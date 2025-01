Sánchez se volcará en atraer a sus aliados con o sin Presupuestos y renovará los liderazgos del PSOE

Alberto Núñez Feijóo hace reír a Pedro Sánchez. Cuando lee que el líder del PP ha pedido a sus barones que estén preparados para un posible adelanto de las elecciones generales en 2025, el presidente del Gobierno piensa con una sonrisa: “En 2024 decía lo mismo”. En el nuevo año, como en el anterior, no habrá anticipo de los comicios, asegura Sánchez. La legislatura, digan lo que digan los agoreros, durará cuatro años, hasta 2027. Haya o no nuevos Presupuestos Generales del Estado, Sánchez encara el nuevo curso con optimismo, agarrándose a los buenos datos económicos como principal baza: crecimiento muy por encima de la UE, inflación controlada y el empleo batiendo récords. Pero su mandato, marcado por la absoluta dependencia de aliados parlamentarios que poco tienen que ver entre sí, continúa plagado de incógnitas políticas y judiciales ante un 2025 en el que la Moncloa y el PSOE se han marcado dos grandes objetivos.

Por un lado, volver a cimentar un bloque de investidura que se encuentra más debilitado que nunca, tras el acercamiento en política fiscal de Junts y el PNV al PP y la creciente distancia de Podemos frente al Gobierno. Por otro, renovar los liderazgos territoriales socialistas, con numerosos miembros del Consejo de Ministros ejerciendo también de secretarios generales en sus federaciones.

Al menos cuatro: Óscar López en Madrid, Diana Morant en la Comunitat Valenciana, Pilar Alegría en Aragón y Ángel Víctor Torres en Canarias. Pero quizá haya una nueva inclusión en este grupo, la más importante de todas. María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, empieza a sonar con fuerza como posible relevo de Juan Espadas al frente del PSOE andaluz, la federación más numerosa en número de afiliados, ahora en horas muy bajas tras las sucesivas victorias del popular Juanma Moreno. La apuesta, muy arriesgada, no está de momento cerrada. Pero corre prisa. Las precandidaturas deben presentarse del 7 al 10 de enero. “Los militantes de Andalucía serán quienes decidan su futuro”, se limitó a contestar Sánchez el pasado 23 de diciembre, durante su rueda de prensa de balance del año recién acabado.

El encuentro con Puigdemont

Lo que sí dejó claro en esa comparecencia es que no tiene ningún problema en reunirse con Carles Puigdemont. Sánchez necesita a los siete diputados de Junts, como al resto de integrantes del bloque de investidura, para todo. La relación se ha complicado en los últimos tiempos, a raíz de la llegada del socialista Salvador Illa al Palau de la Generalitat y la controvertida decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía al expresident, con los posconvergentes demandando una cita entre los dos dirigentes y mostrando cada vez más reticencias a la hora de apoyar las cuentas públicas ante la falta de acuerdo en la prometida cesión de las competencias de migración a Catalunya.

El encuentro, de alto contenido simbólico porque vendrá a plasmar la “amnistía política” que reclama Puigdemont, se celebrará probablemente en Bruselas. Pero no está previsto que se produzca en las próximas semanas, según fuentes de la Moncloa. Primero continuarán las negociaciones sobre la transferencia de migración (muy complejas debido a la insistencia de Junts en que esta incluya el control de las fronteras, algo que según el Gobierno choca con la UE) y la senda de déficit, paso previo a los Presupuestos. Esta última iniciativa, en principio, será sometida a la votación del Congreso en febrero, tras los sucesivos fracasos del pasado otoño.

María Jesús Montero, en el Congreso. / JOSÉ LUIS ROCA

Después llegarán las cuentas públicas. Sánchez se ha comprometido a presentarlas en el primer trimestre del año, pero las perspectivas sobre su futuro cotizan a la baja en el entorno del presidente. Sus principales colaboradores, de hecho, ya empiezan a alentar la idea de continuar con los actuales Presupuestos, en vigor desde 2023. La prórroga, explican, no sería “ningún drama” porque aquel proyecto ya era “muy expansivo” y puede ser modificado parcialmente. Al mismo tiempo, continúan, no supondría un varapalo político. La mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el PP tampoco han logrado sacar adelante sus cuentas ante la falta de acuerdo con Vox.

El factor Podemos

Pero el Gobierno se prepara para multiplicar los gestos con todo el bloque de investidura. No solo con Junts, a quien se le ha trasladado el mensaje de que el Tribunal Constitucional resolverá la causa sobre la amnistía en verano o a principios de otoño como tarde. También con el PNV, con ERC, donde Oriol Junqueras ha vuelto a la presidencia del partido, y con Podemos, que pone condiciones muy difíciles de cumplir para apoyar los Presupuestos: una ley que baje un 40% los precios del alquiler de viviendas y la ruptura de relaciones con Israel.

Pero pase lo que pase, haya o no cuentas para el año que viene, y ahora mismo parece más probable que no las vaya a haber, Sánchez no piensa convocar unas elecciones generales en las que, según numerosas encuestas, el PP y Vox podrían sumar mayoría absoluta. Mientras tanto, el presidente mira de reojo la agenda judicial, que a punto estuvo de provocar su dimisión el pasado abril. La inquietud en la Moncloa no se sitúa ante el nuevo año en los procesos a su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, sino en los que atañen al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

