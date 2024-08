La desaparición de Puigdemont descoloca al Gobierno, que anticipaba un arresto rápido

El Gobierno asiste con cierta sensación de desconcierto a la desaparición de Carles Puigdemont, que este jueves ha protagonizado un breve acto frente a Arc de Triomf, justo antes de la sesión de investidura de Salvador Illa en el cercano Parlament, y después se ha marchado sin dejar rastro, con los Mossos d’Esquadra intentando localizarle, para detenerle, hasta ahora sin éxito. La Moncloa daba por hecho que el expresident de la Generalitat iba a volver a Barcelona, como él mismo había anunciado varias veces a lo largo de los últimos meses, pero anticipaba que sería arrestado con rapidez.

Sobre el líder y candidato de Junts a las elecciones catalanas del pasado 12 de mayo continúa pesando una orden de búsqueda y captura a pesar de la entrada en vigor de la ley de amnistía, al considerar el Tribunal Supremo, en una decisión muy controvertida y criticada por el Ejecutivo central, que la medida de gracia no resulta aplicable al delito de malversación que se le imputa por el referéndum independentista de 2017. Hace un par de días, por ejemplo, un ministro del núcleo duro de Pedro Sánchez no preveía un escenario distinto para Puigdemont que el de su detención. Pero de momento esta no se ha producido.

El Ejecutivo central, que asegura que el líder de Junts no hará peligrar la investidura de Illa porque el pacto entre el PSC y ERC es sólido, lleva toda la jornada instalado en el silencio de forma oficial. Mientras tanto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se encuentra en su despacho en el departamento que dirige, siguiendo el operativo desplegado por los Mossos para detener a Puigdemont y en contacto con la policía autonómica catalana.

Contra el ataque del PP

La Moncloa, eso sí, rechaza de plano la tesis del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que esta mañana ha publicado un mensaje en la red social X (la antigua Twitter) en el que culpa a Sánchez de todo lo ocurrido. “Una humillación insoportable. Otra más. Es doloroso asistir en directo a este delirio del que @sanchezcastejon es el máximo responsable. Es imperdonable dañar la imagen de España así”, ha escrito el jefe de la oposición.

Los socialistas, que insisten en que hay que esperar dentro de una situación que evoluciona constantemente, subrayan que el operativo para el arresto de Puigdemont es de los Mossos, que son los que deben responder por la desaparición de Puigdemont. Pero en 2019, durante el debate electoral de las generales celebradas el 10 de noviembre, el propio Sánchez responsabilizó al PP de la huida de Puigdemont llevada a cabo dos años antes para evitar ser juzgado por el Supremo. “A ustedes se les fugó Puigdemont y yo me comprometo a traerlo”, le dijo el presidente del Gobierno a Pablo Casado, entonces candidato a la Moncloa de los conservadores.