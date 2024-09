El PP asegura que sigue "abierto" a negociar el Banco de España pero descarta a Escrivá

A apenas unas horas de que venza el plazo fijado por el Gobierno para anunciar su elegido como nuevo gobernador del Banco de España, las negociaciones con el PP para tratar de llegar a un consenso no se han roto oficialmente, si bien las posiciones siguen pareciendo muy distantes. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha reafirmado este martes su rechazo frontal a que el ministro José Luis Escrivá lidere el organismo supervisor: "No se puede ser ministro por la mañana y gobernador por la tarde". Fuentes del PP, en todo caso, aseguran que "los canales de comunicación están abiertos".

El partido conservador hace referencia así a que a lo largo de este martes todavía hay horas para negociar y para que el Gobierno proponga otro nombre que sea aceptable por los populares. Esas fuentes explican que este lunes no hubo ningún tipo de contacto con el Ejecutivo y que, en estas semanas atrás, el "único nombre" propuesto ha sido el de Escrivá. Fuentes del Ejecutivo, por su parte, apuntan que todavía hay margen, sin cerrar la puerta a que Pedro Sánchez plantee a los populares otro nombre para el cargo de gobernador, informa Juan Ruiz Sierra.

Feijóo, en este sentido, ha vuelto a dejar claro que no habrá entendimiento si el Ejecutivo insiste en la candidatura del ministro para la Transformación Digital, pues rechaza esas puertas giratorias entre el Gobierno y las diferentes instituciones del Estado. La elección de Escrivá, ha mantenido a la salida de una conferencia en Madrid, sería algo "muy malo" para la independencia de una institución que "no puede ser un ministerio más del Gobierno de España". El resumen: "Con nosotros que no cuenten para esta nueva invasión" .

Potestad del presidente

El acuerdo entre los dos principales partidos del país, eso sí, no es imprescindible para renovar la cúpula del Banco de España. La elección del gobernador es legalmente potestad del presidente del Gobierno, mientras que el subgobernador es designado por el Ejecutivo a propuesta del gobernador. Pese a ello, la tradición desde 1994 es que se alcance un consenso por el cual el Gobierno elije a un gobernador asumible para el principal partido de la oposición y este actúa de forma recíproca con el subgobernador.

Si finalmente no se alcanza un entendimiento ahora, sería la primera vez que se rompe la tradición desde 2006, durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero. En 2012 hubo acuerdo bajo el Ejecutivo de Rajoy, mientras que en 2018 no hubo estrictamente un pacto porque coincidió con la moción de censura que llevó a Sánchez al poder, pero cada uno de los dos principales partidos pudo elegir a uno de los candidatos.

La filtración a mediados de julio de que el Gobierno había propuesto como gobernador al PP el nombre de José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y antes de Seguridad Social, causó una ola de sorpresa y rechazo en el mundo económico y buena parte del político y mediático. También provocó preocupación y desasosiego en el propio Banco de España, tanto por su paso por la política como por sus antecedentes como líder de equipos. Sería la primera vez en democracia que un ministro lidera la principal institución económica pública e independiente del país, por más que se reconozca a Escrivá su competencia técnica para ocupar el puesto.

Seis años

El desenlace se conocerá en unas horas. Como muy tarde este miércoles a las 15 horas, salvo nunca descartable filtración previa, particularmente si se rompen las negociaciones. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comparecerá a esa hora ante la comisión de economía del Congreso de los Diputados para informar sobre el candidato del Gobierno a ser el nuevo gobernador. Dicha comparecencia es preceptiva según la ley, pero se trata de un mero trámite: los diputados no tienen que votar. La elección del nuevo gobernador, que tendrá un mandato de seis años no prorrogables, será efectiva una vez el ministro comparezca en la comisión y la orden presidencial con su nombramiento se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El nuevo gobernador sustituirá -con inédito retraso- a Pablo Hernández de Cos, cuyo mandato venció hace casi tres meses. Desde entonces el liderazgo del Banco de España ha recaído en Margarita Delgado, subgobernadora y gobernadora en funciones, cuyo mandato vence en unos días, el 11 de septiembre. La persona que le sustituya como número dos de la institución -sea finalmente elegida por el Gobierno o propuesta por el PP- comenzará a ocupar su cargo ese día.