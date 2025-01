El salto de Montero a Andalucía deja al PSOE sin sucesor natural y obliga a Sánchez a reconstruir su núcleo duro

María Jesús Montero nunca tuvo intención de tomar las riendas del PSOE en Andalucía. Un paso que condicionaba únicamente a que se lo pidiese el “jefe”, Pedro Sánchez. La petición directa del presidente del Gobierno se ha acabado produciendo tras meses de dudas y el todavía secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha optado por facilitar el camino al dar un paso al lado. En el Gobierno y en su entorno defienden la compatibilidad de liderar la oposición al presidente autonómico del PP, Juanma Moreno, con sus actuales tareas como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, aunque desplazan este debate hasta después de la celebración del congreso regional para respetar los tiempos de los procesos orgánicos. Con o sin reestructuración del Gobierno, el salto de Montero a Andalucía, número dos del Ejecutivo y de Ferraz, deja a Pedro Sánchez sin sucesor natural.

Cuando Sánchez se tomó cinco días en abril del pasado año para deliberar sobre su continuidad al frente del Ejecutivo, todas las miradas, dentro y fuera del PSOE, se dirigieron a Montero. Aunque ni la vicepresidenta ni en el resto de la cúpula de Ferraz quisieron anticipar esa “pantalla” a la que nunca se llegó. Ahora, con su regreso a la política andaluza, aun a jornada partida, Sánchez deberá reconstruir su núcleo duro. Al menos, en el partido. Hace apenas cinco semanas la ratificó como vicesecretaria general en el congreso federal al apostar, contra todo pronóstico, por la continuidad de la cúpula socialista. Entonces no había una decisión tomada sobre el liderazgo del partido en Andalucía.

El entorno de Pilar Alegría, en cambio, sí dio pistas sobre su apuesta para suceder a Javier Lambán en Aragón. Su nombre incluso había sonado para la secretaría de Organización, que finalmente se preservó bajo la batuta de Santos Cerdán. La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Deportes es otro de los valores al alza en el partido y el Ejecutivo cuyo paso a ‘ministra candidata’ intensifica la sensación de descapitalización en el núcleo duro de Sánchez. Como Montero, la portavoz del Gobierno defiende que sus actuales tareas no colisionarían con convertirse en la próxima oponente electoral del popular Jorge Azcón.

Si bien la cartera de Hacienda puede presentar más dudas, sobre todo en un contexto de negociación de la quita parcial de la deuda autonómica o del modelo de financiación, el papel de la portavocía del Gobierno tampoco tiene muchos precedentes de compatibilizarse con una secretaría general. Desde el PP denunciaron este martes lo que consideran una “degradación institucional” por la apuesta de “ministros candidatos”.

Además de Montero y Alegría, también han dado el salto desde el Consejo de Ministros para convertirse en secretarios generales en distintas federaraciones el titular de Transformación Digital, Óscar López (Madrid) y la titular de Ciencia, Diana Morant (Comunidad Valenciana), mientras que el ministro Ángel Víctor Torres se presentará para revalidar el liderazgo del partido en Canarias. En la anterior legislatura fueron Reyes Maroto y Carolina Darias quienes dejaron el Consejo Ministros para liderar las candidaturas municipales en Madrid y Las Palmas de Gran Canarias, respectivamente.

Responsabilidades internacionales

Una estrategia que el portavoz de los populares, Borja Sémper, ha calificado de poco ético por usar los resortes de sus ministerios en beneficio "propio, político y electoral, lo que entiende que perjudicaría tanto a la institucionalidad como a la propia gestión. La lanzadera del Gobierno con ministros candidatos ya se está utilizando no solo para aprovechar la visibilidad del cargo, sino para amplificar mensajes desde el Consejo de Ministros.

El proceso de renovación de los liderazgos del PSOE con ministros que se desdoblarán para recuperar el poder territorial perdido en las últimas elecciones autonómicas se suma a una descapitalización de primeras espadas del Ejecutivo para desempeñar responsabilidades internacionales. Este es el caso de las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera. La primera, ya al inicio de la legislatura, para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la segunda, más recientemente, para convertirse en vicepresidenta de la Comisión Europea.

Los últimos escuderos

Estas últimas salidas convirtieron a Montero en una de las cuatro escuderas que mantiene Pedro Sánchez desde su llegada a Moncloa en 2018, junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Agricultura, Luis Planas. La crisis de Gobierno de 2021 supuso una amplia remodelación en la que abandonaron el Ejecutivo algunos de los principales colaboradores de Sánchez desde sus inicios en Moncloa. Entre ellos la que había sido su número dos, Carmen Calvo, ahora en el Consejo de Estado, y el ministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, además de su jefe de gabinete, Iván Redondo.

Donde finalmente no se apostará por un ministro candidato es en Castilla y León. Tras protagonizar un choque con Ferraz antes del congreso federal, su secretario general Luis Tudanca ha optado por no presentarse a la reelección. Un camino expedito para el alcalde de Soria, Carlos Martínez, aunque Tudanca quiso dejar claro que su decisión, tras un periodo de “escucha”, ha sido personal porque “nadie me ha obligado a irme”. En su momento se especuló con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pero finalmente no dará la batalla interna y Sánchez ya prescindió de ella en la ejecutiva tras la remodelación del último congreso federal de Sevilla.