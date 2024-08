El Parlament descarta suspender el pleno de investidura como pedía Junts

El regreso de Carles Puigdemont ha disparado todas las alarmas en el Parlament, donde está en marcha el pleno de investidura de Salvador Illa. Aunque el expresident ha reaparecido en Barcelona, no ha acudido al pleno y los Mossos d'Esquadra no le localizan, Junts ha registrado un escrito en la Cámara catalana para que se suspenda el pleno. La petición, que ha sido rechazada por el PSC y ERC, era que no se retomara la sesión "hasta que se normalice esta situación", sin mayores concreciones.

El escenario de la suspensión del pleno ya había sido contemplado durante los últimos días, pero solo en caso de que Puigdemont fuera arrestado. Partidos como ERC y los Comuns compartían la decisión, aunque con la advertencia de que esta interrupción no fuera "sine die". Sin embargo, teniendo en cuenta que no ha habido arresto y que ya han intervenido en el pleno el candidato a la presidencia, Junts, ERC y PP, la Mesa lo ha descartado.

Antes de que empezara la reunión del órgano rector de la Cámara, la portavoz de la posconvergencia, Mònica Sales, ha pedido públicamente la suspensión con el argumento de que se han producido "detenciones ilegales", ya que se ha arrestado a colaboradores de Puigdemont, y de que se ha activado el dispositivo 'jaula' de la policía catalana, aunque a estas alturas ya está finiquitado, "como si fuera un terrorista, algo que es gravísimo e inexplicable". Según Junts, además, se trata de una "malversación de fondos públicos". "No está condenado, acompañarle no es delito, exigimos parar las detenciones", ha exclamado Sales en una rueda de prensa en la que ha evitado responder a todo tipo de preguntas.

Sales se ha limitado a reiterar su petición de suspender el pleno, pero ha aclarado ni cuando consideran que se debería retomar la sesión, ni tampoco cuál es la situación actual de Puigdemont ni su paradero.