El jefe de la Policía Local de Valencia dice que Interior limitó la colaboración entre cuerpos tras la DANA

La segunda jornada de la Comisión no permanente para la Recuperación de las Zonas Afectadas por la DANA de 2024, constituida en el seno del Ayuntamiento de Valencia, ha arrancado con la comparecencia de José Vicente Herrera, jefe de la Policía Local de Valencia, que ha desgranado en 20 minutos el operativo del cuerpo que comanda antes, durante y después de la tragedia desatada el 29 de octubre.

Herrera ha recordado, como ya lo hiciera el jefe de Bomberos de Valencia en la primera sesión de la comisión, la secuencia de avisos meteorológicos de Aemet. Nivel naranja por la mañana y rojo por la tarde por el riesgo de precipitaciones, sin ninguna previsión de afecciones fluviales. La Policía Local de Valencia atendió ese día 421 servicios relacionados con las fuertes rachas de viento desde las 6 de la mañana hasta las 23 horas.

Asimismo, el jefe de la Policía Local ha destacado la anticipación al propio plan de inundaciones de la ciudad activando el Cecopal a las 11 horas, en preemergencia. Según ha narrado, el órgano de coordinación municipal estuvo en contacto permanente con Emergencias de la Generalitat y en ningún momento se les transmitió la necesidad de activar un operativo especial. Avanzada la jornada desde el Cecopi se informó que el temporal se desplazaba hacia el interior de la provincia y a las 18 horas la situación siguió sin evolución. En Valencia no llovía.

“A partir de las 20 horas y con las calles de Valencia ciudad sin incidentes, el episodio se desata en las pedanías. El 092 atendió un total de El 092 atendió 1.389 llamadas por diferentes motivos, desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana. Muchos de los servicios eran de emergencias, rescates y auxilio a personas. 84 agentes del turno de tarde, ante la imposibilidad de regresar a sus hogares, decidieron doblar turno y ayudar servicio de noche. Además se presentaron voluntariamente otros 15 agentes”, ha explicado Herrera.

Solidaridad policial

Con el resultado de víctimas mortales y daños materiales conocido, el responsable de la policía ha narrado la gestión de los días posteriores, donde destacó la colaboración de los cuerpos policiales llegados de toda España. En las pedanías de Valencia –o coordinados por el cuerpo municipal– estuvieron agentes de Madrid, Torrejón, Badajoz y Albacete. Herrera ha puesto en valor la solidaridad entre cuerpos policiales en todos los municipios afectados, con trasvase permanente de agentes, pero ha afeado el recordatorio emitido una semana después de la barrancada por la Secretaría de Estado de Seguriad, dependiente del Ministerio del Interior: "Como quiera que la solidaridad seguía por parte de otros Cuerpos de fuera de la Comunitat, atendiendo a tareas de todo tipo, preventivas, asistenciales y de colaboración policial de todo tipo, el día 5 de noviembre la Secretaría de Estado de Seguridad emitió un comunicado remitido por Whatsapp, poniendo límites a las formas de colaboración policial", ha dicho.

“Se pusieron en contacto con la Agencia Valenciana de Seguridad Pública y Emergencias. La Ley Orgánica constriñe mucho la actuación de las policías locales, pegada a lo diario, pero hay situaciones excepcionales. Lo lógico es que ante una situación como esta nadie arbitre actuaciones que van exclusivamente en lo humanitario y la emergencia. Yo no vi directamente la nota de la Secretaria de Estado de Seguridad, me llegó por Whatsapp, hacía un llamamiento a tener cuidado con ciertas actuaciones porque no estaban amparadas por la ley. La persona que redactó la nota no estuvo muy acertada”, ha opinado Herrera en su intervención.

Garantizar el cumplimiento de la ley

En concreto, el mensaje de Whatsapp recibido por Herrera el 5 de noviembre, al que ha tenido acceso este periódico, decía lo siguiente: "Con el fin de garantizar el cumplimiento del marco regulatorio legal que conforman la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana con respecto al ejercicio de funciones de los cuerpos de policía local y autonómicos fuera de los términos de sus demarcaciones naturales; resulta imprescindible que en los ofrecimientos de colaboración, para participar en las labores de auxilio y asistencia a la población por los estragos causados por la DANA, de otros cuerpos policiales distintos a los estatales, locales y Unidad Adscrita del CNP en la Comunidad Valenciana, competentes en los territorios respectivos, se tenga en cuenta que dichos cuerpos policiales no pueden prestar servicio en materia de seguridad ciudadana o policía judicial, debiendo limitarse su colaboración a labores de apoyo a los trabajos de recuperación de servicios".

Y continúa: "En el caso de que tales cuerpos policiales ajenos concurran en ejecución del ofrecimiento de colaboración con unidades especializadas, tales como policía científica, servicios cinológicos, etc., deberán actuar en los servicios correspondientes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional o Guardia Civil), o bajo dirección de éstos, de forma que si con ocasión de las labores de recuperación de servicios en las que participan, se vieran obligados a practicar alguna actuación urgente en atención de circunstancias excepcionales de la que resultaran medidas limitativas de derechos (ej. detención o retención de personas), deberán comunicarlo de manera inmediata a los servicios o responsables de los citados cuerpos policiales estatales, poniendo a su disposición con urgencia a las personas detenidas y cuales quiera otros efectos que hubieren sido intervenidos".