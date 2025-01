Feijóo da otro paso ante la posible moción de censura a 72 horas de la reunión de Junts: se abre a "conversar", pero sin "cesiones"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha empezado la semana diciéndole a Carles Puigdemont que él es "bastante más fiable" que Pedro Sánchez y, este martes, se ha mostrado abierto a "conversar" con Junts sobre la posibilidad de presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno. Feijóo ya tiene asegurados los votos de Vox y podría alcanzar el objetivo si suma a los siete diputados posconvergentes.

El dirigente de los populares está haciendo estos gestos a pocos días de que Carles Puigdemont reúna a su cúpula en Bruselas. En 72 horas, el viernes, el 'expresident' analizará la situación política con su núcleo duro y podrá concretar qué pasos dar. Sobre la mesa, tendrá este ofrecimiento del PP y también sabrá ya si la Mesa del Congreso, con una mayoría de PSOE y Sumar, ha querido admitir a trámite la proposición no de ley que presentó Junts y que insta a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza.

"Creo que es urgente devolver a los ciudadanos la posibilidad de decidir cómo quieren ser gobernados en los próximos años", ha dicho Feijóo en el sentido de que la moción de censura llevaría aparejado el compromiso de disolver las Cortes y convocar elecciones generales. "Es la propuesta. El que quiera y acepte esa propuesta tiene abiertas las puertas del PP para conversar, pero ahora bien: para cesiones que van contra la Constitución española y contra el programa al que nos hemos comprometido ejecutar, no es posible", ha añadido el máximo jefe de los populares en una conferencia ofrecida en un hotel de Madrid por el Nuevo Economía Fórum. Le escuchaba la plana mayor del partido, emprearios y miembros de las legaciones diplomáticas de varios países.

Pulla al PNV

El político gallego ha ampliado el apoyo a la moción de censura también al PNV, clave en 2018 cuando el PSOE se la presentó a Mariano Rajoy. Feijóo les ha preguntado una vez más si los socios que entonces respaldaron a Sánchez van a tener ahora "la desvergüenza" de apoyar la "salvajada" que supone la ley que han registrado el PSOE para "salvar" a la familia del presidente del Gobierno.

"Sánchez está acabado. No porque lo diga yo, sino porque lo demuestra lo que hace y también lo que no hace. Ya no gobierna. Es imposible gobernar. Es imposible gobernar cuando solo puede estar pendiente de los problemas judiciales de su familia, de su Gobierno o de su partido", ha manifestado en otro momento.

Casi a la vez que hablaba Feijóo en Madrid, Jordi Turull, secretario general de los posconvergentes, descartaba apoyar por ahora la moción de censura del PP y prefería poner el foco en el PSOE, al exigir que se tramite esa proposición de ley para restaurar la "confianza" en Sánchez. Ha llegado a decir que, si no aceptan esa iniciativa parlamentaria y el socialista no se somete a una cuestión de confianza, Junts tomará decisiones que "no gustarán" al Ejecutivo central.