, pensado únicamente para mejorar la vida de los extremeños. Me resulta bastante difícil pensar que los diputados de Vox en Extremadura ahora rechacen lo que hasta hace una semana apoyaban y defendían. Yo confío en que este gobierno, ahora en solitario, llegue a acuerdos con quienes habíamos pactado un 90% de esa agenda.

P: ¿Entonces su ‘socio preferente’ en la Asamblea seguirá siendo Vox?

R: Yo voy a intentar llegar a acuerdos con todos los grupos políticos, como hemos hecho siempre. Es cierto que con Vox es mucho más fácil porque hay un trabajo previo importante, un documento con 60 medidas en el que fuimos capaces de ponernos de acuerdo en aquello que nos unía y dejar a un lado las cuestiones que nos separan.

P: ¿Sabe si Ángel Pelayo Gordillo va a entregar el acta de senador autonómico que cedió el PP a Vox?

R: No he hablado personalmente con él. Lo hice el día antes de que Abascal anunciara la ruptura, pero entonces él me dijo que tampoco tenía información. Lo que espero es que sean coherentes. Cuando el pacto y el acuerdo decaen por la voluntad unilateral de Vox, lo lógico es que el acta de senador vuelva a quien corresponde.

P: Para los sindicatos, sin embargo, el escenario que se pinta con un gobierno en minoría es de incertidumbre.

R: No creo que haya cambiado el escenario más allá de que Vox haya querido seguir una estrategia electoral y un cálculo en relación a los resultados de las europeas. Desde esas elecciones estamos viendo a un partido, a Vox, que está haciendo más oposición al Partido Popular que al Partido Socialista. Pero más allá de eso la hoja de ruta es la misma, las políticas son las mismas y el resultado es evidente. Aquí en Extremadura estamos viendo cómo creamos más empresas, cómo se crea más empleo y cómo estamos captando la atención de los grandes proyectos industriales. No es casualidad que en el pasado mes de junio Extremadura ya ha arrojado el dato más bajo de desempleo de la serie histórica, ni es casualidad que tenga el índice más alto de confianza empresarial, también de su serie histórica. Ni es casualidad que, por ejemplo, en abril hayamos sido la región donde más se ha incrementado el número de sociedades mercantiles creadas. Esto obedece a un serio trabajo. Nosotros dijimos hace un año que veníamos a cambiar las cosas y eso es lo que estamos haciendo, con distintas y nuevas políticas de empleo y poniendo en el centro -yo creo que esto es importante y es nuestra seña de identidad- a las empresas y a los autónomos, que son quienes realmente crean oportunidades y riqueza en nuestra región.

P: El desempleo sigue siendo alto entre las mujeres y los jóvenes, además de existir una gran brecha de renta en la región.

R: Aunque el dato aún no es bueno, no nos conformamos y vamos a seguir trabajando para mejorar. En este momento, en Extremadura hay más mujeres trabajando que nunca en la historia y esto obedece a unas políticas de igualdad que van mucho más allá de las pancartas y de los titulares. Nos hemos dedicado a la acción y eso se percibe en el cambio de modelo en la vida de la gente, además de ratificarlo los indicadores económicos. Son datos objetivos que, en lugar de ser conformistas y autocomplacientes, nos tienen que invitar a seguir trabajando con ganas e ilusión por ese camino que entendemos que es el correcto. Y si no lo fuese, pues no tendríamos ningún inconveniente en virar. En materia de políticas de empleo es importante que aprendamos también a ir modulando en función de los resultados que vayan teniendo las políticas que se implementan.

P: Revolución digital y tecnológica es uno de los mantras de su gobierno, ¿es posible sin completar determinadas infraestructuras como el tren?

R: Extremadura tiene una oportunidad única en los campos de la digitalización y la energía. Lógicamente, la comunidad necesita estar comunicada y necesita hacer fuerza en Madrid para que se cumplan las promesas que nos llevan haciendo durante años los distintos gobiernos que han pasado por Moncloa. Pero, desde mi punto de vista, estamos ante un ‘momento dulce’ que nos puede fortalecer definitivamente. Ahora mismo, Extremadura es la región que produce un 25% del total de la energía fotovoltaica de nuestro país; tenemos una central nuclear de Almaraz por la que por supuesto vamos a luchar para que no se cierre y somos una región donde tenemos agua, que es lo que demandan las empresas; tenemos sol, tenemos energía barata y una calidad de vida, que desde luego es incuestionable.

P: El pasado lunes asistíamos, al fin, a la primera piedra de la gigafactoría de Nalvamoral, pero también hay cierto escepticismo sobre proyectos que se anuncian, que llegan a recibir incluso ayudas públicas y que no se materializan o no, al menos, como se anunciaron.

R: Eso ocurre porque en Extremadura hemos pasado muchos años, especialmente los últimos ocho, escuchando a bombo y platillo la palabra mega, giga… Todo eran proyectos con una dimensión donde íbamos a necesitar miles y miles de puestos de trabajo. Cuando uno genera una serie expectativas en los ciudadanos y esas expectativas no acaban de materializarse, al final lo que queda es frustración. Por eso siempre he dicho que yo no quiero ser la presidenta de las primeras piedras, sino la presidenta de las últimas piedras. Aquí no se puede venir a vender y a presumir de empleos del futuro, como hizo Pedro Sánchez el otro día en Navalmoral, cuando te estás cargando a la vez empleos del presente en Almaraz. Me parece una falta de respeto.

P: ¿Cree en la vuelta atrás en Almaraz?

R: El cierre de la Central Nuclear de Almaraz es un error y el gobierno tiene que rectificar. Entiendo que esto debe ser la lucha de todos los extremeños. Me parece un despropósito, propio de una ideología trasnochada y que va en contra de la dirección que está tomando Europa. Más allá de la necesidad en Extremadura, y estamos hablando de la vida de más de 3.000 familias, la decisión es parte de toda una política energética europea. Necesitamos la soberanía energética y en la transición de las energías fósiles, la ennuclear es clave, casi declarada verde en Europa. Y se trata de una central que es la que mejor de España en materia de seguridad, en la que se han hecho importantes inversiones. No vamos a parar hasta que se dé marcha atrás desde el Gobierno central.

P: ¿Qué pasará con el regadío de Tierra de Barros?

R: Es otro de los proyectos donde se han generado expectativas y se ha engañado. El proyecto saldrá con esfuerzo, nosotros lo que necesitamos es que nos ayuden en la financiación. Es muy costoso, pero necesario no solo para la comarca, sino para toda Extremadura. Hay que invertir en ese riego eficiente en el sector primario que es tan importante en una región como la nuestra y por eso lo que pedimos es que el Gobierno de España sea coherente: declaró el Regadío de Tierra de Barros como un proyecto prioritario y lo que tienen que hacer es colaborar en su financiación. Al mismo tiempo, estamos trabajando en Europa para que pueda meterse en la siguiente programación. Lo vamos a pelear, pero necesitamos el apoyo del Gobierno de España y de la Unión Europea.

P: ¿Está totalmente descartado el adelanto electoral?

R: Ahora mismo, los extremeños piden certeza, estabilidad y responsabilidad para mejorar su vida. Tengo claro que no quiero convocar elecciones. No creo que sea lo mejor para los extremeños y voy a trabajar para que no se produzca. Ahora bien, los grupos de la oposición tendrán que demostrar altura política, tendrán que demostrar que tienen ese mismo interés de estabilidad en nuestra región. Y tendremos que ver también qué nuevo rol adopta Vox en el Parlamento. Yo insisto: a mí me cuesta pensar que un documento que has suscrito, has firmado y que apoyas, después de los resultados obtenidos en un año de Gobierno donde las cosas están mejor, ahora, de repente, eso decaiga y no valga. Me cuesta, de verdad, me cuesta mucho.

P: ¿Ve posible un entendimiento con el PSOE de Miguel Ángel Gallardo?

R: Bueno, Gallardo no está en el Parlamento y, sin cuestionar cómo funcionan los partidos internamente, no sé si él es el que toma las decisiones de las iniciativas que se llevan a la Asamblea o no. Mi relación es cordial, como la es con todos los diputados de otros partidos políticos. Una relación respetuosa, pero es verdad que creo que es más fácil llegar a acuerdos con Vox por lo que existe ese marco que nos dimos de manera conjunta que entendernos con quien ahora mismo rinde pleitesía a Sánchez. Creo que es incompatible rendir pleitesía a Pedro Sánchez y defender y proteger los intereses de todos los extremeños. Me cuesta verlo, pero aún así, nosotros no vamos a dejar de intentar que el interés de los extremeños prime y esté por encima de cualquier otra cosa

P: Es usted la primera presidenta y la primera cacereña. Cáceres lucha por ser la capital cultural europea en 2031. La Junta, al igual que las diputaciones y el ayuntamiento, se ha implicado en la batalla. ¿Qué es lo que espera y qué plan de actuaciones se contempla para que eso llegue a ser una realidad?

R: Lo que espero es que Cáceres lo consiga porque Cáceres lo merece. Y esto es uno de los ejemplos importantes de cómo las administraciones de distintos signos políticos hemos sabido ponernos de acuerdo, porque hemos puesto por delante el interés de nuestra tierra, el interés de nuestra gente. Es un proyecto precioso donde quiero que se involucre toda la sociedad civil, las organizaciones, los empresarios, los agentes sociales… Porque además de unirnos en esa ilusión, que muchas veces nos hace falta para salir de tanto ruido y de tanta crispación, creo que puede colocarnos en el mapa como un espacio singular cultural a toda la región. Esto no solo es beneficioso para la ciudad de Cáceres, para la provincia, sino que lo es para toda Extremadura. Tuve la oportunidad de contarles la trascedencia de ese hecho a los ministros de Cultura de la Unión Europea cuando vinieron en su visita a Cáceres el año pasado. Por cierto, se quedaron enamorados de nuestra ciudad. Estamos muy ilusionados y muy esperanzados. Lo importante, ahora, es elegir el grupo que va a dinamizar todas las actuaciones que tendremos que coordinar entre las cuatro administraciones que vamos a estar tirando del carro. Yo espero que en 2025, cuando se abra la convocatoria, Extremadura entre en esa primera preselección.

