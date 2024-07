El presidente Clavijo reconoce que "a veces el Estado nos hace sentir tratados como una colonia"

"Somos una región ultraperiférica (RUP), pero a veces el Estado nos hace sentir que trata a Canarias como si fuera una colonia". Con esta contundente frase el presidente Fernando Clavijo quiso evidenciar que, pese a haber instaurado el 'modo canario' de buscar el diálogo y el consenso en las relaciones con el Ejecutivo central en este primer año al frente del gabinete de coalición con el PP, "a veces hay que levantar la voz porque estamos lejos".

Un sentimiento respecto a las actuaciones estatales que confesó que es "personal" pero que se aviva cuando contempla como el Gobierno central mantiene "bloqueado" el convenio de obras hidráulicas en plena crisis hídrica, "se nos niega la gestión de nuestro litoral y se trata de atropellar nuestras competencias del Estatuto de Autonomía" respecto a la Ley de Costas o el desinterés demostrado ante el "temor" de que en la Unión Europea (UE) ampliada a 37 miembros se diluya el concepto de RUP al dar el mismo trato a todas las islas, indistintamente de que sean o no región ultraperiférica, con la merma de fondos estructurales que esa decisión conllevaría.

"A los canarios nunca nos han regalado nada y las que hemos conseguido las hemos tenido que arrancar con uñas y dientes", insistió el presidente.

Con todo, insistió en que "protestar por protestar no conduce a nada, siempre que hemos reclamado algo a algún ministerio el Gobierno ha tenido la tarea hecha para justificar" sus demandas al Estado.

Unidad y diálogo

Unas decisiones que "son de todo el gobierno, sin compartimentos estancos y cerrando filas" desde que el gobierno de coalición entre CC y PP -apoyado en el Parlamento por ASG y AHI- comenzó su andadura el 15 de julio de 2023. Un análisis compartido por el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, para quien "la unidad que ha demostrado este gobierno, en el que no hay 'reinos de taifas', ha hecho posible que estemos a la altura a la hora de tomar decisiones en beneficio de la ciudadanía".

Por ello, el presidente tuvo palabras de agradecimiento hacia sus consejeros y consejeras, enumerando que "ha conseguido la mayor financiación universitaria de la historia autonómica" (Migdalia Machín), el "desgaste emocional que supone buscar soluciones para garantizar una atención digna a los menores inmigrantes no acompañados" (Candelaria Delgado), regular el alquiler vacacional "aunque sabíamos que iba a levantar ampollas" (Jessica de León), afrontar un "inicio de curso en 0-3 años sin que hubiera aulas para esos alumnos" (Poli Suárez), buscar soluciones para "incrementar el mercado de la vivienda pública" (Pablo Rodríguez), "acelerar las medidas para afrontar la crisis energética y el cambio climático" (Mariano Hernández Zapata) o "hacer que todos conozcamos el REF y adaptarlo a los tiempos que nos han tocado vivir, que no son como los de antes" (José Ramón Barrera).

Esta sintonía de los máximos responsables del Gobierno de Canarias, que también son quienes lideran sus respectivas formaciones políticas, desemboca en que "aunque algunos quisieran que fuese al contrario, el pacto no es que vaya bien, es que va muy bien".

El presidente reconoce que "no podemos agradar a todo el mundo y asumimos todas las críticas"

Un clima de colaboración que ha permitido "dialogar" con cabildos, ayuntamientos y actores sociales para "poner los cimientos de las soluciones para abordar los problemas estructurales" que afronta la Comunidad Autónoma "de forma global, pues no se solucionarán en una sola legislatura", aseguró Clavijo.

De ahí la declaración de las emergencias hídrica, energética, habitacional, migratoria y demográfica para encarar "una herencia en la que nos encontramos una Canarias paralizada". "Nos pusimos manos a la obra porque este Gobierno no ha venido a hacer más de lo mismo, sino a cambiar las cosas con consenso y colocar los cimientos para las decisiones sin caer en la autocomplacencia", aseguró Clavijo.

Sin embargo, insistió en que no se debe confundir la predisposición al consenso con "quedarnos paralizados para dialogar, dialogar y dialogar porque también hay que gobernar. No podemos agradar a todo el mundo y tendremos contestación, lo asumimos".

Un planteamiento con el que coincidió el ‘número dos’ del gabinete: "no queremos quedarnos quietos, sino actuar con un único criterio y objetivo".

Y eso a pesar de que, como recordó el vicepresidente Domínguez, el Gobierno "tuvo un inicio atropellado en el que incluso muchos consejeros tomaron posesión de forma telemática" porque el gabinete se enfrentaba en esos momentos a un incendio forestal en La Palma. Con posterioridad hubo de afrontar el cero energético en La Gomera y el gran fuego de agosto en Tenerife "con una situación heredada del anterior Ejecutivo que tenía el freno de mano subido".

Rebaja del IGIC

Y como muestra de que este gabinete nunca estará satisfecho tanto el presidente como el vicepresidente insistieron en que mantienen las esperanzas de poder llevar a cabo antes de finalizar la legislatura su gran promesa electoral de rebajar el IGIC del 7% al 5%, aunque Domínguez reconoció que eso no sucederá "mientras el Estado no permita que flexibilicemos la regla de gasto".

"Hemos bajado impuestos, como el de sucesiones y donaciones y el IGIC al combustible industrial, a los servicios veterinarios y médicos y a todo lo que tiene que ver con la dependencia", explicó el presidente de Canarias.

Domínguez insistió en que la promesa fue poner en marcha "un plan de alivio fiscal" porque "el poder adquisitivo no solo se mejora incrementando los salarios sino bajando impuestos, y lo hemos hecho aunque, por lo que respecta al IGIC, las variables estatales nos ha imposibilitado aprobarlo en este primer año y mientras Canarias no quede excluida de la regla de gasto será imposible llevarla a cabo".

Además, en Sanidad se ha conseguido cambiar la tendencia en las listas de espera quirúrgicas, pues el plazo para ser operado disminuyó en siete días. A ello se une que una persona dependiente tarda siete meses menos en obtener sus prestaciones y que en 2023 Canarias se situó a la cabeza del país en la evolución de las prestaciones de la dependencia: 7.292 nuevas prestaciones y más de 45.000 personas atendidas, sin olvidar que más de 137.000 personas se beneficiarán de la tarjeta de reconocimiento de la discapacidad.

Y a todo ello se suma que se ha mejorado la atención pública al agilizar los procesos administrativos y potenciar la estabilización del personal.

Ley de extranjería

El balance del primer año de gobierno en la presente legislatura concluyó con referencias a la grave situación humanitaria a la que se enfrenta Canarias respecto a los menores inmigrantes no acompañados y, aunque el presidente reconoció que "todavía queda batalla por delante", mantuvo la esperanza. "Para mí la conferencia sectorial de Infancia fue un éxito porque todas las comunidades autónomas aceptaron la distribución de menores excepto Cataluña, que se abstuvo. Todas coincidieron en que se trata de un problema estructural y no coyuntural y que la política migratoria corresponde al Estado, que no puede seguir mirando para otro lado, y ninguna rechazó la propuesta de modificar la ley de extranjería", afirmó.

Clavijo, que elogió el hecho de que el PP haya hecho aportaciones que "enriquecen" el texto pactado entre los gobiernos central y autonómico, consideró que "por fin en Madrid se empiezan a mover las cosas".

Principales hitos de un año de gobierno RECUPERAR LA PALMA Tres decretos El Gobierno aceleró la puesta en marcha de medidas para que La Palma recupere lo antes posible la normalidad tras la erupción volcánica. En un año, el Gobierno ha aprobado tres decretos específicos -agrícola, de vivienda y urbanístico-, además de garantizar la continuidad las ayudas autonómicas, estatales y europeas. FISCALIDAD Alivio a los bolsillos El gabinete que preside Fernando Clavijo activó medidas fiscales para "aliviar el bolsillo de las familias" como la bonificación del 99,9% de la cuota del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; la prórroga de la deducción en el IRPF para compensar los gastos de la cesta de la compra: las rebajas específicas del IGIC; la cuota cero para los autónomos; y la bonificación con 20 céntimos por litro del precio en El Hierro, La Gomera y La Palma. ECONOMÍA Crece el PIB, baja el paro El PIB del Archipiélago registró un crecimiento interanual del 2,9% en el primer trimestre de 2024, mientras el paro ha caído hasta los 172.483 desempleados en julio, con 8.000 canarios menos en las listas del desempleo que hace un año. CANARIAS VACIADA Reto poblacional El Gobierno ha creado una mesa de trabajo con los 48 municipios de menos de 10.000 habitantes para afrontar el reto demográfico y el desigual crecimiento poblacional. El objetivo es coordinar y articular medidas para mejorar el bienestar y la prosperidad de la población de estos municipios. DIVERSIFICACIÓN Innovación y conocimiento Fernando Clavijo y Manuel Domínguez destacaron las medidas para impulsar a los sectores emergentes como el audiovisual, la economía verde y azul, y todos los proyectos ligados a la innovación y el conocimiento.

