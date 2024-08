La organización territorial de España, esa es la cuestión

La distribución territorial del poder es el mayor problema político de España desde hace siglos y persiste sin una solución definitiva. Manuel Azaña y Felipe González coincidieron en esta percepción, ampliamente compartida por políticos, politólogos e historiadores. Las tendencias centrífugas han cobrado fuerza y bordean la geografía costera. En casi todas las comunidades autónomas mediterráneas y atlánticas, incluso en varias del interior, hay partidos regionalistas y nacionalistas con representación parlamentaria. Y la conformidad con el estado autonómico ha disminuido entre los ciudadanos. Por el contrario, en torno al 50% de los españoles se dividen por la mitad, unos en defensa de un poder centralizado y otros a favor de expandir el poder de las autonomías hasta reconocerles el derecho de autodeterminación.

En 1973, Juan José Linz identificó el problema con meridiana claridad: "España es hoy un Estado para todos los españoles, una nación–Estado para gran parte de ellos, y sólo un Estado –pero no una nación– para algunas minorías importantes". La constatación llevaba implícita una advertencia, que ha encontrado a posteriori sobrada justificación en los hechos y los datos. Según una encuesta reciente del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, un 19% de los habitantes de Cataluña se sienten solo catalanes y un 24% más catalanes que españoles. Un 55% declara sentirse poco o nada español. Para un 65% ser catalán es una parte importante de su identidad. Estos porcentajes se elevan entre los nacidos en Cataluña. El problema se ha agravado porque un 33% se pronuncia a favor de la independencia y un 29% confiesa que no tiene una posición definida al respecto. Un 81% de los votantes de Junts y un 56% de los de ERC se muestran partidarios de la creación de un estado independiente. Cataluña es en la actualidad el principal centro de impugnación del Estado español. No debe sorprender, por tanto, que sea allí donde se dirime la política nacional, teniendo en cuenta además la excepcional relevancia adquirida por los partidos nacionalistas en la composición del Congreso tras las últimas elecciones generales.

El procés

En noviembre de 2011, el electorado infligió un duro castigo al PSOE por la gestión de la crisis económica de la que hacía responsable a Zapatero. El 20 de septiembre del año siguiente, en una reunión celebrada en La Moncloa, Mariano Rajoy, elegido presidente del Gobierno con mayoría absoluta, manifestó de forma rotunda a Artur Mas, agobiado por el descontento general de los catalanes, su negativa a negociar para Cataluña un régimen fiscal similar al vasco. El desencuentro fue el detonante que dio inicio al camino hacia la independencia emprendido por el nacionalismo catalán, que hasta entonces había aceptado su integración en el estado autonómico, cierto es que evidenciando una permanente insatisfacción.

A partir de aquel día, las proclamas independentistas se sucedieron a un ritmo vertiginoso. Durante un lustro, fueron habituales las declaraciones de soberanía del parlamento catalán, concentraciones masivas en la calle y la reivindicación del derecho de autodeterminación. Los dos grandes partidos nacionalistas ganarían varias elecciones seguidas y, en coalición, tomarían la vía unilateral para alcanzar sus objetivos. El momento culminante, que significó también la consumación del fracaso, llegó en octubre de 2017 cuando Carles Puigdemont, relevo de Mas en la presidencia de la Generalitat, días después de que tuviera lugar la segunda votación ilegal por la independencia, proclamó la república catalana en vez de convocar elecciones como le aconsejaba el lendakari Urkullu. Una vez más, la comunicación entre el gobierno español y el catalán se había roto. El Senado autorizó la eventual aplicación del artículo 155 de la Constitución a Cataluña, con el voto en contra de Podemos, PNV, ERC y PdCAT, y la actuación del ejecutivo de Rajoy puso fin a la tentativa.

El proceso independentista ha dejado una larga secuela con graves implicaciones judiciales, institucionales y morales para la sociedad española, unas ya patentes y otras que aparecerán con el discurrir de los acontecimientos, condicionadas todas ellas por el cambio habido en el panorama político. Acto seguido a la conclusión del procés, en junio de 2018, Pedro Sánchez, que dos años antes había cedido su escaño por negarse a facilitar la investidura de Rajoy en 2016, con el PSOE derrotado en las urnas, fue aupado al Gobierno por una coalición de la izquierda con los partidos nacionalistas mediante una moción de censura. El PSOE sería el partido más votado en las elecciones celebradas en 2019 y volvió a perder en las de julio del año pasado, pero la entente, a pesar de los vaivenes sufridos y de sonadas derrotas parlamentarias provocadas por alguno de los socios, ha permanecido unida sobre todo por el común empeño de impedir que gobierne el PP y así ha conseguido una estabilidad un tanto precaria.

Pedro Sánchez sostiene que la línea política seguida por sus gobiernos persigue el reencuentro. Su estrategia, sin embargo, está definida por la ambigüedad. El procés causó una escisión en el interior de la sociedad catalana y otra entre el sector nacionalista de los catalanes y los nacionalistas españoles. Y el PSOE ha propugnado el diálogo entre todos, respetando las diferencias y las aspiraciones de cada uno. Pero esa actitud en favor de la convivencia ha ido acompañada siempre por actos que revelan más bien un deseo sin contención de gobernar, al precio que sea. Las constantes contradicciones, el incumplimiento de los compromisos adquiridos, el manejo torcido del lenguaje, la apropiación del discurso nacionalista en relación con el problema catalán o el estado de derecho, el trato deferente a los independentistas en contraste con la postura excluyente hacia la oposición o la desatención a amplios sectores de la opinión pública española –la lista podría continuar–, denotan que el mimo con que Pedro Sánchez trata a los nacionalistas obedece más a la motivación del poder que a un espíritu conciliador y colaborativo.

El pacto de Pedro Sánchez con los nacionalistas no parece estar basado en la lealtad. Estipula un trueque que en realidad es el resultado de un chantaje mutuo. El gobierno de Pedro Sánchez atiende las exigencias de los nacionalistas y a cambio obtiene el soporte parlamentario que necesita para gobernar. El procés concluyó en 2017 con la intervención de la Generalitat, pero los partidos independentistas catalanes ocupan los escaños que deciden la mayoría parlamentaria en el Congreso y esto les permite imponer sus condiciones a todo aspirante que acceda a sus demandas para instalarse en La Moncloa. Pedro Sánchez rehabilitó a los líderes del procés dándoles protección, otorgando indultos y la amnistía, y pone sumo cuidado en evitar cualquier reproche hacia ellos. Acaba de intercambiar la presidencia de la Generalitat por la soberanía fiscal de Cataluña, que su gobierno promueve con entusiasmo. Los nacionalistas están logrando ahora los objetivos del movimiento independentista.

La situación presente

El procés ha pasado, pero sus efectos serán duraderos. No solo ha subvertido el Estado de Derecho, sino que ocasionó un trastorno general en la política española, que afectó de un modo específico a la relación entre los partidos. El estado autonómico, tal como fue concebido, queda completamente desfigurado en el pacto firmado por el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa. Es un desorden institucional añadido. De aplicarse al pie de la letra, la organización territorial del Estado español estará entre las más singulares del mundo. Tanto que no sería fácil ponerle un nombre homologado en el ámbito internacional.

Los portavoces socialistas sugieren que cunda el ejemplo hasta dar forma a un estado federal de hecho. Pero el acuerdo firmado está nutrido de sustancia confederal, cosa bien distinta, y unas cuantas comunidades autónomas no tienen capacidad suficiente, ni ánimo, para soportar una imitación. Los portavoces republicanos, por su parte, han prometido que el pacto prepara mucho mejor a los catalanes para dar el salto a la independencia. Desde luego, los aproxima a esa meta. Pero todavía tendrían que recorrer una distancia enorme antes de alcanzar el voto favorable en un referéndum. Los catalanes han relegado las relaciones de Cataluña con España a un puesto secundario entre sus mayores preocupaciones, que son las desigualdades sociales, la evolución de la economía y el cambio climático. La independencia está lejos de ser la opción de la mayoría. Solo un tercio la respalda con firmeza y el porcentaje marca una tendencia descendente. La suma de los partidos soberanistas es minoritaria y dos tercios de los votantes de Junts y ERC abogan por la consecución de la independencia mediante una negociación con el Estado español.

El pacto con el que se ha comprometido Pedro Sánchez tiene una derivación política evidente en puntos como la soberanía fiscal, la bilateralidad y la convención para abordar el conflicto del que hablan los nacionalistas catalanes. Desde la creación de la Mancomunidad en 1914, Cataluña no había visto reconocido un ámbito de autogobierno tan extenso. Es un logro del movimiento independentista, que ha ejercido una fuerte presión, incentivada por la aritmética parlamentaria, y que ha encontrado en los gobiernos de Pedro Sánchez un interlocutor receptivo y dispuesto a complacer. El acuerdo, precedido por la polémica suscitada acerca de la amnistía, ha lanzado el problema catalán de lleno al centro de la arena política nacional.

Lo mismo que la propuesta de Cambó al término de la I Guerra Mundial y el Estatuto catalán de 1932, el procés y la "agenda del reencuentro" han desatado una reacción desconfiada y contraria por toda España. Aunque el Gobierno ofrece pocas explicaciones y procura rodear el pacto de secreto y silencio, no podrá apartar de este asunto, de importancia trascendental para todos los ciudadanos, a las comunidades autónomas, los partidos y la opinión pública. Por lo que respecta a las primeras, la Declaración de Santiago suscrita por ocho presidentes, e invocada estos días por el de Asturias, reclama participación y consenso a la hora de aprobar un nuevo sistema de financiación. Se presenta una magnífica oportunidad para comprobar la idea que postula Pedro Sánchez de la gobernanza multinivel y su determinación para ponerla en práctica.

El futuro

Como en el caso de la amnistía ocurre con el pacto de gobierno catalán que está cercado por las dudas sobre su ejecución. El aval por adelantado del Gobierno de España a un acuerdo que lleva la firma nominal de dos partidos autonómicos, y que modifica de raíz la financiación de todas las Comunidades del régimen común, despierta lógicos recelos. Los de la soberanía fiscal deberá fijarse con precisión en un proyecto o proposición de ley que habrá de superar un trámite parlamentario erizado de obstáculos. Y no falta quien ve en el documento un artilugio útil para las partes y destinado sin más a la papelera. Mientras la ministra de Hacienda rebaja las expectativas, ERC las retiene en lo más alto. Conviene, pues, estar alerta y extremar la prudencia.

Por otra parte, la coalición independentista que formaban Junts y sus antecesores con ERC está rota. El voto emitido en la elección de Illa es la prueba. Lo que resulta menos predecible es el rumbo que tomará cada partido después de celebrar sus respectivos congresos. Junts se inclina por agrupar el independentismo, pero en ERC todo está en el aire. Deprimido por la debacle electoral, que lo encamina a desempeñar el papel subalterno que tuvo antes del procés, con síntomas de quiebra interna, la asamblea de noviembre elegirá la nueva dirección y más adelante el partido decidirá la estrategia a seguir. A diferencia de Junts, votado casi en exclusiva por independentistas, el 25% de los votantes de ERC se decantan porque Cataluña sea un estado federado.

Con el movimiento independentista fracturado y en minoría en el parlamento catalán, el momento se presenta propicio para que los dos grandes partidos españoles empleen su fuerza en estabilizar la organización territorial del estado. Pero es muy poco probable. El PSOE, en la Declaración de Granada de 2013, a la vez que defendía el estado autonómico, proponía una reforma de inspiración federal e invitaba a explorar un nuevo pacto territorial. Bajo el liderazgo de Pedro Sánchez no resulta fácil reconocer el modelo territorial que guía la actuación de los gobiernos socialistas. Se han dejado llevar por el PSC, un partido nacido con dos almas, una catalanista y otra obrera. Entre el autonomismo y el federalismo, el 57% de sus votantes descarta la secesión y opta por una negociación con el Estado para superar la actual crisis. Igual porcentaje de votantes del PP considera intocable la unidad del Estado, pero es reacio a abrir cualquier diálogo. Aparte las diferencias ideológicas, el PSOE está atado a sus compromisos con los nacionalistas y el PP es vigilado de cerca por Vox. El muro que los separa seguirá alzado.

La cuestión catalana ha llegado a una situación crítica. Un sector mayoritario del independentismo ha renunciado a la vía unilateral, pero nadie sabe si la relación de dependencia con los soberanistas que han establecido los gobiernos presididos por Pedro Sánchez nos conducirá a la estabilidad, por transitoria que sea, o nos abocará a una crisis irreversible del Estado. El futuro de la cuestión catalana, después de cuatro décadas de funcionamiento aceptable de la democracia y del estado autonómico, no tiene hoy una mínima definición. Pedro Sánchez, ¿está domando a los independentistas o los está potenciando? Más de una vez, Linz, algo sorprendido pero infatigable, se preguntó por qué en España no habían surgido una elite política española y otra catalana capaces de conducirse en esta cuestión de acuerdo con alguna de las fórmulas consociacionales que tan buen resultado había dado en otros países multilingües y plurinacionales. Una pregunta sencilla y peliaguda.

