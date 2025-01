El Gobierno anuncia de nuevo que reabrirá la aduana de Melilla e Imbroda teme una "pérdida de soberanía"

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha asegurado este jueves que el Gobierno central está trabajando con Marruecos para reabrir la aduana comercial "a la mayor velocidad posible". "Siempre he dicho y he mantenido desde que se cerró la aduana comercial en 2018 que este Gobierno iba a trabajar para poder reabrir con todas las garantías", ha subrayado Moh tras lamentar que se publiquen "informaciones no contrastadas en determinados medios de comunicación" locales sobre la reapertura de la aduana comercial. "Entiendo que una de las premisas de los periodistas es contrastar las noticias antes de dar información porque no podemos olvidar que al final la información la consume la ciudadanía y ahora mismo lo que genera es esa incertidumbre continua", ha aseverado.

La máxima representante del Gobierno central en la ciudad autónoma ha recalcado el trabajo conjunto para la puesta en marcha de "una serie de actuaciones coordinadas entre ambos países", aunque ha avisado que la aduana comercial ya no será como antes, sino una adaptada al siglo XXI. "Hemos ido siempre dando pasos con el objetivo de conseguir un trabajo bien hecho y unos resultados óptimos, y se hará de manera progresiva hasta alcanzar la plena normalización", ha agregado.

En base a esas informaciones desautorizadas por la delegada del Gobierno, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha advertido que la supuesta decisión adoptada por Marruecos de exportar frutas, verduras y áridos hacia la ciudad autónoma y de importar solo determinados productos de la localidad norteafricana, supone que Melilla "pierde soberanía económica y política". "Para que hagan eso, mejor que se estén quietos", ha señalado Imbroda sobre "este disparate colosal" supuestamente adoptado por el país magrebí junto con el Gobierno de España que, asegura, "no va a beneficiar a Melilla porque los comerciantes no van a poder poner encima de la mesa lo que es el tráfico aduanero de viajeros".

"No se van a poder vender zapatos, camisas, libros, etcétera, y, sin embargo, Marruecos va a poder vender productos que ellos pueden vender, por lo que el comercio local no va a beneficiarse en nada", ha sostenido Imbroda, antes de que se haga público el texto exacto del acuerdo. El presidente melillense ha argumentado que dicha decisión situaría a Melilla como "una región marroquí en la que se podrían comprar los productos que Marruecos quisiera", quedando "completamente anulada" la aduana comercial de la Unión Europea con el reino marroquí.

El dirigente popular ha mostrado su "rechazo rotundo" a dicho tránsito comercial e insta a la Delegación del Gobierno en Melilla a que se reúna con el Gobierno melillense para solventar esta situación. "No se le podría haber ocurrido nunca una medida peor al Gobierno español contra Melilla", ha lamentado.