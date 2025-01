El Constitucional aparta al magistrado Macías de las sentencias de la amnistía

El pleno del Tribunal Constitucional ha apartado al magistrado José María Macías de las deliberaciones de la amnistía por seis votos frente a cuatro, un paso imprescindible para poder empezar a pronunciarse sobre el fondo de la ley a través de las cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, así como los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP, las comunidades autónomas en las que gobierna y Castilla-La Mancha, del socialista Emiliano García-Page, señalaron a EL PERIÓDICO fuentes del órgano de garantías. Los cuatro magistrados discrepantes han anunciado la redacción de votos particulares.

El auto en el que Macías queda apartado de los debates considera "inevitable" calificar su participación en la elaboración y aprobación del informe de legalidad del CGPJ una “participación directa o indirecta en el asunto objeto del pleito y causa”, así como concluir que con ocasión de su cargo de vocal pudo “tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad”, dos las causas de recusación previstas en la ley orgánica del poder judicial.

Aunque formalmente Macías solo queda apartado de uno de los asuntos sobre la amnistía sobre la mesa de los magistrados del TC, la decisión debe extenderse a todos, porque se trata de la misma ley y las causas de recusación son extensibles a todos. Han anunciado la formulación de voto particular los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa.

La de Macías ha sido la primera recusación del casi centenar que ha llegado al alto tribunal por la amnistía que ha sido estimada, lo que supone su apartamiento de las deliberaciones. Se trata de la interpuesta por el fiscal general del Estado contra el juez con el argumento de que no puede decidir sobre la constitucionalidad de una norma en cuya tramitación participó como vocal del Consejo General del Poder Judicial, términos que hizo suyos la ponente del incidente, la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán. La presentada por la Abogacía del Estado fue rechazada por el tribunal por prematura, puesto que se interpuso sin que hubiera aún algún recurso admitido a trámite.

La diferencia fundamental entre las recusaciones presentadas contra el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y la magistrada Laura Díez Bueso, todas ellas rechazadas de plano, es que la interpuesta por el ministerio público contra Macías pone en cuestión su imparcialidad por haber participado en la tramitación de un asunto de relevancia constitucional a petición del Senado y ahora debería pronunciarse como magistrado del Constitucional sobre exactamente la misma norma.

Macías, que rechazaba ser apartado, se remitía al informe sobre la ley del aborto que hizo el CGPJ cuando la magistrada Concepción Espejel y la propia Montalbán eran vocales del órgano de gobierno de los jueces. Ninguna se apartó de las deliberaciones del tribunal cuando tuvieron que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma, e incluso la petición para hacerlo de la primera fue rechazada, pero dichas fuentes recuerdan que ese informe del Consejo no había sido solicitado por un órgano constitucional y ni siquiera llegó a ser aprobado, mientras que el de la amnistía fue solicitado por la Cámara Alta y se aprobó por el Consejo.

El magistrado también había esgrimido el último criterio del Constitucional respecto a recusaciones, consistente en que todos los miembros del tribunal llegan a él después de una larga trayectoria profesional en el que se han tenido que pronunciar en conferencias y artículos sobre muchos aspectos y hasta leyes concretas, por lo que no debería poder quedar excluido de los debates sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. No obstante, la opinión mayoritaria entre sus compañeros del pleno es que ese criterio es el que debe imperar precisamente respecto a conferencias y artículos, pero no cuando el pronunciamiento previo se produjo a petición de un órgano constitucional.

La estimación de la recusación de Macías no supone un cambio en la mayoría progresista, que a la hora de debatir la amnistía cuenta con seis magistrados, puesto que se aceptó la abstención de Juan Carlos Campo, porque como ministro de Justicia dijo que la amnistía era "claramente inconstitucional" en los informes con los que se indultó a los condenados por el 'procés'. El sector conservador cuenta con cuatro votos, los de los magistrados que han votado en contra de apartar a Macías.