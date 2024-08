Fundación la Caixa y Reale Seguros afirman que entraron en la cátedra de Begoña Gómez ante el aval de la Complutense

El subdirector de la Fundación la Caixa, Marc Simó, y el consejero delegado de Reale Seguros, Ignacio Mariscal, han negado ante el juez Juan Carlos Peinado cualquier irregularidad en su intervención como financiadores de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que codirigía la esposa del presidente del Gobierno. Preguntados si conocían la formación de Begoña Gómez, han coincidido en defender que su participación respondía al aval que otorgaba que el curso perteneciera a los impartidos por el centro universitario madrileño.

Las declaraciones ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 se han desarrollado en un ambiente algo tenso, según las fuentes consultadas, y el juez ha llegado a amenazar a las partes hasta en cuatro ocasiones--tanto abogados de la acusación como de la defensa y Fiscalía-- con la imposición de multas si se producen filtraciones, algo que contempla la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta advertencia ya se ha producido durante el desarrollo de otras diligencias, según las fuentes consultadas por este diario.

El artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley. Añade que el abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente el contenido del sumario, será corregido con multa de 500 a 10.000 euros.

Los patrocinadores han explicado cómo entraron en contacto con la cátedra y el carácter privado de este tipo de patrocinios. El juez también se ha interesado, según las fuentes consultadas, por el número de alumnos beneficiados por el patrocinio de la Fundación La Caixa, ante lo que Simó ha respondido aludiendo al gran número de entidades tanto públicas como privadas que patrocinan desde esta entidad. En el caso de Mariscal, el directivo ha llegado a reconocer que no volvería a patrocinar esta cátedra por las consecuencias que está teniendo esta decisión.

Contactos con Begoña desde 2018

Simó, por su parte, se encarga del seguimiento de los convenios de colaboración que la Fundación firma con las universidades, y por ello suscribió con la Complutense la creación de la cátedra de responsabilidad competitiva, comprometiendo 15.000 euros anuales durante cuatro años. Sus contactos con Begoña Gómez son anteriores de cuando en 2018 se celebró en CaixaForum Madrid la cumbre del tercer sector contra la pobreza infantil, a la que asistió la mujer de Pedro Sánchez junto con otros profesionales. Dos años más tarde, Gómez se puso en contacto con él para exponerle su proyecto de cátedra. Por entonces, la mujer del presidente ya dirigía un máster en la Complutense sobre fundraising.

No obstante, Simó ha negado haber tenido ninguna reunión sobre el curso en el recinto de Moncloa o en instalaciones distintas a las de la universidad o la fundación, ni haber tenido contacto alguno con el presidente del Gobierno "sobre el asunto de la cátedra ni sobre ningún asunto relacionado con su esposa", según las mismas fuentes. Sobre los resultados de la cátedra, los considera satisfactorios y por ello mantiene su predisposición a continuar colaborando con la misma siempre que la propuesta de renovación parta de la Universidad complutense.

Indignación de Lauffer

La primera en comparecer este lunes ante Peinado fue Leticia Lauffer, que fue responsable del hub de innovación turística Wakalua, creado dentro de Globalia, quien ha declarado aproximadamente durante una hora ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41. Al término de la diligencia, cuyo contenido no ha trascendido, se ha mostrado indignada ante los funcionarios por los "bulos de la prensa" y el tono del interrogatorio, ya que se le ha inquirido por muchos aspectos de su vida privada y esto es algo que no entendía.

Wakaluaa firmó un patrocinio de 40.000 euros para el Africa Center del Instituto de Empresa entonces dirigido por Gómez. El contrato, no obstante, apenas llegó a ejecutarse por la llegada de la pandemia de covid.

Lauffer ya compareció en la "comisión Koldo" del Senado el pasado 5 de junio, donde confirmó la presencia y participación de la mujer del presidente del Gobierno en dos reuniones celebradas en la sede de Globalia en junio y julio de 2020, unas citas que previsiblemente centrarán la atención del titular del Juzgado de Instrucción número 41 durante el interrogatorio de este lunes. La ejecutiva negó en sede parlamentaria que en esos encuentros se hablara del millonario rescate de Air Europa, y lo previsible es que repita esta misma versión ante el juez.

Tampoco ha trascendido el resultado de la comparecencia de Ciprés, CEO del Grupo Barrabés. El instructor y las acusaciones populares pretenden aclarar cuál es la relación del grupo empresarial con la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que la mujer del presidente del Gobierno, desde la que se recomendó a sus empresas para la obtención de dos contratos públicos por un importe de 10,6 millones de euros.

Fueron adjudicados por la entidad pública Red.es a las empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley, vinculadas al grupo Barrabés. En ambos casos se utilizaron fondos europeos, razón por la que la Fiscalía Europea asumió la investigación de los mismos. Peinado continúa, sin embargo, indagando en otras adjudicaciones públicas obtenidas por Innova Next, que según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recibió 20,2 millones de adjudicaciones públicas en los años 2021 y 2022.

Un 'puzzle' tras los últimos registros

Al término de las declaraciones, desde la acusación popular se ha señalado que esperan al resultado que pueda dar el análisis de la documentación incautada en el registro que la Guardia Civil inició el pasado viernes en la vivienda y una de las empresas de Barrabés, dentro de una nueva pieza separada abierta por el juez. El registro, que se prolongó hasta poco antes de la medianoche del sábado, según informó Efe, ha dado lugar a la incautación de numerosa documentación obligará a la realización de nuevos informes por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuyos resultados serán determinantes para el desarrollo de la instrucción.

El perfil de los cuatro testigos que han declarado este permite al juez Peinado abordar diferentes aspectos del sumario, como son las relaciones de Begoña Gómez con Globalia --por el millonario rescate de su aerolínea- y con el grupo de empresas lideradas por el colaborador de su cátedra Juan Carlos Barrabés, además de indagar en la financiación del curso impartido en la Universidad Complutense de Madrid.

Las diligencias se centran por el momento en presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias y se iniciaron por una denuncia de Manos Limpias -a las que se sumaron posteriormente Vox, Hazte Oír y otras organizaciones del entorno de la ultraderecha- que contenía informaciones periodísticas sobre encuentros mantenidos entre la esposa de Pedro Sánchez y Javier Hidalgo, entonces CEO de Globalia, coincidentes en el tiempo con la negociación del rescate de Air Europa.

La coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, apuntó momentos antes de que dieran comienzo los interrogatorios a la importancia de los testigos citados para aclarar la influencia de Begoña Gómez en los contratos con las empresas de Barrabés y la responsabilidad de la esposa de Sánchez en su cátedra. "Pretendemos averiguar si las empresas que colaboraron lo hicieron por la influencia de la mujer de Sánchez o personas vinculadas", ha manifestado.