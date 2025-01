La jueza de Badajoz al hermano de Sánchez: "Hay indicios de que se le ha dado a usted como un trato de favor"

La jueza de Badajoz Beatriz Biedma informó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, de qué fruto de las diligencias que ella instruye se deduce la presunta comisión por su parte de delitos contra la administración pública derivados de la creación del puesto de coordinador de conservatorios (después denominado jefe de la Oficina de Artes Escénicas), que le fue adjudicado por la Diputación de Badajoz ."Hay indicios de que se le ha dado a usted como un trato de favor", señala la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital pacense.

Como es habitual al comenzar las declaraciones, la magistrada le informa de los delitos que se le imputan y, en concreto, en el caso de Sánchez, de que ha realizado diligencias de las que derivan "indicios de comisión de delitos contra la administración pública", concretamente por la adjudicación del puesto de coordinador de conservatorios de música y el posterior cambio de denominación.

"El problema que existe es que en la propia ficha técnica se hizo referencia a que se debía a necesidades de los conservatorios" y "se ha puesto de manifiesto con posterioridad, como por las personas que declararon ayer como testigos, que verdaderamente no existía esa necesidad", le explica Biedma, para añadir que la baremación de los méritos del puesto no se realizó hasta que Sánchez y otros candidatos presentaron sus concretos proyectos y currículums.

"Necesidades personales"

Seguidamente, la jueza añade que otro de los aspectos de la causa tiene que ver con el hecho de que el puesto que el músico obtuvo en julio 2017 se ha ido adaptando. "Pero no a las necesidades públicas sino a sus necesidades personales, concretamente al proyecto de ópera joven, a la oficina de artes escénicas y no a las funciones especificadas en su contrato", le señala la jueza para ponerle en antecedentes antes de tomarle declaración.

Así comenzó un interrogatorio que duró un total de 56 minutos, en los que la jueza demostró que se ha estudiado la causa en profundidad. Para cerrar sus preguntas recurrió a una global consistente en si “en algún momento” el hermano del presidente del Gobierno había “influido, directa o indirectamente, en alguna persona de la Diputación que tenga competencia para adoptar estas resoluciones, para que se cree la plaza” que se le adjudicó y para que esta adaptara sus necesidades, como la retirada de la incompatibilidad que tenía originalmente. “En absoluto”, respondió el imputado.

No es delito "no trabajar"

La jueza explica de forma muy clara al hermano del presidente del Gobierno por qué se encuentra sentado frente a ella en calidad de investigado: " La razón de que se investigue, David, que esto también se lo quería yo explicar personalmente, porque se ha dicho mucho lo del absentismo, lo del control de su despacho, esto de que se investigue, de que usted vaya o no a trabajar y de que cumpla sus funciones, no es porque sea un delito el no trabajar o el no cumplir sus funciones, sino que ello constituiría un indicio más de que a usted se le está dando un trato de favor".

La magistrada, que en ese momento cedió el relevo a la fiscal del caso, le había llegado a preguntar qué es la “oficina de Artes Escénicas” que dirige, porque en los interrogatorios del primer día nadie le había sabido decir en qué consistía. La respuesta de Sánchez consistió en repetir el mismo título que le había dado la jueza y señalar que suponía que la dirección de su sede sería el despacho que ocupaba.

Ante la insistencia de la togada, dijo que no tenía subordinados y enumeró un par de personas que le ayudaban, aunque también se vio obligado a admitir que ignoraba sus cargos. Señaló que le asistían en la conformación de “todo lo que son las líneas estratégicas del programa de Ópera Joven, porque la verdad es que es un programa bastante extenso”, con videoconferencias y las propias producciones, que admitió que era habitual que plantearan problemas al participar en ellas alumnos de los conservatorios.