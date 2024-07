Ferraz se moviliza para que el PSOE cierre filas ante la ofensiva de Feijóo por el caso Begoña Gómez

El Gobierno y el PSOE llevan casi tres meses defendiendo las actividades profesionales de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. Desde que se conoció la apertura de diligencias por una denuncia que siempre tildaron de “falsa” e impulsada por la “ultraderecha”. Sin dejar fisuras a la vista ante el avance de la investigación judicial y repitiendo el mantra de que “no hay nada de nada”. La reacción a la declaración de Carlos Barrabés ante el juez, el empresario recomendado por Begoña Gómez, reconociendo reuniones en Moncloa tanto con Pedro Sánchez como con su esposa, ha seguido esta línea, pero dejando a la vista la falta de explicación sobre estos encuentros a tres y algo de cacofonía interna. También cierto hastío.

Una mella que no solo visibilizó este miércoles entre algunos socios parlamentarios como el PNV, sino entre miembros del PSOE ante la falta de argumentario y la presión de la oposición. Frente a ello, y conscientes de que el PP redoblará ahora su ofensiva, en Ferraz reconocen que se están preparando para responder. La denuncia de la Universidad Complutense por falta de colaboración de Begoña Gómez en la investigación por “apropiación” del ‘software’ de su máster también cogió desprevenidos a los socialistas. Algo que busca evitarse en la dirección del partido y alentar un cierre de filas todavía mayor ante la ofensiva de los populares.

Tanto en Ferraz como en Moncloa reaccionaron a estas informaciones tratando de normalizar las reuniones de Sánchez con empresarios. En este caso como parte de una “agenda privada”, subrayan. Ninguna respuesta o justificación en público al hecho de que Gómez estuviese presente en estas reuniones. En privado o bien se evita entrar en esta cuestión o tratan rebajarlo a un saludo protocolario de Gómez a Barrabés. Dentro de la normalidad de que “se conocen porque compartieron cátedra” y porque la residencia privada de Moncloa “está a 100 metros”.

Otras fuentes de Moncloa hacen hincapié en que el jefe del Ejecutivo no tiene reuniones secretas, sino una agenda pública y otra privada. Ante estas grietas explicativas, y después del pleno del Congreso en el que los socialistas comprobasen que Alberto Núñez Feijóo seguiría centrando su estrategia de oposición por este flanco “porque no tiene proyecto político”, la intención es parapetarse. No dejar sin respuesta ataques con bulos o “no noticias”. Al mismo tiempo, se dispara contra miembros del PP, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la imputación por fraude fiscal de su pareja.

“No tienen absolutamente nada”, reprochan fuentes del Gobierno sobre los populares al poner el foco en la investigación judicial a la esposa del jefe del Ejecutivo. Con todo, vaticinan que tratarán de explotarlo más, dicen, por la “situación de mayor inestabilidad” tras la ruptura de Vox con el PP en los gobiernos de coalición autonómicos. “Es la táctica de Feijóo de toda la vida”, añaden estas mismas fuentes para concluir que incrementará los “aspavientos frente a la pérdida de apoyos institucionales” al estar “descolocado”.

“Estilo Feijóo”

“Lo que sea para no hablar de economía”, añaden otras fuentes socialistas. De ahí que den por descontado más “ruido” por parte de la oposición. “El estilo Feijóo”, reprochan, ironizando que lo novedoso sería que centrar su estrategia de oposición en algún área de gobierno “que tenga que ver con los problemas de la gente”. Ante lo que denominan “fango”, destacan que el Ejecutivo se centrará en su agenda para sacar adelante acuerdos como el comprometido en la investidura de Ursula Von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea “para construir vivienda asequible en toda la Unión Europea, y por supuesto también en España”.

El problema de los socialistas, sin embargo, no se limita a la estrategia de la oposición. Los nervios vienen principalmente por el distanciamiento de sus socios frente a este tema. Aunque consideran que no hay un reproche penal detrás, comienzan a cuestionar la falta de ética en las actuaciones de la esposa del presidente del Gobierno. El más claro en expresarlo fue el portavoz del PNV, Aitor Esteban. Tanto desde la tribuna del Congreso al referirse a que "las leyes no sirven para nada sin ética", citando el lema de la Universidad de Pensilvania, como en entrevistas posteriores.

La advertencia del PNV

El “olfato” del PNV siempre es valorado en las filas socialistas y en esta caso su cambio de rasante impone en algunos miembros socialistas, aunque algunos tratan de rebajarlo a un simple “comentario”. Sin embargo, lejos de apearse de sus advertencias, Esteban insistía esta mañana en los micrófonos de RNE sobre los “límites éticos”. Aun cuestionando que pueda haber algún ilícito penal, incidía en que “hay algunas cosas que no toca hacer”. “Aquello de que no solo hay que ser, sino parecerlo”, criticaba para concluir que en las actividades de Begoña Gómez ha habido “cierta relajación o descuido”.

Para el portavoz de los nacionalistas vascos, el presidente del Gobierno debería haber tenido más transparencia respecto a lo que se está conociendo y haberlo realizado alguna explicación pública. “No admitir que no queda bonito determinadas actividades, aunque sean perfectamente legales”, generaría todavía más dudas. Sin estar previsto un gesto de este tipo, lo que sí avanzan en el PSOE es que no se quedarán callados ante la ofensiva de los populares.