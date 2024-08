Sánchez abordará con Clavijo la crisis 12 días después de llegar a Canarias

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y su homólogo de Canarias, Fernando Clavijo, se reunirán el viernes en La Palma 12 días después de la llegada del primero a Lanzarote para pasar sus vacaciones en la residencia de La Mareta y de las insistentes peticiones por parte del Ejecutivo regional para que ambos líderes tuviesen un encuentro. La crisis migratoria será el tema central de la conversación, aunque también el Gobierno autonómico quiere poner sobre la mesa otros asuntos pendientes como son la agenda canaria o los presupuestos del Estado de 2025.

El gabinete de Moncloa se puso en contacto ayer con Presidencia del Gobierno para cerrar una reunión a raíz de una visita que va a realizar Sánchez a la isla de La Palma el viernes. Clavijo entiende que este encuentro no debe ser «coloquial» sino «formal» entre los dos presidentes para tratar asuntos de trascendencia y prioritarios para Canarias, el primero de ellos la emergencia humanitaria en la que se encuentra las Islas por el desbordamiento que sufren en la acogida de menores no acompañados. "Esto lo normaliza todo, estoy encantado porque en el seno de la normalidad de un presidente del Gobierno de España y otro de una comunidad autónoma podamos tener esa charla, este encuentro", indicó a los medios el jefe del Ejecutivo canario. Para Clavijo lo importante es poder "despachar" con Sánchez con la inmigración sobre la mesa pero también la agenda canaria, es decir, que sea una reunión oficial y no para tomar un café.

El presidente del Gobierno español llegó a Lanzarote el pasado 12 de agosto por quinto año consecutivo para pasar unos días de descanso en la residencia de La Mareta. Desde ese momento tanto el Gobierno canario como los partidos que lo conforman –Coalición Canaria y el PP– han insistido en la necesidad de un encuentro entre ambos presidentes y que incluso el inquilino de la Moncloa visitara algún centro de menores para comprobar la realidad del desbordamiento que sufren los centros, algo que Clavijo afirmó ayer desconocer si lo hará o no.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional tuvo ayer una reunión con las diez organizaciones y ONG que gestionan los centros de menores migrantes en las Islas para conocer su situación y ofrecerles su respaldo. El portavoz de las asociaciones, Miguel Ángel Díaz de Mundo Nuevo, lanzó un "basta" a Europa y España por la situación insostenible en que se encuentran y porque ya se han rebasado todos los límites: "Estamos saturados y por encima de nuestras posibilidades, faltan centros y espacios adecuados, no se puede dar la formación precisa ni los itinerarios de integración necesarios", explicó Díaz.

Gran esfuerzo

El representante de las organizaciones sociales hizo un llamamiento a la "corresponsabilidad" no solo de las administraciones públicas, sino también de la sociedad civil para que tanto Europa como España entiendan que Canarias está haciendo un "gran esfuerzo" pero que está al límite de sus capacidades.

Por su parte, el presidente Clavijo advirtió que las previsiones más optimistas estiman en unos 3.000 los menores que pueden llegar en los próximos meses a las costas canarias, mientras que los más pesimistas elevan esta cifra hasta los 8.000 en la misma línea de lo ocurrido entre septiembre y diciembre del año pasado. De 36 recursos y alojamientos se ha pasado a 81 y reiteró que se han superado todos los límites admisibles para tratar a los menores que llegan con dignidad y como recogen los tratados internacionales y la legislación vigente. Desde el punto de vista político el Ejecutivo regional ha contactado con los grupos políticos parlamentarios, especialmente el PP, y con las comunidades autónomas para cerrar un «acuerdo de país» en torno a la reforma de la Ley de Extranjería. "Las diferencias son muy poquitas" dijo Clavijo, que, por ejemplo, resaltó que Galicia ha aceptado acoger más menores de los que inicialmente le corresponden.

Por otro lado, una embarcación de Salvamento Marítimo acompañó ayer hasta el puerto de La Restinga a un cayuco con 73 personas de origen subsahariano, todos varones, entre ellos tres menores de edad. Una de estas personas necesitó ser trasladada al Hospital Insular Virgen de los Reyes para su atención médica. Según el relato de los propios migrantes, habrían realizado una travesía de seis días desde el puerto de Nuakchot, capital de Mauritania.

