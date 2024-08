Feijóo avisa que el PP no puede aceptar inmigrantes ilegales que vienen a España con mafias

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del "récord de inmigración ilegal" que está registrando España este año mientras países como Italia o Grecia están reduciendo llegadas y ha avisado de que su partido no puede aceptar inmigrantes que llegan irregularmente a través de mafias para no cumplir las leyes españolas.

"Hay una crisis migratoria como consecuencia de una ausencia de política migratoria. Y el presidente del Gobierno, que debería haber hecho este viaje hace años, lo hace ahora en plena crisis migratoria en España", ha denunciado Feijóo en una entrevista concedida a Europa Press poco antes de Sánchez inicie entre el 27 y el 29 de agosto una gira por África que le llevará a Mauritania, Gambia y Senegal.

El jefe de la oposición, que porta gafas oscuras porque sigue recuperándose tras la operación de desprendimiento de retina a la que se sometió este verano, ha afirmado que el presidente del Gobierno "no ha cumplido sus deberes" a la hora de frenar la inmigración irregular, que es "más acusada" cada año. "Llevamos seis años con este Gobierno y estamos, tanto el año pasado como éste, ante los récords de inmigración ilegal en España", ha manifestado.

Según el último balance del Ministerio del Interior difundido este mes de agosto, un total de 31.155 personas migrantes han llegado a España de forma irregular en lo que va de año, lo que supone 12.410 personas más que en el mismo periodo del 2023 (66,2%). Del total de migrantes que llegaron por vía marítima, 22.304 entraron en Canarias, un 126,1% más que el año pasado.

"Es difícil ser más irresponsable"

Tras subrayar que España "nunca" vivió "una situación como ésta", Feijóo ha criticado que el Ministerio del Interior "mire para otro lado", el de Exteriores "se excluya de este problema", a la ministra de Infancia "no se la deje actuar" cuando es responsable de los menores migrantes y se haya "encargado" este tema al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que fue presidente de Canarias.

"Estamos ante una evidente crisis migratoria y el presidente del Gobierno lo que tenía que haber hecho hace años parece ser que va a intentar hacer algo en la próxima semana. Comprenderá usted que es difícil ser más irresponsable", ha aseverado, para insistir en que el Ejecutivo "ha acreditado que no tiene una política migratoria" pese a que el país está sufriendo una crisis migratoria "como nunca".

Feijóo ha subrayado que países como Italia o Grecia "han bajado el impacto de la inmigración ilegal que mueven las mafias" que "se dedican al tráfico de seres humanos". "Y el Gobierno ha pasado de desplazarse a recibir un barco como el 'Aquarius', al principio de la primera legislatura del señor Sánchez, a tener 6.000 menores en Canarias allí bloqueados y en no auxiliar al Gobierno canario", ha manifestado.

Inmigración legal, sí

Feijóo ha defendido una inmigración regular en España, con personas que vienen a España a "trabajar" y "cumplir las leyes", recordando que en nuestro país hay un problema de natalidad y de envejecimiento de la población.

Sin embargo, ha recalcado que "la inmigración irregular" no pueden "aceptarla" y ha criticado a los que vienen a España de forma "ilegal a través de mafias" para "no cumplir las leyes españolas". "Cuando vienen inmigrantes ilegales que no aceptan las leyes de nuestro país a través de traficantes de seres humanos, tenemos que rechazar esa inmigración ilegal", ha apostillado.

Por tanto, ha insistido en que "inmigración legal, sí; inmigración ilegal, no" y ha culpado al Gobierno de Sánchez de no tener una política migratoria y de incurrir en una "enorme dejación" de funciones ante las comunidades autónomas, un comportamiento que ha calificado de "irresponsable".

Reforma de la ley de extranjería

Al ser preguntado si está dispuesto a abrir contactos con el Gobierno para intentar una reforma pactada de la Ley de Extranjería sobre la derivación de menores migrantes, una propuesta que el Congreso tumbó en julio con los votos del Grupo Popular, Junts y Vox, Feijóo ha echado en cara al Gobierno que pretendiese "negociar por whatsapp", algo que, a su entender, "parece una broma".

El presidente del PP ha recalcado que su formación formuló una propuesta concreta que trasladó al Gobierno para poder llegar a un acuerdo y ha mantenido su "compromiso en la recepción de menores no acompañados conforme a las cuotas que estaban pactadas en la Conferencia Sectorial", algo que, según ha dicho, le ha "costado la estabilidad en cinco gobiernos autonómicos", en alusión a la ruptura de los pactos con Vox.

"Por tanto, si hay un partido coherente en materia de inmigración que le ha costado la estabilidad en cinco gobiernos autonómicos, ése es el PP. Si hay un Gobierno que hace demagogia, que improvisa, que no tiene política migratoria y que ningunea al primer partido de España, ése es el PSOE", ha manifestado.

A renglón seguido, ha destacado que en Europa lograron sellar un pacto de inmigración pero el Ejecutivo español no lo ha "activado". "El Gobierno no ha declarado la emergencia nacional en todo el territorio, no ha activado la solidaridad europea, no ha trabajado con las herramientas de sus colegas europeos y no ha contado con la oposición, con el primer partido de España, para su política migratoria", se ha quejado.

Critica que Sánchez no convoque la conferencia de presidentes

También se ha quejado de que Sánchez "ningunee" a los presidentes autonómicos de las CCAA gobernadas por el PP y no haya convocado la Conferencia de Presidentes para hablar sobre inmigración, un extremo que "algunos de ellos" han llevado a los tribunales.

Feijóo ha defendido la necesidad de que haya contactos del presidente del Gobierno tanto con los presidentes autonómicos como con el jefe de la oposición para hablar de temas de Estado. Sin embargo, ha dicho que Sánchez no promueve esos encuentros porque "la mayoría son del Partido Popular".