Sánchez ve "solidaridad" entre comunidades en el pacto con ERC y celebra el "paso en la federalización"

El presidente del Gobierno sigue entrar en el detalle del preacuerdo firmado entre el PSC y ERC, a la espera de que se pronuncien en consulta este viernes las bases de los republicanos. Si bien no ha refutado el documento filtrado por ERC ni su lectura de que supone un “concierto económico” similar al cupo vasco, con la salida de Cataluña del régimen común, Sánchez ha evitado esta terminología para referirse a una “financiación singular”. Los socialistas están ahora en la fase de defender el pacto en términos de lo que supondría para la normalización con Cataluña la investidura de un presidente del PSC y dejar atrás definitivamente la crisis institucional provocada por el ‘procés’. En esta línea, el jefe del Ejecutivo no ahorró en adjetivos para mostrar que está “muy contento y feliz” por un preacuerdo que es “muy importante” y "magnífico" no solo para Cataluña, sino para toda España.

Durante la tradicional rueda de prensa de balance del curso político, el jefe del Ejecutivo fue extremadamente cauto, no solo porque todavía deben ratificar el acuerdo los militantes de ERC, sino por las dudas y críticas que se han extendido en las filas socialistas. Su única concesión fue para destacar la parte del acuerdo en la que “también que se habla de solidaridad interterritorial”. Eso sí, como respuesta a la pregunta por el cambio de posición del Gobierno, ya que hace apenas una semana ponía como línea roja acordar un concierto económico para Cataluña.

"Lo imporatnte es que un partido independentista se comprometa con la solidaridad interterritorial", trasladó para añadir que en el acuerdo se hace referencia también a la calidad de los servicios públicos "en todos los territorios". Otra de las bazas argumentativas de Sánchez para neutralizar las críticas de la oposición es que los populares, "con este mismo sistema de financiación, España vivió los mayores recortes". "Ellos suprimen impuestos a los ricos, eso sí que es un atentado contra la igualdad", señaló para desdeñar las "lecciones" de los populares en esta materia.

Más en clave orgánica, pero con una carga que trasciende las paredes de Ferraz, Sánchez también celebró que de materializarse este preacuerdo “damos un paso en la federalización de nuestro Estado autonómico”. Algo que, añadió, “es incuestionable y una buena noticia”. El temor de la mayoría de barones socialistas siempre fue que el acuerdo en financiación con Cataluña camine hacia un proceso autonómico asimétrico y que entierre la solidaridad entre territorios para dar “privilegios” a Cataluña.

Sobre el rechazo expresado en público de algunos barones de su partido, las minimizó para acotarlas a Emiliano García-Page e ironizando con que "la noticia sería que diese una rueda de prensa apoyando al Gobierno". Durante los últimos días, coincidiendo con la recta final de las negociaciones, ya asomaron las dudas en varios territorios ante temor a que se acordase un concierto económico como demandaban los republicanos. Tras anunciarse el preacuerdo, el mutismo de Ferraz y el hecho de que no se contradijeran los contenidos avanzados por ERC, puso en guardia hasta a los menos escépticos.

El sentir generalizado es que el acuerdo deriva en “un privilegio” difícil de encajar entre sus potenciales electorales. Más incluso que la ley de amnistía, pues como resume un cuadro autonómico, se entiende menos “cuando se toca el bolsillo”. En las últimas horas, algunos dirigentes manifestaban la esperanza de que el acuerdo relatado por ERC fuese una exageración que no se plasmaría sobre el papel. La filtración del documento no dejó lugar a dudas.

Marco bilateral y multilateral

En lo referente a que lo acordado con Cataluña pueda extenderse a otros territorios que lo reclamen, como habían argumentado desde el Gobierno durante las negociaciones para insistir en el marco multilateral, Sánchez lo ha limitado a comunidades que recojan en sus estatutos ciertas competencias tributarias. “Lo que tenemos que hacer es negociaciones bilaterales con las comunidades autónomas”, dijo en referencia a que Baleares o Valencia cuenta en sus estatutos con mecanismos a desarrollar en este sentido. Asimismo, el marco multilateral con todos los territorios lo circunscribió al modelo de financiación autonómica.

En contra de las voces que denuncian la ruptura de la solidaridad interterritorial, tanto dentro como fuera de su partido, Sánchez reclamó confianza porque el PSOE siempre habría demostrado la defensa de este principio. Además, en referencia a la hipotética investida de Illa, señaló que "lo que se necesitan es gobiernos comprometidos con los servicios públicos".