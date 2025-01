Feijóo anima a Puigdemont a apoyarle en una moción de censura contra Sánchez: "Creo que soy bastante más fiable"

"Sobran razones para una moción de censura, pero faltan votos", ha afirmado Alberto Núñez Feijóo este lunes a primera hora en una entrevista en Onda Cero. El líder del PP. ha tenido que responder varias preguntas sobre la posibilidad de que use esa herramienta parlamentaria para hacer caer a Pedro Sánchez y, por primera vez, ha animado a Carles Puigdemont a dar un paso al frente y apoyarle con sus siete diputados. En estos momentos, Feijóo tiene el apoyo comprometido de Vox, una formación que asegura que participaría en una alianza con PP y Junts si la moción de censura lleva aparejada la convocatoria de elecciones generales.

En la entrevista, Feijóo ha recordado a Puigdemont que Sánchez le prometió la amnistía, y no se le ha aplicado, y que el PSC le arrebató la alcaldía de Barcelona [con la ayuda del PP, hay que recordar] pese a que los posconvergentes fueron la lista más votada. "Creo que soy bastante más fiable [que Sánchez]", ha dicho. El presidente del PP ha declarado que Puigdemont siempre podrá decir: "Feijóo no me ha mentido". El jefe de los conservadores ha explicado que, en verano de 2023, intermediarios de Junts plantearon al PP que apoyarían la investidura de Feijóo si este se comprometía a aprobar una ley de amnistía, algo a lo que, ha dicho, se negó.

"Ya le digo que esa fórmula, la de una moción de censura para convocar elecciones, creo que es lo que necesitaría nuestro país", ha subrayado Feijóo. El líder del PP ha evitado responder en varias ocasiones a la pregunta de si estaría dispuesto a viajar a Bélgica para reunirse a Puigdemont si este se lo pusiera como condición para respaldar la moción. El jefe de la oposición ha dicho que le parecería una condición poco "seria" e "inverosímil".