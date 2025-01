El PSOE responde al alud de críticas y asegura que solo busca "acotar" la acusación popular

La secretaria de Política Económica y Transformación Digital del PSOE, Enma López, ha afirmado este domingo que los socialistas no plantean eliminar la acusación popular en la proposición de ley de reforma de la Justicia que han planteado en el Congreso, muy criticada tanto por los socios del Gobierno como por el PP y las asociaciones de jueces. El objetivo, ha dicho, es es "limitar" o "acotar" este mecanismo.

"La proposición de ley propone acotar, no eliminar esa acusación popular. No parece lógico que sean partidos políticos o asociaciones afines a los partidos políticos quienes utilicen esa figura. Y no se está suprimiendo en ningún caso", ha señalado a los medios de comunicación durante la visita a una promociones de vivienda protegida de la Comunidad de Madrid en Alcorcón.

La responsable socialista ha instado a los partidos políticos a que presenten enmiendas y aportaciones a la proposición de ley recientemente presentada ya que la norma seguirá su tramitación en el Congreso y en el Senado, donde debe ser aprobada por mayoría.

"Hubo un tiempo en que la Justicia perseguía a posibles delincuentes, pero hoy se utiliza para perseguir a adversarios políticos. La política debe estar dentro de los parlamentos y la Justicia destinada a luchar contra los delincuentes", ha dicho tras criticar que el PP vea esta reforma judicial como una herramienta para dar "carpetazo" a la investigación contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, o a los causas por presunta corrupción que afectan al PSOE o al Ejecutivo.

En el terreno político, la secretaria de Política Económica ha lamentado que partidos políticos como Vox sigan "enredando con sus politiqueos baratos" con intenciones de votar a favor de una moción de censura contra el presidente del Gobierno si fuera presentada por el PP y apoyada por Junts.

Las primarias en Extremadura

López ha recalcado que el Gobierno socialista seguirá gobernando, al tiempo que ha valorado que el PSOE sea un partido "abierto" como ha demostrado el resultado de primarias para liderar la formación en Extremadura. Después de que el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, haya ganado este sábado las primarias del PSOE de Extremadura con el 61,78 por ciento de los votos frente al 36,98 de la vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, y vaya a continuar como secretario general, la dirigente de Ferraz se ha mostrado "muy contenta".

"Se demuestra que el PSOE es un partido abierto, democrático y que son los militantes quienes eligen a sus líderes. Traslado mi enhorabuena y estamos deseando seguir trabajando juntos", ha dicho al tiempo que ha instado a seguir con el calendario de congresos regionales.

Por otra parte, en cuanto a la posición de España frente a la nueva situación de Gobierno en Venezuela, López ha destacado el "liderazgo que está demostrando España" ante la Unión Europea para defender los derechos de los venezolanos.