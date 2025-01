El juez del Supremo no se creyó la versión de Aldama sobre el chalet que alquiló Ábalos: "No lo entiendo, es extraño"

El interrogatorio que realizó el magistrado que investiga en el Tribunal Supremo el caso Koldo, Leopoldo Puente, al comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama evidenció que no se creía la versión que este le había dado previamente sobre la compra del chalé que acabó disfrutando en Cádiz el exministro de Transportes José Luis Ábalos, según se desprende de la grabación del testimonio, a la que ha tenido acceso este periódico.

"A usted se le mandan unas viviendas que estaban todas en venta, que no eran para alquilar ninguna de esas viviendas", dice el magistrado, que después continúa: "Esas viviendas se intercambian entre el señor García y el señor Ábalos y usted mismo que se las hace llegar a [la empresa] Have Got Time cuando en realidad lo que se buscaba era una vivienda en alquiler. Esto es lo que no entiendo".

"Lo que es extraño, lo que a mí me sorprende, porque en fin, el que más o el que menos todos alguna vez hemos alquilado una vivienda, entonces, pues claro, buscamos entre las casas que están en alquiler si queremos alquilar y, si queremos comprar, buscamos entre las casas que están en venta, no entre las que están en alquiler, ¿me comprende la pregunta?", dijo el magistrado.

Asimismo, confesó que entregó 10.000 euros mensuales al exministro José Luis Ábalos y a su entonces asesor, Koldo García, "de buena fe" y ante la promesa de un "beneficio futuro" en forma de adjudicaciones de contratos de obra pública.

"Se lo voy a explicar muy fácil para que lo entienda. Yo soy empresario", espetó al instructor del 'caso Koldo' en el Supremo, Leopoldo Puente. "Ellos ya tenían muy claro cómo iban a hacer, digamos, esas proyecciones, ¿vale? Esas proyecciones o esas adjudicaciones, y es muy sencillo (...) Como cualquier empresario de este país, cuando tú inicias una empresa o inicias una sociedad, puede ir bien o mal. Era mi riesgo. Yo me estaba arriesgando a un negocio empresarial", explicó.

En otro momento de su desclaración Aldama dijo que tanto Koldo como Ábalos "le pedían por todo", y que según le dijeron estos una parte de este dinero iba a ser destinado al PSOE.